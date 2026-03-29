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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Seleção Nacional: Locatelli janta com torcedores do Inter e irrita os torcedores da Juventus nas redes sociais

Juventus
Campeonato Italiano
Inter de Milão

Polêmica nas redes sociais por causa de um jantar entre companheiros da seleção nacional, mas rivais nos clubes

Um jantar entre companheiros da Seleção, na véspera de um confronto decisivo, vira assunto nas redes sociais. Manuel Locatelli, capitão da Juventus, acaba no centro de polêmicas nas redes sociais após passar uma noite em Florença junto com alguns jogadores do Inter, também convocados para a final da repescagem contra a Bósnia, que vale a classificação para a Copa do Mundo.


Conforme relata a Gazzetta dello Sport, o cenário é a famosa Trattoria da Tullio, nas colinas de Montebeni, onde na noite de sexta-feira o meio-campista da Juventus compartilhou a mesa — e a famosa bife frita da casa — com Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Pio Esposito. Com eles estava também Guglielmo Vicario, goleiro do Tottenham, presente em Coverciano apesar da lesão para apoiar a seleção italiana.


  • A desencadear a tempestade foi, como costuma acontecer, uma postagem publicada pelo restaurateur Paolo Bacciotti, que registrou a noite nas redes sociais. As imagens rapidamente se espalharam pela internet, provocando, sobretudo no X, uma enxurrada de críticas contra Locatelli.


    Na mira dos torcedores da Juventus, a “culpa” de ter compartilhado um momento de convívio com os históricos rivais nerazzurri. Pesou, em particular, a presença de Bastoni, que já havia se tornado alvo de polêmicas após o último confronto direto por um episódio que levou à expulsão de Kalulu.


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