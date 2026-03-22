Com o término da 30ª rodada do campeonato, com o jogo adiado entre Fiorentina e Inter — que terminou em 1 a 1 com gols de Pio Esposito e Ndour —, é hora de virar a página e voltar as atenções para a partida da Seleção Italiana, que na noite de quinta-feira enfrentará a Irlanda do Norte na primeira etapa das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, programada para o verão nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho. O técnico da Itália, Rino Gattuso, está esclarecendo as últimas dúvidas, principalmente para avaliar as condições de Sandro Tonali e Gianluca Mancini, que sofreu uma contratura na panturrilha na partida entre Roma e Lecce.
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Seleção nacional, a revolução de Luca Toni: “Palestra e Chiesa titulares, Bastoni e Locatelli ficam de fora. Pio Esposito titular no lugar de Retegui”
ITÁLIA, O TIME TITULAR DE TONI
Ao apresentar o jogo contra a Irlanda do Norte, marcado para esta quinta-feira à noite, o campeão mundial de 2006 Luca Toni revelou qual seria sua escalação ideal, promovendo uma revolução total que começa pela mudança do esquema tático: “Vou ser sincero, não gosto do 3-5-2; não me convence. Posso mudar? Escolho um belo 4-4-2”. Entre certezas e novidades: “Na lateral direita, vou escalar Palestra pela primeira vez; ele tem velocidade, bom toque e gosto muito dele; consegue chegar à linha de fundo para cruzar”. Outra novidade no meio-campo: “Coloco Gatti, da Juventus”. Bastoni fica de fora. “No meio-campo, com Chiesa e Politano nas laterais, e no ataque jogo com Pio Esposito no lugar de Retegui”.
Eis o time ideal de Luca Toni (4-4-2): Donnarumma; Palestra, Gatti, Calafiori, Dimarco; Politano, Tonali, Barella, Chiesa; Esposito, Kean.