Seleção nacional, a revolução de Luca Toni: “Palestra e Chiesa titulares, Bastoni e Locatelli ficam de fora. Pio Esposito titular no lugar de Retegui”

Com o término da 30ª rodada do campeonato, com o jogo adiado entre Fiorentina e Inter — que terminou em 1 a 1 com gols de Pio Esposito e Ndour —, é hora de virar a página e voltar as atenções para a partida da Seleção Italiana, que na noite de quinta-feira enfrentará a Irlanda do Norte na primeira etapa das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, programada para o verão nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho. O técnico da Itália, Rino Gattuso, está esclarecendo as últimas dúvidas, principalmente para avaliar as condições de Sandro Tonali e Gianluca Mancini, que sofreu uma contratura na panturrilha na partida entre Roma e Lecce.



