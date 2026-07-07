Seleção Masculina dos EUA: Rondo: O que deu errado contra a Bélgica? A culpa é de Christian Pulisic? E o que acontecerá agora com Mauricio Pochettino?

Não com um estrondo, mas com um gemido. Foi assim que tudo acabou. Havia tanta expectativa antes do confronto da Seleção Masculina dos EUA com a Bélgica na noite de segunda-feira. Foram 48 horas estranhas, na verdade — conversas sobre a FIFA, política e suspensões ofuscaram o que deveria ter sido um momento futebolístico verdadeiramente encantador.

E quando chegou a hora de jogar de verdade, os EUA se acovardaram. Foi uma atuação estranha para uma seleção que vinha parecendo tão, tão boa. A Bélgica venceu por 4 a 1, e todos pareciam um pouco chocados depois. Essa foi uma seleção dos EUA que, com toda a honestidade, nunca realmente apareceu em campo. Eles foram completamente derrotados, e merecidamente.

Para onde vamos agora, então? É hora de uma investigação completa sobre o que deu errado? Devemos culpar os técnicos, as táticas e os jogadores? Ou foi uma tempestade perfeita de política, futebol e burocracia colidindo da pior maneira possível para uma seleção que precisava de uma tarde perfeita?

É tudo muito intrigante. E os redatores do GOAL tentam analisar a situação em mais uma edição de... The Rondo.