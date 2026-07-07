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Thomas Hindle

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Seleção Masculina dos EUA: Rondo: O que deu errado contra a Bélgica? A culpa é de Christian Pulisic? E o que acontecerá agora com Mauricio Pochettino?

Especiais e Opinião
Análises
Estados Unidos da América
M. Pochettino
C. Pulisic

A seleção masculina de futebol dos EUA desmoronou diante da Bélgica e sofreu uma derrota contundente na partida mais importante da história do programa

Não com um estrondo, mas com um gemido. Foi assim que tudo acabou. Havia tanta expectativa antes do confronto da Seleção Masculina dos EUA com a Bélgica na noite de segunda-feira. Foram 48 horas estranhas, na verdade — conversas sobre a FIFA, política e suspensões ofuscaram o que deveria ter sido um momento futebolístico verdadeiramente encantador.

E quando chegou a hora de jogar de verdade, os EUA se acovardaram. Foi uma atuação estranha para uma seleção que vinha parecendo tão, tão boa. A Bélgica venceu por 4 a 1, e todos pareciam um pouco chocados depois. Essa foi uma seleção dos EUA que, com toda a honestidade, nunca realmente apareceu em campo. Eles foram completamente derrotados, e merecidamente.

Para onde vamos agora, então? É hora de uma investigação completa sobre o que deu errado? Devemos culpar os técnicos, as táticas e os jogadores? Ou foi uma tempestade perfeita de política, futebol e burocracia colidindo da pior maneira possível para uma seleção que precisava de uma tarde perfeita?

É tudo muito intrigante. E os redatores do GOAL tentam analisar a situação em mais uma edição de... The Rondo.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qual foi a principal lição a ser tirada da derrota da seleção masculina de futebol dos EUA?

    Tom Hindle: Que esse foi o pior cenário possível. Uma coisa seria perder para uma seleção belga decente. Não aparecer em campo e, em seguida, levar uma surra de um time que deixou três de seus melhores jogadores no banco é, de alguma forma, pior ainda. Some-se a essa atuação já bastante desanimadora o fato de que o país talvez esteja um pouco menos disposto a demonstrar solidariedade por causa de toda a questão do Balogun e, bem, nossa.

    Ryan Tolmich: Que eles desperdiçaram tudo. Toda a boa vontade, todos os torcedores casuais, toda a empolgação — tudo desabou. É permitido perder nas oitavas de final, mas não é permitido perder dessa maneira. Naquele momento, os holofotes estavam fortes demais para uma equipe que havia estado à altura da ocasião várias vezes neste verão e, com o mundo inteiro assistindo, isso é difícil de engolir.

    Alex Labidou: Essa é a maior decepção da história da Seleção Masculina dos EUA. Sim, dá para citar a equipe ridícula de 1998, mas nunca houve expectativas reais em relação àquele grupo.

    Esta foi uma Copa do Mundo em casa. Os EUA contavam com um técnico de primeira linha, Mauricio Pochettino. A mensagem era sonhar mais alto. Este foi, sem dúvida, o elenco mais talentoso da história do programa e, quando chegou a hora de mostrar do que realmente eram capazes, eles capitularam completamente.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Podemos culpar as pessoas? Ou trata-se de um colapso de toda a equipe?

    TH: Alguns vão criticar Segino Dest, Matt Freese ou Christian Pulisic. Há algum fundamento nisso. Pulisic somou 11 dribles malsucedidos no primeiro tempo. Vamos chamar as coisas pelos nomes: foi uma péssima atuação do principal jogador dos EUA. Mas toda a equipe careceu de um pouco de energia. Os passes foram desleixados, a tomada de decisões foi lenta. Mauricio Pochettino basicamente admitiu que os EUA não estavam em grande forma. Ele estava certo.

    RT: Foi uma questão de toda a equipe. Todos jogaram mal. Alguns foram piores do que outros, claro, mas não há um único jogador que tenha jogado nem metade do que jogou nas partidas anteriores. É isso que torna tudo tão intrigante: não foi uma partida ruim para um jogador; foi uma partida ruim para toda a equipe ao mesmo tempo.

    AL: Foi um colapso de toda a equipe. Os jogadores vão arcar com a culpa, e parte disso é justo, mas a maior preocupação é que os EUA não se pareceram em nada com a equipe confiante e proativa que haviam sido durante o resto do torneio.

    Também é preciso questionar o quanto o alvoroço em torno da partida afetou o grupo. Justo ou não, o envolvimento da Casa Branca na decisão sobre Folarin Balogun tornou-se parte da pré-jogo, e ambas as equipes foram forçadas a se posicionar sobre o assunto. Ambos os lados afirmaram que não foi uma distração, mas, com base no desenrolar da partida, é difícil acreditar que isso não tenha afetado o clima emocional em torno do jogo.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Será que Pochettino errou na escolha da tática?

    TH: Que táticas? Isso pareceu um fracasso total. Há momentos em que, mesmo não sendo técnico de futebol, dá para identificar algumas ideias claras, talvez tentar entender um pouco a cabeça do técnico. E, por outro lado, há momentos em que a gente só consegue assistir sem acreditar no que está vendo. Se formos generosos, a decisão de colocar Gio Reyna no lugar de Sergino Dest e mudar para uma defesa com quatro jogadores foi ousada. Fora isso, porém, tratou-se mais de um colapso total do que de uma questão de o Poch ter montado sua pressão de forma correta.

    RT: Talvez, mas ele poderia ter tido o melhor plano de jogo do mundo e mesmo assim não teria funcionado com o nível de execução em campo. Táticas não são o motivo pelo qual você não afasta uma bola quicando na sua área. Táticas não impedem um gol espetacular de cabeça. E táticas não entram em jogo quando seu goleiro erra feio um desvio a 35 jardas do gol. Reclame do trabalho técnico o quanto quiser, mas os jogadores é que têm que jogar.

    AL: Não. Essa foi basicamente a mesma abordagem que levou as pessoas a rotularem essa seleção como uma azarão ao longo das quatro partidas. Foi mais uma decepção coletiva do que um fracasso tático. O mais preocupante é que, além de Folarin Balogun e Malik Tillman, quais dos principais jogadores dos EUA realmente apareceram? Em particular, o que Christian Pulisic fez antes da lesão para causar um impacto real no jogo?

    Esse foi mais um momento crucial do torneio em que a seleção dos EUA precisava que sua maior estrela se impusesse, e isso não aconteceu.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que você acha da Bélgica?

    TH: Disciplinados, oportunistas e jogando com uma enorme raiva no peito. Não é culpa da própria seleção dos EUA, mas a Bélgica jogou como se realmente quisesse essa vitória. E por que não? Eles haviam sido desrespeitados, na prática, pela mais alta autoridade do país durante 72 horas. Conseguiram o resultado e ainda conseguiram poupar alguns de seus jogadores. Isso pode ser um grande impulso para eles.

    RT: Fizeram o que tinham que fazer. Lidaram bem com a imprensa, não cometeram nenhuma bobagem e puniram a seleção dos EUA quando os americanos deram um tiro no próprio pé. Boas equipes sabem quando atacar, e a Bélgica fez isso repetidamente em uma partida que pareceu totalmente tranquila desde o apito inicial.

    AL: Esta é uma boa seleção, não uma excelente. O mérito vai para Rudi Garcia por ter conseguido controlar um vestiário cujas personalidades, às vezes, impediram a Bélgica de corresponder às expectativas no passado.

    Dito isso, os EUA fizeram a Bélgica parecer melhor do que realmente é. Foi uma atuação profissional da Bélgica, mas é de se esperar que eles voltem à realidade contra uma seleção espanhola realmente boa.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mauricio Pochettino deveria ficar?

    TH: Não. Ele foi contratado para garantir um desempenho melhor no torneio do que os técnicos anteriores, e mesmo que tenha conseguido vencer uma partida da fase eliminatória, é difícil imaginar para onde ele levará essa seleção daqui para frente. Talvez seja possível renovar o contrato e reformular a equipe para a Copa América. Mas Pochettino é, no fundo, um técnico de clube, e os EUA provavelmente estão pensando em uma reformulação mais completa. B.J. Callaghan, seu telefone deve tocar em breve...

    RT: Logicamente, provavelmente não. Isso não pareceu um começo da mesma forma que 2022 pareceu. Em vez disso, pareceu mais um fim ou, pelo menos, uma transição para uma espécie de sequência. Essa história já foi contada: um grupo de jogadores que vinha se preparando para esse momento há oito anos ficou aquém das expectativas. Não seria surpresa se, por causa disso, todos os envolvidos quisessem começar uma nova história.

    AL: Não. Isso não quer dizer que ele não tenha causado impacto. Ele causou. Ele identificou jogadores como Alex Freeman e os transformou em verdadeiros contribuintes.

    Mas a realidade é que Pochettino prometeu quartas de final, e os EUA não alcançaram esse nível. Some-se a isso o fato de que ele continua flertando com o futebol de clubes europeus, e a Seleção Masculina dos EUA deveria procurar em outro lugar por alguém totalmente comprometido com o programa.

    Eles deveriam entrar em contato imediatamente com Pellegrino Matarazzo, um técnico nascido nos Estados Unidos que teve sucesso de verdade na Europa.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    Esta Copa do Mundo foi um sucesso?

    TH: *Quase* isso. Se a gente der um passo atrás, o panorama geral parece bom. Os EUA terminaram em primeiro lugar no grupo, venceram uma partida das oitavas de final e perderam quando foram superados. Essa não é a campanha até as quartas de final que Pochettino prometeu quando assumiu o cargo há quase dois anos, mas foi um esforço decente. Os EUA superaram as expectativas por um tempo, depois voltaram a ser o que são diante de um adversário forte. Talvez tenha sido pelas lembranças criadas contra o Paraguai e a Austrália ao longo do caminho, né, rapazes?

    RT: Não dá pra dizer que sim. Isso, mais do que qualquer outra coisa, tinha a ver com conquistar um novo público, e esse público acabou de ver essa seleção tropeçar em si mesma no momento decisivo. Por que essas pessoas continuariam assistindo daqui pra frente? Será que vão? Teve momentos adoráveis, com certeza, e talvez isso seja o suficiente, mas, pra maioria das pessoas, o entusiasmo pelo futebol acabou de ser colocado em pausa pelos próximos quatro anos. Isso não é um sucesso.

    AL: Não. Essa era a chance da Seleção Masculina dos EUA conquistar totalmente os corações e as mentes de milhões de americanos e mantê-los fiéis no futuro. Infelizmente, a mensagem foi mais do mesmo.

    Apesar dos avanços que o programa vem alcançando e do talento que este país continua enviando aos principais clubes da Europa, a Seleção dos EUA foi eliminada da Copa do Mundo nas oitavas de final em cada uma de suas últimas quatro participações no torneio. Os americanos não estão acostumados a aceitar o terceiro ou quarto lugar, especialmente em um país que costuma ver o domínio em esportes como o basquete nas Olimpíadas, por exemplo. O progresso é a única maneira de essa equipe continuar a construir um engajamento real.