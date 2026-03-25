Seleção Italiana Sub-17, uma reviravolta incrível nas eliminatórias para o Europeu: 3 a 2 contra Portugal, atual campeã europeia

A contagem regressiva chegou ao fim e a Seleção Italiana Sub-17 realizou uma verdadeira façanha em sua estreia no Grupo A2 da Liga A da segunda fase das eliminatórias que levarão à fase final do Campeonato Europeu (que será disputado na Estônia entre 25 de maio e 7 de junho).
Os Azzurrini, comandados e selecionados pelo técnico Daniele Franceschini, foram protagonistas de uma virada histórica na primeira partida contra Portugal, atual campeão europeu, derrotando a seleção lusa por 3 a 2 graças a um segundo tempo de altíssimo nível.