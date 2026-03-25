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Italy U17 v Spain U17 - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Seleção Italiana Sub-17, uma reviravolta incrível nas eliminatórias para o Europeu: 3 a 2 contra Portugal, atual campeã europeia

Italy U17
Italy U17 x Portugal U17
Portugal U17
European Championship U17 Qualification

Uma recuperação fantástica para os Azzurrini, que conquistam os primeiros três pontos do seu grupo.

A contagem regressiva chegou ao fim e a Seleção Italiana Sub-17 realizou uma verdadeira façanha em sua estreia no Grupo A2 da Liga A da segunda fase das eliminatórias que levarão à fase final do Campeonato Europeu (que será disputado na Estônia entre 25 de maio e 7 de junho).

Os Azzurrini, comandados e selecionados pelo técnico Daniele Franceschini, foram protagonistas de uma virada histórica na primeira partida contra Portugal, atual campeão europeu, derrotando a seleção lusa por 3 a 2 graças a um segundo tempo de altíssimo nível.

  • A CORRIDA

    O início dos Azzurrini não foi dos melhores, dada a vantagem de dois gols dos campeões europeus, marcada por Gustavo Guerra aos 11 minutos e por Afonso Ferreirinha poucos minutos depois, aos 15.

    Um início de partida particularmente chocante que complicou as ambições da Seleção Italiana Sub-17, chamada a realizar uma verdadeira façanha para reverter o rumo da partida.

    Após um primeiro tempo discreto, os Azzurrini recuperaram a garra competitiva na segunda etapa, que começou imediatamente com o gol de Perillo aos 46', reduzindo a diferença.

    Cinco minutos depois, a Portugal se desorganizou, permitindo que Okon marcasse o empate aos 51 minutos. O ritmo do jogo continuou a subir, com as duas seleções protagonizando várias jogadas e incursões, mas no final foi a Itália que encontrou o fôlego necessário para completar uma incrível virada com o gol de Landi aos 75', que selou o placar final de 3 a 2 para os Azzurrini.

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  • A CLASSIFICAÇÃO

    Lembrando que apenas o primeiro colocado garantirá a vaga para a fase final, a classificação sorri para os Azzurrini, que agora lideram o grupo ao lado da Romênia (vitoriosa por 5 a 2 em sua partida contra a Islândia).

    A seleção italiana Sub-17 enfrentará, no próximo dia 28 de março, os seus homólogos da Islândia para continuar a caminhada rumo ao Europeu e manter a liderança do Grupo A2 da Liga A da segunda fase das eliminatórias continentais.

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