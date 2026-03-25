Seleção Italiana Sub-17, uma reviravolta incrível nas eliminatórias para o Europeu: 3 a 2 contra Portugal, atual campeã europeia

O início dos Azzurrini não foi dos melhores, dada a vantagem de dois gols dos campeões europeus, marcada por Gustavo Guerra aos 11 minutos e por Afonso Ferreirinha poucos minutos depois, aos 15.

Um início de partida particularmente chocante que complicou as ambições da Seleção Italiana Sub-17, chamada a realizar uma verdadeira façanha para reverter o rumo da partida.

Após um primeiro tempo discreto, os Azzurrini recuperaram a garra competitiva na segunda etapa, que começou imediatamente com o gol de Perillo aos 46', reduzindo a diferença.

Cinco minutos depois, a Portugal se desorganizou, permitindo que Okon marcasse o empate aos 51 minutos. O ritmo do jogo continuou a subir, com as duas seleções protagonizando várias jogadas e incursões, mas no final foi a Itália que encontrou o fôlego necessário para completar uma incrível virada com o gol de Landi aos 75', que selou o placar final de 3 a 2 para os Azzurrini.