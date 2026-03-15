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Seleção Feminina dos EUA no Exterior: Alyssa Thompson conquista a Copa da Liga com o Chelsea; Lindsey Heaps e Lily Yohannes levantam a Taça da França com o Lyon

A GOAL analisa as principais atuações da Seleção Feminina dos EUA no exterior, desde a lesão de Naomi Girma até a primeira conquista da Copa da Liga de Alyssa Thompson com o Chelsea e Heaps, e a conquista da Copa da França por Yohannes com o Lyon.

Foram semanas bastante agitadas para as jogadoras da seleção feminina dos Estados Unidos, que voltaram às principais competições de clubes logo após conquistarem a SheBelieves Cup pela oitava vez.

Lindsey Heaps e Lily Yohannes, companheiras de equipe tanto no clube quanto na seleção, ajudaram o OL Lyonnes a conquistar o título da Copa da França, derrotando o Paris Saint-Germain por 1 a 0 na Coupe de la Ligue.

O Chelsea enfrentou o Manchester United na final da Copa da Liga no domingo, com a atacante da seleção feminina dos EUA, Alyssa Thompson, em campo pelo The Blues. Naomi Girma ficou de fora devido a uma lesão, enquanto Cat Macario não foi incluída no elenco. O Chelsea derrotou o Manchester United e a goleira Phallon Tullis-Joyce por 1 a 0, graças a um gol de Lauren James nos primeiros 20 minutos.

Em outras partidas, o Arsenal e Emily Fox derrotaram o London City Lionesses por 2 a 1 na Superliga Feminina, enquanto Sam Coffey e o Manchester City conquistaram apenas um ponto no fim de semana após empatarem em 0 a 0 com o Aston Villa.

  • Manchester United FC v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Sem Girma, não há problema: o Chelsea encontra uma solução

    O Chelsea não contou com várias jogadoras importantes na final da Copa da Liga, no domingo, incluindo a zagueira central da seleção feminina dos EUA, Naomi Girma, que ficou de fora devido a uma lesão na panturrilha. O time azul enfrentou uma tarefa difícil contra o Manchester United sem Girma, Millie Bright, Sam Kerr e Ellie Carpenter, entre outras.

    Ainda assim, o Chelsea encontrou uma maneira de vencer, apesar das ausências. Ou melhor, Lauren James encontrou, marcando o gol que se mostrou decisivo.

    “Espero que não seja nada grave e que ela possa estar disponível para o próximo jogo”, disse a treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, à BBC quando questionada sobre Girma. O Blues volta a campo na quarta-feira.

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  • Lily Yohannes USWNT vs JamaicaGetty Images

    Yohannes brilha como super-reserva do Lyon

    Embora Yohannes não tenha participado do gol do OL Lyonnes contra o PSG, ela desempenhou um papel importante após entrar em campo no segundo tempo, garantindo que não houvesse queda no ritmo da equipe. Entrar no meio-campo e manter o mesmo nível de jogo — ou até mesmo melhorá-lo — é um trabalho bem feito, e Yohannes costuma corresponder às expectativas quando lhe pedem exatamente isso.

    Apesar da pouca idade, ela continua a demonstrar uma maturidade notável, seja pelo seu empenho em recuperar a bola, seja pela capacidade de lançar as companheiras em espaços livres em qualquer ponto do campo.

  • OL Lyonnes v Club Atletico de Madrid - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Heaps brilha na vitória do Lyon na copa

    Lindsey Heaps esteve em toda parte do campo na vitória do OL Lyonnes sobre o PSG. Ela participou de várias jogadas de ataque, combinações rápidas e jogadas de um-dois ao longo da partida. Heaps sabe como vencer e parece estar em um ambiente onde todas compartilham essa mentalidade, com jogadoras constantemente invadindo a área e lutando de ponta a ponta no meio-campo.

    A finta de Heaps em um cruzamento preparou Melchie Dumornay para o gol da virada.

  • Chelsea FC v West Ham United - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Thompson contribui para a vitória do Chelsea na copa

    Não foi o melhor jogo de Alyssa Thompson, já que suas oportunidades de marcar foram limitadas naquele dia. Ainda assim, ela saiu ilesa da partida e pôde comemorar a conquista do troféu com o Chelsea.

    A maior contribuição de Thompson para esta equipe é sua capacidade de marcar gols. Na seleção feminina dos EUA, ela tem consistentemente encontrado maneiras de marcar gols, e tem sido ainda mais produtiva pelo Chelsea. Na final, ela participou de várias jogadas de ataque de sua equipe, embora nenhuma delas tenha resultado em gol.

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