Seleção Feminina dos EUA no Exterior: Alyssa Thompson conquista a Copa da Liga com o Chelsea; Lindsey Heaps e Lily Yohannes levantam a Taça da França com o Lyon

Foram semanas bastante agitadas para as jogadoras da seleção feminina dos Estados Unidos, que voltaram às principais competições de clubes logo após conquistarem a SheBelieves Cup pela oitava vez.

Lindsey Heaps e Lily Yohannes, companheiras de equipe tanto no clube quanto na seleção, ajudaram o OL Lyonnes a conquistar o título da Copa da França, derrotando o Paris Saint-Germain por 1 a 0 na Coupe de la Ligue.

O Chelsea enfrentou o Manchester United na final da Copa da Liga no domingo, com a atacante da seleção feminina dos EUA, Alyssa Thompson, em campo pelo The Blues. Naomi Girma ficou de fora devido a uma lesão, enquanto Cat Macario não foi incluída no elenco. O Chelsea derrotou o Manchester United e a goleira Phallon Tullis-Joyce por 1 a 0, graças a um gol de Lauren James nos primeiros 20 minutos.

Em outras partidas, o Arsenal e Emily Fox derrotaram o London City Lionesses por 2 a 1 na Superliga Feminina, enquanto Sam Coffey e o Manchester City conquistaram apenas um ponto no fim de semana após empatarem em 0 a 0 com o Aston Villa.