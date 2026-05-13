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Marcelo Bielsa Uruguay chaos GFXGOAL
Harry Sherlock

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Seleção do Uruguai para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão disputar o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Uruguai
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção do Uruguai para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O Uruguai garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 e é uma das seleções com maior tradição de sucesso a participar da competição. 

O técnico Marcelo Bielsa levou sua equipe ao quarto lugar na CONMEBOL, garantindo a classificação automática para o torneio. 

O Uruguai participou de 14 Copas do Mundo diferentes, vencendo o torneio em suas duas primeiras participações: 1930 e 1950. Também disputou os seguintes torneios: 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018 e 2022. 

Em 2022, foram eliminados na fase de grupos e vão tentar corrigir esse desempenho desanimador. Desde que conquistou a Copa do Mundo pela segunda vez em 1950, o Uruguai não chegou mais à final; a vez em que esteve mais perto foi em 2010, quando chegou às semifinais, mas acabou ficando em quarto lugar.

Como será o desempenho deles em 2026?

  • TOPSHOT-FBL-ARG-RACING-ESTUDIANTESAFP

    Goleiros

    No gol do Uruguai está o veterano Fernando Muslera. Jogador experiente na Europa, o goleiro atua atualmente pelo Estudiantes e conta com mais de 130 partidas pela seleção. Seria uma grande surpresa se ele não defendesse o gol do Uruguai na Copa do Mundo. 

    Ainda assim, ele tem concorrência, principalmente Sergio Rochet, que tem sido um reserva de confiança há alguns anos, bem como Franco Israel, de 25 anos, que joga pelo Torino, na Itália. 

    É quase certo que Muslera será titular, mas haverá disputa pela vaga de segundo goleiro, caso surjam problemas físicos. 

    JogadorClube
    Fernando MusleraEstudiantes
    Sergio RochetInternacional
    Santiago MeleMonterrey
    Cristopher FiermarinDefensa e Justiça
    Franco IsraelTorino
    Paulo Da CostaPeñarol
    Kevin MartinezDanubio
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  • Atletico de Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Defensores

    José María Giménez é, sem dúvida, o zagueiro de destaque do Uruguai, tendo-se tornado um dos melhores defensores da Europa durante sua passagem pelo Atlético de Madrid. Agora capitão do Uruguai, o jogador de 31 anos pode atingir a marca de cem partidas pela seleção na Copa do Mundo.

    Ronald Araújo, do Barcelona, é outra estrela fundamental para o Uruguai e, apesar de uma temporada marcada por lesões, ele se reintegrou perfeitamente à defesa do Barça antes do torneio.

    Santiago Bueno, do Wolves, espera que a péssima temporada de seu clube não tenha prejudicado suas chances de ser convocado, enquanto Mathias Oliveira, do Napoli, provavelmente será escalado.

    JogadorClube
    José María GiménezAtlético de Madrid
    Matías ViñaRiver Plate
    Mathias OliveiraNápoles
    Guillermo VarelaFlamengo
    Ronald AraújoBarcelona
    Sebastián CáceresAmérica
    Joaquín Piquerez Palmeiras
    Santiago BuenoWolves
    José Luis RodríguezVasco da Gama
    Marcelo Saracchi Celtic
    Nicolas MarichalDínamo de Moscou
  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Meio-campistas

    O meio-campo do Uruguai pode muito bem ser a chave para as esperanças de sucesso da seleção no torneio. Federico Valverde vem apresentando um excelente desempenho pelo Real Madrid e será fundamental para as chances da equipe, enquanto Manuel Ugarte, do Manchester United, tem demonstrado um desempenho possivelmente melhor pela seleção do que pelo clube.

    O meio-campista do Tottenham, Rodrigo Bentancur, tem mais de 70 partidas pela seleção, mas sofreu uma grave lesão no tendão e está fora de ação desde janeiro. Se conseguir se recuperar a tempo, é provável que ele participe, mas enfrenta uma corrida contra o tempo.

    A dupla do Flamengo, Giorgian de Arrascaeta e Nicolas de la Cruz, tem uma entrosamento natural, e o primeiro pode muito bem substituir Bentancur caso ele não esteja em condições. 

    JogadorClube
    Federico ValverdeReal Madrid
    Manuel UgarteManchester United
    Giorgian de ArrascaetaFlamengo
    Nicolas de la CruzFlamengo
    Maximiliano AraújoSporting CP
    Emiliano MartinezPalmeiras
    Nicolas FonsecaOviedo
    Juan Manuel SanabriaReal Salt Lake
    Rodrigo BentancurTottenham Hotspur
    Nahitan NandezAl-Qadsiah
    Lucas TorreiraGalatasaray
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-URUAFP

    Atacantes

    Pela primeira vez em anos, o Uruguai não poderá contar com Luis Suárez nem com Edinson Cavani, já que ambos se aposentaram da seleção.

    Sem eles, Darwin Núñez é o jogador que deve liderar o ataque na Copa do Mundo, e ele tem um histórico razoável em nível internacional, com 13 gols em 36 partidas pela seleção.

    No entanto, não há um substituto óbvio para dois dos maiores jogadores de todos os tempos do país. Por outro lado, Facundo Pellistri, que se formou no Manchester United, mas agora está no Panathinaikos, dará apoio pelas pontas enquanto Bielsa busca uma solução para a perda de dois atacantes icônicos.

    JogadorClube
    Darwin NúñezAl-Hilal
    Facundo PellistriPanathinaikos
    Brian RodriguezAmérica
    Facundo TorresAustin FC
    Agustín CanobbioFluminense
    Rodrigo AguirreUANL
    Federico VinasOviedo
    Agustín ÁlvarezMonza
    Luciano RodríguezNeom
    Cristian OliveiraGrêmio
    Ignacio LaquintanaHuesca
  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Os craques do Uruguai

    O jogador de destaque do Uruguai é, sem dúvida, Federico Valverde. O meio-campista versátil tornou-se um dos melhores jogadores do meio-campo do futebol mundial e contribuiu com 20 participações em gols em 42 partidas pelo Real Madrid, numa temporada impressionante.

    Fernando Muslera é um goleiro extremamente experiente que já passou por tudo, enquanto José María Giménez e Ronald Araújo podem formar uma excelente dupla de zagueiros centrais. 

    Se conseguir recuperar a forma física, Rodrigo Bentancur oferece uma opção física na posição 6, mas a responsabilidade sobre Darwin Núñez é imensa, já que ele terá de substituir Suárez e Cavani no ataque uruguaio. Se ele conseguir marcar gols com regularidade, talvez os sul-americanos tenham uma chance de conquistar a glória pela primeira vez em 76 anos.

  • United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Previsão da escalação inicial do Uruguai para a Copa do Mundo de 2026

    No gol do Uruguai, Muslera é praticamente certo como titular. 

    Giménez e Araújo, especialmente se este último estiver em forma, provavelmente formarão a dupla de zagueiros centrais, enquanto Nahitan Nández, o meio-campista, também é capaz de atuar como lateral-direito. 

    Valverde e Bentancur formam uma dupla forte no meio-campo, mas, mais uma vez, o Uruguai vai torcer para que este último esteja em condições físicas ideais. Se ele não conseguir provar que está em forma, Ugarte provavelmente assumirá seu lugar.

    E Núñez liderará o ataque, enquanto o Uruguai busca superar um grupo complicado que também inclui Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita.

    Previsão da escalação inicial do Uruguai (4-3-3): Muslera; Varela, Giménez, Araújo, Oliveira; Bentancur, Valverde, de Arrascaeta; Pellistri, Núñez, Rodríguez.