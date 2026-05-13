Seleção do Uruguai para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão disputar o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

O Uruguai garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 e é uma das seleções com maior tradição de sucesso a participar da competição.

O técnico Marcelo Bielsa levou sua equipe ao quarto lugar na CONMEBOL, garantindo a classificação automática para o torneio.

O Uruguai participou de 14 Copas do Mundo diferentes, vencendo o torneio em suas duas primeiras participações: 1930 e 1950. Também disputou os seguintes torneios: 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Em 2022, foram eliminados na fase de grupos e vão tentar corrigir esse desempenho desanimador. Desde que conquistou a Copa do Mundo pela segunda vez em 1950, o Uruguai não chegou mais à final; a vez em que esteve mais perto foi em 2010, quando chegou às semifinais, mas acabou ficando em quarto lugar.

Como será o desempenho deles em 2026?