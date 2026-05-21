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Gill Clark

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Seleção do Senegal para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Senegal
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção do Senegal para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O Senegal chega à Copa do Mundo de 2026 após um torneio da Copa Africana de Nações (AFCON) controverso e caótico. Os Leões da Teranga venceram o Marrocos na final, mas a partida foi marcada por cenas terríveis, já que o Senegal chegou a abandonar o campo depois que foi marcado um pênalti a favor dos anfitriões. Desde então, o Senegal foi destituído do título, após a comissão de apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidir que a equipe perdeu a partida por ter abandonado o campo sem a autorização do árbitro.

Em meio ao caos, o técnico Pape Thiaw agora leva sua equipe para mais um grande torneio e enfrenta uma fase de grupos difícil. Os Leões de Teranga devem enfrentar dois dos melhores atacantes do planeta, já que o Senegal jogará contra a França de Kylian Mbappé e a Noruega de Erling Haaland no Grupo I.

No entanto, esta é a terceira participação consecutiva do Senegal em uma Copa do Mundo, e há muita experiência em todo o elenco. O melhor desempenho de todos os tempos dos Leões de Teranga foi a chegada às quartas de final em 2002, e o Senegal deve ser uma das seleções africanas mais fortes no torneio desta vez.

Antes do grande evento de 2026, o GOAL analisa o possível elenco que poderá viajar para os EUA, Canadá e México.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 45-MLI-SENAFP

    Goleiros

    O ex-goleiro do Chelsea, Edouard Mendy, é o titular da seleção do Senegal e deve continuar defendendo o gol na Copa do Mundo. Mendy voltou a impressionar na Copa Africana de Nações, quando o Senegal chegou à final, e agora se prepara para sua segunda Copa do Mundo. Aos 34 anos, ele é uma presença experiente na defesa e conta com o apoio competente de Yehvann Diouf e Mory Diaw.

    JogadorClube 
    Yehvann DioufNice
    Edouard MendyAl-Ahli
    Mory Diaw Le Havre
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  • FBL-AFR-2025-MATCH 45-MLI-SENAFP

    Defensores

    O Senegal conta com uma defesa sólida, como ficou evidente na conquista da Copa Africana das Nações. Os Leões da Teranga sofreram apenas dois gols na trajetória rumo ao título, mas podem enfrentar dificuldades muito maiores na Copa do Mundo, já que irão enfrentar dois dos atacantes mais em alta do momento na fase de grupos.

    Kalidou Koulibaly continua sendo um jogador fundamental no centro da defesa, mas, aos 34 anos, já dá alguns sinais de cansaço. Koulibaly perdeu a final da Copa Africana de Nações devido a suspensão e lesão e também foi expulso na fase de grupos contra o Benin, o que talvez seja um sinal de alerta para o Senegal.

    Deve haver uma forte presença da Ligue 1 na zaga, com Moussa Niakhate, do Lyon, e a estrela do Mônaco, Krepin Diatta, escalados para a equipe. A Premier League também está bem representada graças a El Hadji Malick Diouf, do West Ham, e Mamadou Sarr, do Chelsea.

    JogadorClube 
    Krepin DiattaMônaco
    Mamadou SarrChelsea
    Kalidou KoulibalyAl-Hilal
    Ismail JakobsGalatasaray
    Moussa NiakhateLyon
    Antoine MendyNice
    El Hadji Malick DioufWest Ham United
    Abdoulaye SeckMaccabi Haifa
    Moustapha MbowParis FC
    Ilay CamaraAnderlecht
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Meio-campistas

    O Senegal poderá contar novamente com Pape Sarr e Habib Diarra, que se recuperaram de lesões a tempo do Mundial. Ambos perderam a conquista da Copa Africana das Nações, mas devem estar em plena forma para o torneio deste verão.

    A dupla não será a única a contar com estrelas da Premier League na seleção do Senegal para o torneio. Idrissa Gueye e Ismailia Sarr também devem receber convocações, dando a Thiaw muitas opções de alto nível no meio-campo.

    As estrelas da La Liga, Pape Gueye e Pathe Ciss, também devem entrar na lista e oferecer muita experiência de alto nível para o Senegal.

    JogadorClube 
    Idrissa GueyeEverton
    Pape GueyeVillarreal
    Pathe Ciss Rayo Vallecano
    Lamine CamaraMônaco
    Pape Matar Sarr Tottenham
    Bara Sapoko NdiayeBayern de Munique
    Habib DiarraSunderland
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Atacantes

    O Senegal certamente não terá falta de poder ofensivo, já que o atacante do Al-Nassr, Sadio Mané, e a estrela do Bayern de Munique, Nicolas Jackson, devem liderar o ataque neste verão.

    Mané é o maior artilheiro de todos os tempos do Senegal, com 51 gols marcados, e também um dos jogadores mais condecorados da história do país, após conquistar os títulos da Premier League e da Liga dos Campeões com o Liverpool.

    O promissor jovem do PSG, Ibrahim Mbaye, pode ser uma boa opção saindo do banco para o Senegal, enquanto Cherif Ndiaye também ficará feliz com a convocação.

    Bamba Dieng também fez um retorno surpresa à seleção antes do torneio. O centroavante do Lorient impressionou na Ligue 1 nesta temporada e pode ter uma chance neste verão.

    JogadorClube 
    Sadio ManéAl-Nassr
    Ismaila Sarr Crystal Palace
    Iliman Ndiaye Everton
    Assane DiaoComo
    Ibrahim MbayePSG
    Nicolas JacksonBayern de Munique
    Bamba Dieng Lorient
    Cherif NdiayeSamsunspor
  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Jogadores de destaque do Senegal

    O craque do Everton, Iliman Ndiaye, vem curtindo a vida na Premier League, apresentando um desempenho que gerou especulações sobre uma possível transferência para o Manchester United na janela de transferências do meio do ano. Ndiaye é um deleite com a bola nos pés, mas também uma presença incansável quando não está com a posse de bola. Ele também tem faro de gol e pode atrair muitos mais admiradores com uma boa atuação na Copa do Mundo.

    Nicolas Jackson tem enfrentado dificuldades por vezes desde que se transferiu do Chelsea para o Bayern de Munique por empréstimo e pode ter algo a provar na Copa do Mundo. O atacante tem sido forçado a ficar em segundo plano em relação a jogadores como Harry Kane e Luis Diaz, mas, no seu melhor, é um atacante potente e pode ser um verdadeiro perigo.

    Mas a maior estrela do Senegal é, sem dúvida, Sadio Mané, que desempenhou um papel fundamental na conquista da Copa Africana de Nações pelo Senegal e deverá brilhar novamente na Copa do Mundo. O ex-jogador do Liverpool já confirmou que pendurará as chuteiras da seleção após o torneio e nada lhe daria mais prazer do que se despedir em grande estilo.

  • Senegal Getty

    Previsão da escalação inicial do Senegal para a Copa do Mundo de 2026

    Não há dúvida de que Edouard Mendy será o goleiro titular na Copa do Mundo. O jogador de 34 anos já conquistou dois títulos da Copa Africana das Nações com o Senegal, possui vasta experiência e é uma presença tranquila no gol da equipe.

    Mais à frente, há ainda mais experiência com Kalidou Koulibaly, que parece destinado a formar a dupla de zaga com Moussa Niakhate. Krepin Diatta e El Hadji Malick Diouf devem ser os laterais de Thiaw, compondo uma sólida linha defensiva para o Senegal.

    Há muita disputa pelas vagas no meio-campo, com as estrelas da Premier League Idrissa Gueye e Habib Diarra prontos para atuar ao lado de Pape Gueye, do Villarreal, em uma formação funcional de três homens.

    A inspiração do Senegal provavelmente virá mais à frente. Sadio Mané continua sendo o jogador mais perigoso dos Leões de Teranga e assumirá sua posição habitual na esquerda do ataque. Espere ver Nicolas Jackson no meio, com Iliman Ndiaye na direita.

    Previsão da escalação inicial do Senegal para a Copa do Mundo de 2026 (4-3-3): Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Jackson, Mané.

Amistosos
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