O Senegal chega à Copa do Mundo de 2026 após um torneio da Copa Africana de Nações (AFCON) controverso e caótico. Os Leões da Teranga venceram o Marrocos na final, mas a partida foi marcada por cenas terríveis, já que o Senegal chegou a abandonar o campo após a marcação de um pênalti a favor dos anfitriões. Desde então, o Senegal foi destituído do título, depois que a comissão de apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF) determinou que a equipe perdeu a partida por ter abandonado o campo sem a autorização do árbitro.

Em meio ao caos, o técnico Pape Thiaw agora leva sua equipe para mais um grande torneio e enfrenta uma fase de grupos difícil. Os Leões de Teranga devem enfrentar dois dos melhores atacantes do planeta, já que o Senegal enfrentará a França de Kylian Mbappé e a Noruega de Erling Haaland no Grupo I.

No entanto, esta é a terceira participação consecutiva do Senegal em uma Copa do Mundo, e há muita experiência em todo o elenco. O melhor desempenho de todos os tempos dos Leões de Teranga foi a chegada às quartas de final em 2002, e o Senegal deve ser uma das seleções africanas mais fortes no torneio desta vez.

Antes do grande evento de 2026, o GOAL analisa o possível elenco que poderá viajar para os EUA, Canadá e México.