Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Peru v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Harry Sherlock

Traduzido por

Seleção do Paraguai para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão disputar o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Paraguai
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção do Paraguai para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O Paraguai garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos da América, no México e no Canadá. 

A seleção sul-americana se classificou ao terminar na última vaga de classificação automática nas eliminatórias da CONMEBOL; o Paraguai terminou em sexto lugar, com 28 pontos, o mesmo número conquistado pelo Brasil. A equipe terminou com oito pontos de vantagem sobre a Bolívia, sétima colocada.

O Paraguai já disputou a Copa do Mundo em oito ocasiões diferentes: em 1930, 1950, 1958, 1986, 2002, 2006 e 2010. 

Seu melhor desempenho na competição aconteceu em 2010, quando o Paraguai chegou às quartas de final, sendo eliminado pela Espanha, que acabou vencendo o torneio, após uma derrota por 1 a 0.

Será que eles conseguirão recriar essa magia 26 anos depois?

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Goleiros

    No gol do Paraguai está o veterano Roberto Fernández. Ele tem agora 37 anos e já disputou 30 partidas pela seleção de seu país, mas conta com vasta experiência no mais alto nível e conquistou uma medalha de prata na Copa América com sua equipe em 2011. 

    Gaston Olveira oferece um apoio competente, enquanto o jovem goleiro Orlando Gill também pode dar mais apoio vindo do banco, já que a maioria das seleções escolhe três goleiros para seus elencos. 

    As únicas outras opções são Carlos Coronel, goleiro do São Paulo com nove partidas pela seleção, Aldo Pérez e Juan Espinola.

    JogadorClube
    Roberto FernándezCerro Porteño
    Orlando GillSan Lorenzo
    Gaston OlveiraOlimpia
    Carlos CoronelSão Paulo
    Juan EspinolaBarracas Central
    Aldo PérezGuarani
    • Publicidade
  • Omar ALDERETE-paraguay-202503(C)Getty Images

    Defensores

    O Paraguai conta com um zagueiro que atualmente joga na Premier League e que pode vir a ser fundamental para a equipe na Copa do Mundo: Omar Alderete, do Sunderland. A equipe possui um elenco de zagueiros mais velhos, com o capitão Gustavo Gómez, Junior Alonso e Fabián Balbuena, todos com mais de 30 anos, e todos com chances de disputar minutos no torneio. O Paraguai costuma jogar no esquema 4-4-2, portanto, a disputa por vagas deve ser acirrada.

    Juan Cáceres, de 25 anos, que joga na Rússia pelo Dínamo de Moscou, e Alexandro Maidana, de 20 anos, são as opções jovens que poderiam se encaixar na defesa. Diego León, do Manchester United, já estreou na seleção aos 18 anos e espera entrar no elenco. 

    JogadorClube
    Gustavo GomezPalmeiras
    Júnior AlonsoAtlético Mineiro
    Diego LeonManchester United
    Fabián BalbuenaGrêmio
    Omar AldereteSunderland
    Juan Cáceres Dínamo de Moscou
    Gustavo VelázquezCerro Porteño
    Alan BenítezLibertad
    José CanaleLanús
    Alexandro MaidanaTalleres
    Saul SalcedoNewell's Old Boys
    Blas RiverosCerro Porteño
    Agustín SándezRosario Central
  • Miguel ALMIRON-paraguay-202509(C)Getty Images

    Meio-campistas

    No meio-campo, o Paraguai conta tanto com jogadores experientes quanto com jovens promessas que esperam deixar sua marca. 

    O ex-craque do Newcastle United, Miguel Almiron, será fundamental para qualquer esperança que a equipe tenha de chegar longe no torneio, enquanto Diego Gomez, do Brighton, está se destacando como um jogador a ser observado. 

    Matias Galarza espera entrar no elenco, dada a sua sintonia com Almiron, já que os dois jogam no mesmo clube. 

    JogadorClube
    Miguel AlmirónAtlanta United
    Alejandro Romero GamarraAl Ain
    Ramón SosaPalmeiras
    Andrés CubasVancouver Whitecaps
    Braian OjedaOrlando City
    Diego GomezBrighton & Hove Albion
    Damian BobadillaSão Paulo
    Matías GalarzaAtlanta United
    Lucas RomeroUniversidade do Chile
    Mauricio Palmeiras
    Mathias VillasantiGrêmio
  • US Cremonese v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Atacantes

    No ataque, o Paraguai não conta com o elenco de atacantes mais prolífico, mas há um potencial real na linha de frente. 

    Julio Enciso, atualmente no Strasbourg, tem experiência na Premier League e é um driblador habilidoso e ágil, enquanto Antonio Sanabria provavelmente liderará o ataque, já que conta com sete gols pela seleção. 

    A estrela do Boca Juniors, Ángel Romero, provavelmente será convocado, enquanto o craque do Portsmouth, Gustavo Caballero, também tem planos de ir para os Estados Unidos, México e Canadá. 

    JogadorClube
    Antonio SanabriaCremonese
    Julio EncisoEstrasburgo
    Gabriel AvalosIndependiente
    Alex ArceIndependiente Rivadavia
    Gustavo CaballeroPortsmouth
    Ángel RomeroBoca Juniors
    Ronaldo MartinezTalleres
    Isidro PittaRed Bull Bragantino
    Rodney RedesLDU Quito
    Adrian AlcarezOlimpia
  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PARIS FCAFP

    Os craques do Paraguai

    O Paraguai conta com um elenco repleto de experiência e possui mais de um jogador capaz de superar uma defesa adversária bem fechada. 

    Miguel Almirón, sem dúvida, terá um papel fundamental, já que costuma atuar como meia-atacante, entrando pela esquerda, e tem uma ótima sintonia com seus companheiros. Julio Enciso é um curinga, capaz de destruir as defesas quando está em um bom dia, enquanto Diego León, do Manchester United, se encaixa perfeitamente no perfil de um jovem prodígio que pode ter sua grande chance neste torneio. 

    O capitão Gustavo Gomez já tem 86 partidas pela seleção e terá a tarefa de conduzir sua equipe para fora da fase de grupos, enquanto o goleiro veterano Roberto Fernandez está plenamente ciente de que esta pode ser sua última chance de defender o gol na Copa do Mundo. 

  • Japan v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Previsão da escalação inicial do Paraguai para a Copa do Mundo de 2026

    No gol do Paraguai, espera-se que Fernández seja titular, dada a sua experiência.

    Gomez comandará a defesa, e Alderete, do Sunderland, também espera ser titular, dada sua sólida temporada na Premier League.

    Almirón provavelmente atuará pela esquerda, com liberdade para se deslocar para o centro, enquanto Enciso deve formar a dupla de ataque com Sanabria. 

    Previsão da escalação inicial do Paraguai (4-4-2): Fernández; Cáceres, G. Gómez, Alderete, Riveros; González, Bobadilla, D. Gómez, Almirón; Enciso, Sanabria. 