Seleção do Paraguai para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão disputar o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

O Paraguai garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos da América, no México e no Canadá.

A seleção sul-americana se classificou ao terminar na última vaga de classificação automática nas eliminatórias da CONMEBOL; o Paraguai terminou em sexto lugar, com 28 pontos, o mesmo número conquistado pelo Brasil. A equipe terminou com oito pontos de vantagem sobre a Bolívia, sétima colocada.

O Paraguai já disputou a Copa do Mundo em oito ocasiões diferentes: em 1930, 1950, 1958, 1986, 2002, 2006 e 2010.

Seu melhor desempenho na competição aconteceu em 2010, quando o Paraguai chegou às quartas de final, sendo eliminado pela Espanha, que acabou vencendo o torneio, após uma derrota por 1 a 0.

Será que eles conseguirão recriar essa magia 26 anos depois?