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Adhe Makayasa
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Seleção do País Basco vai receber a Venezuela no San Mamés em amistoso histórico em novembro

Amistosos
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La Liga

A seleção representativa do País Basco voltará a disputar uma partida internacional no mês que vem, após confirmar um amistoso especial contra um adversário sul-americano em Bilbao. A Euskal Selekzioa receberá a Venezuela no emblemático estádio do Athletic Club em 14 de novembro, em um confronto de grande significado cultural.

  • Bilbao recebe amistoso internacional histórico

    A Federação Basca de Futebol, presidida por Xabier Goni, confirmou que a Euskal Selekzioa enfrentará a Venezuela no estádio do Athletic no sábado, 14 de novembro. Será a primeira partida da seleção desde a vitória por 3 a 0 sobre a Palestina, em 15 de novembro do ano passado, diante de um público recorde de 51.396 pessoas. Na ocasião, a equipe de Jagoba Arrasate venceu com gols de Unai Elgezabal, Gorka Guruzeta e Urko Izeta.

  • imago-sport-1069282322.jpgRicardo Larreina Amador

    Laços culturais unem as duas nações

    A partida marca o 90º aniversário da criação do primeiro Governo Basco autônomo, em 1936, sob a presidência de Jose Antonio Aguirre, que posteriormente formou a equipe Euzkadi, em 1937, para uma excursão pela Europa e pelas Américas durante a Guerra Civil Espanhola. Além disso, o país sul-americano mantém profundos laços históricos com a região, tendo acolhido milhares de exilados políticos que fugiam da ditadura de Francisco Franco.

    Ao destacar o significado mais amplo da partida em um comunicado oficial, a Federação Basca de Futebol afirmou: “Além de sua dimensão esportiva, o evento, que faz parte da programação do 90º aniversário do primeiro Governo Basco, pretende ser uma celebração das relações entre duas sociedades unidas por uma longa história de intercâmbios, migrações, acolhimento e vínculos culturais.”

  • Encontro de gerações reforça retrospecto perfeito

    O confronto do mês que vem será o quarto entre as duas equipes. Os anfitriões têm um retrospecto perfeito, com uma vitória por 4 a 3 fora de casa em San Cristóbal, em junho de 2007, uma vitória por 3 a 1 no antigo San Mamés, em dezembro de 2010, e um triunfo por 4 a 2 em Mendizorrotza, em outubro de 2018.

    Ao apresentar o objetivo mais amplo do próximo encontro em Bilbao, a Federação Basca acrescentou: "Esta nova partida busca reunir diferentes gerações em torno do futebol e mostrar como a Euskal Selekzioa também pode servir como ponto de encontro entre povos."

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    Craques da primeira divisão são destaque na convocação de novembro

    Disputada durante uma data oficial da Fifa, a partida terá os anfitriões reunidos em Lezama a partir de 13 de novembro. Eles poderão contar com jogadores de La Liga do Athletic, Real Sociedad, Osasuna e Alavés que não forem convocados pela Espanha. Os jogadores do SD Eibar, porém, não estarão disponíveis, já que o calendário da Segunda División segue durante a pausa. Do lado visitante, o técnico Oswaldo Vizcarrondo contará com o meio-campista Yangel Herrera e o lateral-direito da Sociedad Jon Mikel Aramburu.