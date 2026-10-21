A partida marca o 90º aniversário da criação do primeiro Governo Basco autônomo, em 1936, sob a presidência de Jose Antonio Aguirre, que posteriormente formou a equipe Euzkadi, em 1937, para uma excursão pela Europa e pelas Américas durante a Guerra Civil Espanhola. Além disso, o país sul-americano mantém profundos laços históricos com a região, tendo acolhido milhares de exilados políticos que fugiam da ditadura de Francisco Franco.

Ao destacar o significado mais amplo da partida em um comunicado oficial, a Federação Basca de Futebol afirmou: “Além de sua dimensão esportiva, o evento, que faz parte da programação do 90º aniversário do primeiro Governo Basco, pretende ser uma celebração das relações entre duas sociedades unidas por uma longa história de intercâmbios, migrações, acolhimento e vínculos culturais.”