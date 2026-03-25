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Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

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Seleção do Japão para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

Japão
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção japonesa para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

O Japão tornou-se a primeira seleção fora das três anfitriãs a se classificar para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, após sua vitória contra o Bahrein nas eliminatórias da AFC, em março.

Sempre foi uma seleção divertida de assistir, especialmente na Copa do Mundo, e tem a reputação de causar surpresas nos grandes palcos.

A equipe liderou seu grupo na edição de 2022 do torneio, derrotando tanto a Espanha quanto a Alemanha. Nas oitavas de final, foi eliminada pela Croácia, finalista de 2018, nos pênaltis.

O Samurai Blue estará mais uma vez na Copa do Mundo da FIFA de 2026, desta vez com uma renovada confiança e motivação para finalmente quebrar a maldição das oitavas de final.

Não faltarão grandes talentos vindos da Europa, além da estabilidade do experiente técnico Hajime Moriyasu. Vamos dar uma olhada na possível seleção que poderá viajar para os EUA, Canadá e México para a competição em 2026.

  • zion suzuki-japan-after match-20250325(C)Kenichi Arai

    Goleiros

    O Japão conta com um elenco bem reforçado na posição de goleiro, sendo que o jovem goleiro do Parma, Zion Suzuki, é o principal candidato a defender a baliza dos Samurai Blue. Suzuki tem sido titular constante desde a aposentadoria de Shuichi Gonda, em 2022.

    Keisuke Osako e Kosei Tani, que atualmente jogam na J1 League, devem atuar como goleiros reservas, enquanto Tomoki Hayakawa é outra opção, que também joga na primeira divisão japonesa. 

    JogadorClube 
    Zion SuzukiParma
    Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
    Kosei TaniMachida Zelvia
    Tomoki HayakawaKashima Antlers
    • Publicidade
  • koki machida-japan-202406(C)Getty Images

    Defensores

    Espera-se que a seleção japonesa vá para a Copa do Mundo de 2026 com uma defesa relativamente inexperiente. Koki Machida teve um desempenho tão impressionante na Pro League belga, jogando pelo Union SG, que conquistou uma transferência para o Hoffenheim, da Bundesliga, enquanto outro jogador da Bundesliga que será fundamental na defesa do Japão é Hiroki Ito, do Bayern de Munique. Embora sua primeira temporada com os bávaros tenha sido prejudicada por lesões, ele já está de volta à boa forma, mas é mais uma opção para o banco de reservas do time. 

    O jovem Hiroki Sekine é outro talento emergente que joga pelo Reims na Ligue 2. 

    Junnosuke Suzuki e Kota Takai, que joga pelo Borussia Mönchengladbach por empréstimo do Tottenham Hotspur, também são opções interessantes que podem entrar na seleção de Hajime Moriyasu. A questão permanece: eles serão capazes de se destacar no maior palco de todos?

    JogadorClube
    Koki MachidaHoffenheim
    Hiroki SekineReims
    Junnosuke SuzukiCopenhague
    Kota TakaiGladbach (em empréstimo do Spurs)
    Ayumu SekoLe Havre
    Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
    Shogo TaniguchiSint-Truidense VV
    Hiroki ItoBayern de Munique
    Ko ItakuraAjax
    Seiya MaikumaAZ Alkmaar
    Yukinari SugawaraWerder Bremen (por empréstimo do Southampton)
    Daiki HashiokaGent (emprestado pelo Slavia Praha)
    Keigo TsunemotoBasel
    Shuto NakanoHiroshima
  • wataru endo-japan-20240905(C)Getty Images

    Meio-campistas

    Ao contrário da defesa, o Japão conta com uma grande experiência no meio-campo. Wataru Endo, estrela do Liverpool, tem sido um dos jogadores mais influentes do meio-campo japonês, com mais de 70 partidas pela seleção.

    Daichi Kamada, do Crystal Palace, é outro jogador que terá um papel importante na campanha do Japão na Copa do Mundo de 2026. Yuito Suzuki, que recentemente se juntou ao SC Freiburg, também terá um papel decisivo a desempenhar.

    Outros jovens talentosos, como Ryunosuke Sato, Kaishu Sano e Kodai Sano, também podem ter oportunidades sob o comando de Moryasu. No momento, o meio-campo do Japão está bem equilibrado, com uma mistura de jogadores experientes e jovens talentos em ascensão.

    JogadorClube
    Wataru EndoLiverpool
    Daichi KamadaCrystal Palace
    Yuito SuzukiSC Freiburg
    Koki KumasakaKashiwa Reysol
    Kaishu SanoMainz 
    Ayumu SekoLe Havre AC
    Joel FujitaSt. Pauli
    Kodai SanoNEC Nijmegen
    Ryoya MorishitaBlackburn Rovers
    Kota TawaratsumidaFC Tóquio
    Ryunosuke SatoFC Tóquio
    Ao TanakaLeeds United
    Hidemasa MoritaSporting CP
    Reo HatateCeltic
  • takefusa-kubo(C)Getty Images

    Atacantes

    A seleção japonesa conta com várias opções sólidas na defesa e no meio-campo, mas é no ataque que se mostra mais perigosa. Jogadores como Takefusa Kubo, do Real Sociedad, e Kaoru Mitoma, do Brighton, estão entre os alas mais letais da Europa, capazes de fazer a diferença sozinhos. A velocidade deles é outra arma fundamental que Moriyasu poderia usar para explorar as defesas adversárias.

    Além dos dois alas, o atacante Keito Nakamura também vem apresentando excelente forma pela seleção nacional. Desde que estreou em 2023, Nakamura tem marcado gols com regularidade pela seleção asiática, somando 10 gols em 22 partidas. 

    JogadorClube
    Keito NakamuraReims
    Takefusa KuboReal Sociedad
    Kaoru MitomaBrighton
    Shunsuke MitoSparta Roterdã
    Shuto MachinoBorussia Mönchengladbach
    Kento ShiogaiWolfsburg
    Daizen MaedaCeltic
    Yuki OhashiBlackburn Rovers
    Yu HirakawaHull City (em empréstimo do Bristol City)
    Mao HosoyaKashiwa Reysol
    Ritsu DoanEintracht Frankfurt
    Ayase UedaFeyenoord
    Isa SakamotoWesterlo
  • Japan v El Salvador - International FriendlyGetty Images Sport

    Os craques do Japão

    O Japão possui um ataque letal, aliado a um meio-campo e uma defesa equilibrados. Suas principais ameaças ofensivas na linha de frente serão, sem dúvida, Kaoru Mitoma, do Brighton, e Takefusa Kubo, da Real Sociedad. Ambos os jogadores possuem habilidades excepcionais de drible e podem ser perigosos no terço final do campo.

    Ritsu Doan, do Freiburg, é outra estrela talentosa desta seleção japonesa e tem sido titular regular dos Samurais Azuis.

    No meio-campo, a experiência de Wataru Endo e Daichi Kamada será crucial para ditar o ritmo de jogo do Japão, enquanto jogadores como Kaishu Sano e Yuito Suzuki podem ser decisivos com suas contribuições ofensivas.

    Na defesa, o jovem Hiroki Ito pode ser uma mais-valia assim que regressar de lesão. O jovem joga principalmente como zagueiro central, mas também pode atuar como lateral-esquerdo. Ao lado de Ito, Hiroki Sekine e Koki Machida são também opções defensivas sólidas.

  • Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    Previsão da escalação inicial do Japão para a Copa do Mundo de 2026

    Na baliza do Japão, Zion Suzuki é o principal candidato a ser o goleiro titular na Copa do Mundo do ano que vem. Ele tem impressionado pelo Parma na Série A e terá grandes responsabilidades sobre os ombros nesse grande evento.

    O técnico Moriyasu tem utilizado regularmente um esquema com três zagueiros na seleção japonesa e deve manter uma formação semelhante na Copa do Mundo. Hiroki Ito, Koki Machida e Ko Itakura formam uma sólida unidade defensiva, sendo os três confiáveis e serenos na retaguarda.

    O quarteto do meio-campo será um grande trunfo para o Japão, combinando a experiência de Wataru Endo com a criatividade de Daichi Kamada e Ao Tanaka. Espera-se também que o jovem Yuito Suzuki seja convocado.

    No ataque, Mitoma e Kubo serão as principais ameaças do Japão na frente do gol, ao lado de Ritsu Doan, do Freiburg.

    Previsão da escalação inicial do Japão (3-4-3): Z. Suzuki; Ito, Machida, Itakura; Y. Suzuki, Endo, Tanaka, Kamada; Mitoma, Doan, Kubo

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