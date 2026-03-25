Seleção do Japão para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

O Japão tornou-se a primeira seleção fora das três anfitriãs a se classificar para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, após sua vitória contra o Bahrein nas eliminatórias da AFC, em março.

Sempre foi uma seleção divertida de assistir, especialmente na Copa do Mundo, e tem a reputação de causar surpresas nos grandes palcos.

A equipe liderou seu grupo na edição de 2022 do torneio, derrotando tanto a Espanha quanto a Alemanha. Nas oitavas de final, foi eliminada pela Croácia, finalista de 2018, nos pênaltis.

O Samurai Blue estará mais uma vez na Copa do Mundo da FIFA de 2026, desta vez com uma renovada confiança e motivação para finalmente quebrar a maldição das oitavas de final.

Não faltarão grandes talentos vindos da Europa, além da estabilidade do experiente técnico Hajime Moriyasu. Vamos dar uma olhada na possível seleção que poderá viajar para os EUA, Canadá e México para a competição em 2026.