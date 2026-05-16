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England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

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Seleção do Japão para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores foram convocados para o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Japão
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção japonesa para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

O Japão tornou-se a primeira seleção fora das três anfitriãs a se classificar para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, após a vitória contra o Bahrein nas eliminatórias da AFC, em março.

Sempre foi uma seleção divertida de se assistir, especialmente na Copa do Mundo, e tem a reputação de causar surpresas nos grandes palcos.

A equipe liderou seu grupo na edição de 2022 do torneio, derrotando tanto a Espanha quanto a Alemanha. Nas oitavas de final, foi eliminada pela Croácia, finalista de 2018, nos pênaltis.

Os Samurai Blue estarão mais uma vez na Copa do Mundo da FIFA de 2026, desta vez com uma renovada confiança e motivação para finalmente quebrar a maldição das oitavas de final.

Não faltarão grandes talentos da Europa, além da estabilidade do experiente técnico Hajime Moriyasu. Agora que a lista foi oficialmente confirmada, vamos dar uma olhada na seleção final que viajará para os EUA, Canadá e México para a competição de 2026.

  • zion suzuki-japan-after match-20250325(C)Kenichi Arai

    Goleiros

    O Japão está bem servido na posição de goleiro, com o goleiro do Parma, Zion Suzuki, consolidado como o principal candidato a defender a baliza dos Samurai Blue. Suzuki tem sido titular desde a aposentadoria de Shuichi Gonda, em 2022.

    Junto com ele no avião estão Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa. Ambos jogam atualmente na J1 League e devem servir como opções de reserva confiáveis, enquanto Kosei Tani fica de fora da seleção final.

    JogadorClube 
    Zion SuzukiParma
    Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
    Tomoki HayakawaKashima Antlers
    • Publicidade
  • 20221205 yuto nagatomo(C)Getty images

    Defensores

    A seleção japonesa chegará à Copa do Mundo de 2026 com uma vasta experiência defensiva de alto nível. A principal contratação é o ex-lateral do Inter, Yuto Nagatomo, que entrará para a história como o primeiro jogador asiático a disputar cinco Copas do Mundo diferentes. O ex-jogador do Arsenal, Takehiro Tomiyasu, também integra o elenco, trazendo um pedigree de alto nível essencial para a defesa.

    Hiroki Ito, do Bayern de Munique, será outra figura-chave na defesa; embora sua primeira temporada com os bávaros tenha sido afetada por lesões, seu retorno à boa forma o torna um trunfo vital. Junnosuke Suzuki também continua sendo uma opção interessante para Moriyasu utilizar no maior palco do futebol. Um grande golpe para a seleção é a ausência de Koki Machida, do Hoffenheim, que infelizmente fica de fora da lista final após sofrer uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior no início desta temporada.

    JogadorClube
    Hiroki ItoBayern de Munique
    Ko ItakuraAjax
    Takehiro TomiyasuAjax
    Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
    Ayumu SekoLe Havre AC
    Junnosuke SuzukiFC Copenhague
    Shogo TaniguchiSint-Truidense VV
    Yukinari SugawaraWerder Bremen (por empréstimo do Southampton)
    Yuto NagatomoFC Tóquio
  • wataru endo-japan-20240905(C)Getty Images

    Meio-campistas

    A seleção oficial do Japão para o meio-campo conta fortemente com a experiência de jogadores consagrados. A estrela do Liverpool, Wataru Endo, continua sendo um dos jogadores mais influentes no meio-campo, com mais de 70 partidas pela seleção japonesa.

    Daichi Kamada, do Crystal Palace, é outro jogador experiente que terá um papel importante na campanha do Japão, enquanto Yuito Suzuki, que recentemente se juntou ao SC Freiburg, oferece um impulso decisivo. Kaishu Sano também integra o elenco para dar profundidade ao time.

    No entanto, o meio-campo terá que se virar sem a estrela do Sporting CP, Hidemasa Morita, que fica de fora por lesão. Os jovens Ryunosuke Sato e Kodai Sano também foram deixados de fora da lista final, reforçando ainda mais a preferência de Moriyasu por liderança veterana no meio de campo.

    JogadorClube
    Wataru EndoLiverpool
    Kaishu SanoMainz 
    Daichi KamadaCrystal Palace
    Ao TanakaLeeds United
    Yuito SuzukiSC Freiburg
  • keito-nakamura(C)Getty Images

    Atacantes

    A seleção japonesa conta com opções sólidas na defesa e no meio-campo, mas é no ataque que costuma ser mais perigosa. No entanto, a equipe de Moriyasu sofreu um duplo golpe, com os craques Kaoru Mitoma e Takumi Minamino fora do torneio devido a lesões.

    Assumindo a responsabilidade estará Takefusa Kubo, do Real Sociedad, que continua sendo um dos alas mais letais da Europa e é capaz de fazer a diferença sozinho. Além de Kubo, o atacante Keito Nakamura será fundamental. Desde que estreou em 2023, Nakamura tem marcado gols consistentemente pela seleção asiática, com 10 gols em 24 partidas, e traz o poder ofensivo tão necessário para o ataque de Moriyasu.

    JogadorClube
    Keito NakamuraReims
    Junya ItoGenk
    Takefusa KuboReal Sociedad
    Ritsu DoanEintracht Frankfurt
    Daizen MaedaCeltic
    Ayase UedaFeyenoord
    Koki OgawaNEC Nijmegen
    Keisuke GotoSt. Truiden
    Kento ShiogaiWolfsburg
  • Japan v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Os craques do Japão

    Apesar dos contratempos causados pelas lesões, o Japão continua a possuir um ataque letal, aliado a um meio-campo e uma defesa equilibrados. As principais ameaças ofensivas na linha de frente serão, sem dúvida, Takefusa Kubo e Keito Nakamura,já que ambos os jogadores podem ser extremamente perigosos no terço final do campo.

    Ritsu Doan, do Freiburg, é outra estrela talentosa desta seleção japonesa e tem sido titular regular dos Samurais Azuis.

    No meio-campo, a experiência de Wataru Endo e Daichi Kamada será crucial para ditar o ritmo de jogo do Japão, enquanto jogadores como Kaishu Sano e Yuito Suzuki podem ser decisivos com suas contribuições ofensivas.

    Na defesa, o jovem Hiroki Ito pode ser um trunfo assim que se recuperar da lesão; o astro do Bayern joga principalmente como zagueiro central, mas também pode atuar como lateral-esquerdo.

  • Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    Previsão da escalação inicial do Japão para a Copa do Mundo de 2026

    Na baliza do Japão, Zion Suzuki é o principal candidato a ser o goleiro titular. Ele tem impressionado pelo Parma na Série A e terá grandes responsabilidades sobre os ombros neste grande evento.

    O técnico Moriyasu tem utilizado regularmente um esquema com três zagueiros e deve continuar com uma formação semelhante na Copa do Mundo. Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu e Ko Itakura formam uma unidade defensiva altamente formidável, com os três trazendo confiabilidade e serenidade para a retaguarda.

    O quarteto do meio-campo será um grande trunfo para o Japão, combinando a experiência de Wataru Endo com a criatividade de Daichi Kamada e Ao Tanaka. Espera-se que o jovem Yuito Suzuki também seja convocado.

    No ataque, Nakamura e Kubo serão as principais ameaças ofensivas do Japão, alinhando-se ao lado de Ritsu Doan, do Freiburg.

    Previsão da escalação inicial do Japão (3-4-3): Z. Suzuki; Tomiyasu, Ito, Itakura; Y. Suzuki, Endo, Tanaka, Kamada; Nakamura, Doan, Kubo

Amistosos
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