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Seleção do Irã só poderá entrar nos EUA nos dias dos jogos da Copa do Mundo, devido a alegações de terrorismo feitas pelo governo
Medidas drásticas de viagem impostas à Seleção Iraniana
Em um desdobramento extraordinário às vésperas da Copa do Mundo de 2026, a seleção iraniana enfrenta a obrigação de entrar e sair no mesmo dia para os jogos disputados em solo americano, conforme noticiado pelo The Mirror. A diretriz significa que a equipe só terá permissão para cruzar a fronteira na manhã dos jogos e deverá partir imediatamente após o apito final, criando um pesadelo logístico para a comissão técnica.
O embaixador do Irã no México, Abolfazl Pasandideh, confirmou a gravidade da situação aos repórteres, afirmando: “Podemos entrar pela manhã e devemos partir no mesmo dia.” Esse acordo único surge após um período de intensa tensão geopolítica, resultando no abandono, por parte da equipe, de seu plano original de se estabelecer em Tucson, no Arizona, em favor de uma sede no México.
- AFP
Governo faz alegações de terrorismo
As restrições surgem em um contexto de retórica hostil e acusações diretas por parte de autoridades dos Estados Unidos em relação à delegação iraniana. Embora tenham sido concedidos os vistos esportivos necessários para permitir que a equipe participe da competição, o Departamento de Estado dos EUA justificou seu intenso escrutínio alegando possíveis ameaças à segurança durante o torneio.
Um funcionário do Departamento de Estado dos EUA confirmou que “os vistos necessários para o Irã competir na Copa do Mundo, incluindo para atletas e equipe de apoio, foram emitidos”. No entanto, o funcionário dirigiu então uma acusação severa à delegação para justificar a aplicação rigorosa das regras, alegando: “Não permitiremos que a equipe iraniana abuse desse sistema para introduzir terroristas nos Estados Unidos sob falsos pretextos”.
O México assume o papel de sede alternativa
Como o governo dos EUA se recusou a permitir que a equipe pernoitasse no país, o México interveio para oferecer um refúgio seguro ao time durante a fase de grupos. O Irã já havia pressionado a FIFA para que suas partidas fossem transferidas inteiramente para o território mexicano, mas a entidade recusou o pedido, forçando o atual arranjo de deslocamento transfronteiriço.
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, abordou a situação diretamente, oferecendo apoio à equipe visitante. Ela disse: “Não temos motivo para negar a eles a possibilidade de ficar no México. Os Estados Unidos não querem que a seleção iraniana passe a noite lá, mas eles vão jogar três partidas lá. Então, eles nos perguntaram: ‘Eles podem passar a noite no México?’ E nós respondemos: ‘Sim, sem problema.’ Não temos nenhum problema.”
- AFP
O calendário desafiador do Grupo G se aproxima
Os obstáculos logísticos aumentam consideravelmente a dificuldade da tentativa do Irã de chegar às oitavas de final pela primeira vez em sua história. A campanha da seleção começa em Los Angeles contra a Nova Zelândia, seguida por um confronto com a Bélgica seis dias depois, na Califórnia. A equipe encerrará sua trajetória na fase de grupos contra o Egito, em Seattle, o que exigirá vários voos internacionais sob o rigoroso protocolo de voos no mesmo dia.