Seleção do Irã só poderá entrar nos EUA nos dias dos jogos da Copa do Mundo, devido a alegações de terrorismo feitas pelo governo

Em um desdobramento extraordinário às vésperas da Copa do Mundo de 2026, a seleção iraniana enfrenta a obrigação de entrar e sair no mesmo dia para os jogos disputados em solo americano, conforme noticiado pelo The Mirror. A diretriz significa que a equipe só terá permissão para cruzar a fronteira na manhã dos jogos e deverá partir imediatamente após o apito final, criando um pesadelo logístico para a comissão técnica.

O embaixador do Irã no México, Abolfazl Pasandideh, confirmou a gravidade da situação aos repórteres, afirmando: “Podemos entrar pela manhã e devemos partir no mesmo dia.” Esse acordo único surge após um período de intensa tensão geopolítica, resultando no abandono, por parte da equipe, de seu plano original de se estabelecer em Tucson, no Arizona, em favor de uma sede no México.