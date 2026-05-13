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Iran World CupGetty
Gill Clark

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Seleção do Irã para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Irã
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção do Irã para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O Irã se classificou para a Copa do Mundo de 2026, o que marcará sua quarta participação consecutiva no torneio. A equipe comandada por Amir Ghalenoei teve um excelente desempenho nas eliminatórias, vencendo sete das dez partidas disputadas, liderando o grupo e garantindo a classificação automática para a fase final nos Estados Unidos, México e Canadá.

O craque Mehdi Taremi foi mais uma vez fundamental para o sucesso do Irã. O atacante do Olympiacos marcou 10 gols em 15 partidas, em mais uma exibição impressionante do jogador de 33 anos, e agora aguarda ansiosamente sua terceira Copa do Mundo com a Seleção Iraniana.

O Irã já disputou seis Copas do Mundo até agora, mas ainda não conseguiu passar da fase de grupos. A equipe de Ghalenoei tentará quebrar essa sequência nos EUA, México e Canadá e enfrentará Nova Zelândia, Bélgica e Egito no Grupo G.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH44-IRN-SYRAFP

    Goleiros

    O experiente goleiro Alireza Beiranvand é o favorito para ser o titular do Irã na Copa do Mundo de 2026. O veterano de 33 anos conta com mais de 80 partidas pela seleção nacional e deve aumentar esse número nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

    Hossein Hosseini é seu maior rival pela vaga de goleiro, mas pode ter que se contentar com o papel de reserva no torneio. Payam Niazmand e o jovem Mohammad Khalifeh também são opções e esperam fazer parte da viagem para a fase final, assim como o terceiro goleiro do Irã.

    JogadorClube 
    Alireza BeiranvandTractor
    Hossein HosseiniSepahan
    Payam NiazmandPersépolis
    Mohammad KhalifehAluminium Arak FC
    • Publicidade
  • Shojae Khalilzadeh IranGett

    Defensores

    A defesa do Irã conta com muita experiência e opções. Saleh Hardani consolidou sua posição como lateral, enquanto Shojae Khalilzaden e Hossein Kanaanizadegan são zagueiros centrais de confiança. Ali Nemati, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeia, Danial Esmaeilifar e Milad Mohammadi trazem muita experiência, enquanto Danial Eiri é uma opção mais jovem para a Seleção Iraniana.

    JogadorClube 
    Ali NematiFoolad
    Hossein Abarghouei Persépolis
    Shojae KhalilzadehTrator
    Hossein KanaanizadeganPersépolis
    Danial Eiri Malavan Bandar Anzali 
    Ehsan HajsafiSepahan
    Milad MohammadiPersépolis
    Abolfazl JalaliEsteghlal
    Saleh HardaniEsteghlal
    Ramin RezaeianFoolad
    Danial EsmaeilifarTractor
  • Iran v Qatar: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Meio-campistas

    Saman Ghoddos é um jogador fundamental para o Irã e deverá desempenhar um papel importante na seleção durante a Copa do Mundo. Saeid Ezatolahi é outro jogador em quem o Irã depositará esperanças no torneio. Ele ficou de fora dos amistosos de março devido a uma lesão no pé, mas deve estar em forma para o verão.

    Omid Noorafkan e Mohammad Ghorbani também são opções experientes no meio-campo do Irã, enquanto o jovem Amir Razzaghinia é um talento promissor e pode ser alguém a ser observado se tiver a chance de impressionar na Copa do Mundo pela Seleção Iraniana.

    JogadorClube 
    Saeid EzatolahiShabab Al Ahli
    Omid NoorafkanSepahan
    Saman GhoddosKalba
    Mohammad GhorbaniAl Wahda
    Mehdi HashemnejadTractor
    Amir RazzaghiniaEsteghlal
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    Atacantes

    Mehdi Taremi continua sendo a maior estrela do Irã e está pronto para disputar sua terceira Copa do Mundo com a seleção nacional. O jogador de 33 anos já soma mais de 100 partidas pela seleção, e sua experiência será fundamental para a equipe na competição deste verão.

    O ponta Alireza Jahanbakhsh, que já atuou pelo Brighton e na Eredivisie, é uma opção útil nas laterais, enquanto Mehdi Ghayedi é outro jogador com presença garantida no elenco e que espera desempenhar seu papel na Copa do Mundo.

    No entanto, espera-se que o Irã não conte com Sardar Azmoun na Copa do Mundo, depois que ele foi deixado de fora dos amistosos internacionais de março, após relatos alegando um suposto ato de deslealdade ao governo. Azmoun tem 57 gols em 91 partidas pela seleção e será uma grande perda se não disputar a Copa do Mundo.

    O técnico Amir Ghalenoei convocou Dennis Eckert, que tem ascendência iraniana, para os dois jogos no lugar de Azmoun, dando ao jogador do Standard de Liège a chance de disputar uma vaga na seleção para o torneio.

    JogadorClube 
    Ehsan MahroughiFoolad
    Ali AlipourPersépolis
    Shahriyar MoghanlouKalba
    Hossein AbarghoueiPersépolis
    Mohammad MohebiRostov
    Amirhossein MahmoudiPersépolis
    Alireza JahanbakhshFCV Dender EH
    Ali GholizadehEkstraklasa 
    Mehdi TorabiTractor
    Mehdi GhayediAl-Nasr
    Amirhossein HosseinzadehTractor
    Dennis EckertStandard de Liège
    Mehdi TaremiOlympiacos
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    Jogadores de destaque do Irã

    O Irã vai contar com Mehdi Taremi como fonte de inspiração na Copa do Mundo. O atacante já soma mais de 50 gols pela seleção nacional e é uma potência no ataque. Taremi chega ao torneio após mais uma temporada prolífica na Grécia, pelo Olympiacos, e já sabe como é marcar gols em uma Copa do Mundo. O atacante marcou dois gols contra a Inglaterra na derrota por 6 a 2 no Catar 2022.

    O goleiro Alireza Beiranvand é outro jogador que ganhou as manchetes ao longo de uma carreira cheia de acontecimentos. O goleiro fugiu de sua família nômade aos 12 anos e dormiu nas ruas de Teerã, trabalhando em todo tipo de emprego enquanto buscava uma carreira no futebol profissional. Beiranvand acabou se tornando o goleiro titular do Irã e ficou famoso por defender um pênalti de Cristiano Ronaldo em 2018, que também foi a primeira vez que Portugal perdeu um pênalti em uma Copa do Mundo.

  • Iran Getty

    Previsão da escalação inicial do Irã para a Copa do Mundo de 2026

    O experiente goleiro Alireza Beiranvand parece estar definido como titular do Irã na Copa do Mundo de 2026, com Hossein Hosseini como um reserva de grande qualidade, caso seja necessário.

    O Irã deve começar com uma defesa tradicional de quatro na Copa do Mundo de 2026 e pode escalar Salheh Hardani na lateral direita e Milad Mohammadi na lateral oposta. Shojae Khalilzadeh pode muito bem formar dupla com Hossein Kanaanizadegan no centro da defesa iraniana. 

    O técnico Amir Ghalenoei poderia escalar Saeid Ezatolahi e Saman Ghoddos como dupla de meio-campistas atrás de um ataque formado por Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Ghayed e Mohammad Mohebi, com Mehdi Taremi como único atacante.

    Previsão da escalação inicial do Irã para a Copa do Mundo de 2026 (4-2-3-1): Beiranvand; Hardani, Khalilzadeh, Kanaanizadegan, Mohammedi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayed, Moyebi; Taremi.