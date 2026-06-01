Seleção do Irã para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores foram convocados para o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

O Irã se classificou para a Copa do Mundo de 2026, o que marcará sua quarta participação consecutiva no torneio. A equipe comandada por Amir Ghalenoei teve um excelente desempenho nas eliminatórias, vencendo sete das dez partidas disputadas, liderando o grupo e garantindo a classificação automática para a fase final nos Estados Unidos, México e Canadá.

O craque Mehdi Taremi foi mais uma vez fundamental para o sucesso do Irã. O atacante do Olympiacos marcou 10 gols em 15 partidas, em mais uma exibição impressionante do jogador de 33 anos, e agora aguarda ansiosamente sua terceira Copa do Mundo com a Seleção Iraniana.

O Irã já disputou seis Copas do Mundo até agora, mas ainda não conseguiu passar da fase de grupos. A equipe de Ghalenoei tentará quebrar essa sequência nos EUA, México e Canadá e enfrentará Nova Zelândia, Bélgica e Egito no Grupo G.