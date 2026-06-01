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Iran World CupGetty
Gill Clark

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Seleção do Irã para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores foram convocados para o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Irã
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção do Irã para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O Irã se classificou para a Copa do Mundo de 2026, o que marcará sua quarta participação consecutiva no torneio. A equipe comandada por Amir Ghalenoei teve um excelente desempenho nas eliminatórias, vencendo sete das dez partidas disputadas, liderando o grupo e garantindo a classificação automática para a fase final nos Estados Unidos, México e Canadá.

O craque Mehdi Taremi foi mais uma vez fundamental para o sucesso do Irã. O atacante do Olympiacos marcou 10 gols em 15 partidas, em mais uma exibição impressionante do jogador de 33 anos, e agora aguarda ansiosamente sua terceira Copa do Mundo com a Seleção Iraniana.

O Irã já disputou seis Copas do Mundo até agora, mas ainda não conseguiu passar da fase de grupos. A equipe de Ghalenoei tentará quebrar essa sequência nos EUA, México e Canadá e enfrentará Nova Zelândia, Bélgica e Egito no Grupo G.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH44-IRN-SYRAFP

    Goleiros

    O experiente goleiro Alireza Beiranvand é o favorito para ser o titular do Irã na Copa do Mundo. O veterano de 33 anos traz para o torneio a imensa experiência de mais de 80 partidas pela seleção nacional.

    A seleção oficial do elenco confirma que Hossein Hosseini continua sendo seu maior rival pela vaga de goleiro titular, embora ele possa ter que se contentar com o papel de reserva mais uma vez. Juntando-se a eles no trio final está Payam Niazmand, que garantiu com sucesso sua vaga como um dos goleiros escalados, enquanto o jovem Mohammad Khalifeh acabou ficando de fora da viagem para a fase final.

    JogadorClube 
    Alireza BeiranvandTractor
    Hossein HosseiniSepahan
    Payam NiazmandPersépolis
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  • Shojae Khalilzadeh IranGett

    Defensores

    A linha defensiva do Irã para o torneio conta com muita experiência e profundidade. Saleh Hardani consolidou firmemente sua posição como lateral, enquanto a dupla confiável formada por Shojae Khalilzadeh e Hossein Kanaanizadegan deve liderar a defesa como zagueiros centrais.

    O anúncio oficial da convocação confirma uma defesa repleta de liderança veterana e resiliência defensiva, com Ali Nemati, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeian e Milad Mohammadi, todos trazendo vasta experiência internacional para a campanha da Seleção Iraniana. Enquanto isso, o jovem Danial Eiri conseguiu entrar na lista como uma opção mais jovem para a defesa.

    JogadorClube 
    Ali NematiFoolad
    Shojae KhalilzadehTractor
    Hossein KanaanizadeganPersépolis
    Danial EiriMalavan Bandar Anzali
    Ehsan Hajsafi Sepahan
    Milad MohammadiPersépolis
    Saleh HardaniEsteghlal
    Ramin RezaeianFoolad
  • Iran v Qatar: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Meio-campistas

    Saman Ghoddos é um jogador fundamental para o Irã e deverá desempenhar um papel importante na seleção durante a Copa do Mundo, após ter sido convocado para a lista final ao término de sua temporada no Kalba, dos Emirados Árabes Unidos. Saeid Ezatolahi é outra figura crucial com quem a Seleção Iraniana contará no torneio; totalmente recuperado da lesão no pé que o deixou de fora dos amistosos de março, o meio-campista do Shabab al-Ahli está em forma e pronto para a competição de verão.

    A seleção oficial do técnico Amir Ghalenoei equilibra experiência consolidada com opções dinâmicas nas laterais e jovens promissores. O elenco do meio-campo conta com nomes confiáveis como Mohammad Ghorbani, Rouzbeh Cheshmi, Mehdi Torabi e Aria Yousefi, ao lado de estrelas consagradas como Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi e Mehdi Ghayedi. Além disso, o jovem Amirmohammad Razzaghinia garantiu com sucesso sua vaga no torneio, continuando a ser um talento promissor que pode ser alguém a ser observado se tiver a chance de impressionar no cenário mundial.

    JogadorClube 
    Mohammad MohebiRostov
    Mehdi GhayediAl-Nasr
    Saman GhoddosKalba
    Mohammad GhorbaniAl Wahda
    Mehdi TorabiTractor
    Amir RazzaghiniaEsteghlal
    Rouzbeh CheshmiEsteghlal
    Alireza JahanbakhshFCV Dender
    Aria YousefiSepahan
    Saeid EzatolahiShabab Al-Ahli
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    Atacantes

    Mehdi Taremi continua sendo a maior estrela do Irã e está pronto para sua terceira Copa do Mundo com a seleção nacional. O jogador de 33 anos, que atualmente atua pelo Olympiacos, traz para a competição deste verão mais de 100 partidas pela seleção, o que representa uma experiência vital. O ponta Alireza Jahanbakhsh é uma opção útil nas laterais, enquanto Mehdi Ghayedi é outro jogador que espera contribuir após garantir sua vaga no torneio.

    Como esperado após o anúncio oficial da convocação, o Irã não contará com o craque Sardar Azmoun, que foi completamente omitido da lista final após ter ficado de fora dos amistosos de março devido a supostas denúncias de deslealdade ao governo. Seu total de 57 gols em 91 partidas pela seleção deixa um enorme vazio no ataque, forçando o técnico Amir Ghalenoei a optar por um esquema específico com cinco jogadores na linha de frente.

    A lista oficial confirma que o Irã contará com apenas cinco atacantes designados para o torneio: Mehdi Taremi (Olympiacos), Dennis Eckert (Standard Liège) – que aproveitou sua recente convocação para garantir uma vaga definitiva –, Shahriyar Moghanlou (Kalba), Ali Alipour (Persepolis) e Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor).

    JogadorClube 
    Ali AlipourPersépolis
    Shahriyar MoghanlouKalba
    Amirhossein HosseinzadehTrator
    Dennis EckertStandard de Liège
    Mehdi TaremiOlympiacos
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    Jogadores de destaque do Irã

    O Irã vai contar com Mehdi Taremi como fonte de inspiração na Copa do Mundo. O atacante já soma mais de 50 gols pela seleção nacional e é uma potência no ataque. Taremi chega ao torneio após mais uma temporada prolífica na Grécia, pelo Olympiacos, e já sabe como é marcar gols em uma Copa do Mundo. O atacante marcou dois gols contra a Inglaterra na derrota por 6 a 2 no Catar 2022.

    O goleiro Alireza Beiranvand é outro jogador que ganhou as manchetes ao longo de uma carreira cheia de acontecimentos. O goleiro fugiu de sua família nômade aos 12 anos e dormia nas ruas de Teerã, trabalhando em todo tipo de emprego enquanto buscava uma carreira no futebol profissional. Beiranvand acabou se tornando o goleiro titular do Irã e ficou famoso por defender um pênalti de Cristiano Ronaldo em 2018, que também foi a primeira vez que Portugal perdeu um pênalti em uma Copa do Mundo.

  • Iran Getty

    Previsão da escalação inicial do Irã para a Copa do Mundo de 2026

    O experiente goleiro Alireza Beiranvand parece estar definido como titular do Irã na Copa do Mundo de 2026, com Hossein Hosseini como um reserva de grande qualidade, caso seja necessário.

    O Irã deve começar com uma zaga tradicional de quatro na Copa do Mundo de 2026 e pode escalar Salheh Hardani na lateral direita e Milad Mohammadi na lateral oposta. Shojae Khalilzadeh pode muito bem formar a dupla de zaga com Hossein Kanaanizadegan no centro da defesa iraniana. 

    O técnico Amir Ghalenoei poderia escalar Saeid Ezatolahi e Saman Ghoddos como dupla de meio-campistas atrás de um ataque formado por Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Ghayed e Mohammad Mohebi, com Mehdi Taremi como único atacante.

    Previsão da escalação inicial do Irã para a Copa do Mundo de 2026 (4-2-3-1): Beiranvand; Hardani, Khalilzadeh, Kanaanizadegan, Mohammedi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayed, Moyebi; Taremi.

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