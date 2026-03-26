Seleção do Equador para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 está se aproximando, com 48 seleções se preparando para disputar o título.

A Argentina, atual campeã, terminou em primeiro lugar nas eliminatórias da CONMEBOL, enquanto o Equador surpreendentemente garantiu a classificação antecipada e ficou em segundo lugar, superando potências tradicionais como Brasil e Uruguai.

A Tricolor conta com um elenco bastante equilibrado, liderado pelo técnico argentino Sebastián Beccacece. Depois de ser eliminado na fase de grupos da edição de 2022, o Equador estará determinado a ir mais longe desta vez e se estabelecer como azarão.

Esta será apenas a quinta vez que a nação sul-americana participa da Copa do Mundo, tendo estreado em 2002. O Equador foi sorteado no Grupo E e enfrentará Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim por uma vaga na fase eliminatória da Copa do Mundo.

Aqui está a possível convocação que poderá viajar para os EUA, enquanto o Equador busca deixar sua marca no maior torneio de futebol do mundo.