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Seleção do Equador para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Equador
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção do Equador para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 está se aproximando, com 48 seleções se preparando para disputar o título.

A Argentina, atual campeã, terminou em primeiro lugar nas eliminatórias da CONMEBOL, enquanto o Equador surpreendentemente garantiu a classificação antecipada e ficou em segundo lugar, superando potências tradicionais como Brasil e Uruguai.

A Tricolor conta com um elenco bastante equilibrado, liderado pelo técnico argentino Sebastián Beccacece. Depois de ser eliminado na fase de grupos da edição de 2022, o Equador estará determinado a ir mais longe desta vez e se estabelecer como azarão.

Esta será apenas a quinta vez que a nação sul-americana participa da Copa do Mundo, tendo estreado em 2002. O Equador foi sorteado no Grupo E e enfrentará Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim por uma vaga na fase eliminatória da Copa do Mundo.

Aqui está a possível convocação que poderá viajar para os EUA, enquanto o Equador busca deixar sua marca no maior torneio de futebol do mundo.

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    Goleiros

    Será interessante ver quem vai defender a baliza do Equador na Copa do Mundo de 2026. O experiente Hernán Galíndez tem sido o goleiro titular do Equador na maioria das partidas das eliminatórias. No entanto, considerando sua idade e as atuações impressionantes de Gonzalo Valle nas últimas eliminatórias contra seleções fortes como Brasil e Peru, Sebastián Beccacece enfrenta uma decisão difícil.

    Apesar da concorrência, espera-se que Galindez mantenha sua posição como goleiro titular devido à sua experiência na seleção, enquanto Valle, que estreou recentemente, provavelmente atuará como reserva.

    Moises Ramirez também poderia ser uma opção, mas ele disputou apenas seis partidas pelo Equador desde que estreou em 2021.

    Ramirez e Valle atuam atualmente na Série A equatoriana, enquanto Galindez defende o Huracán na Primera División da Argentina.

    JogadorClube
    Hernán GalindezHuracán
    Gonzalo ValleL.D.U. Quito
    Moises RamirezIndependiente DV
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    Defensores

    No que diz respeito à defesa, o Equador superou todas as outras seleções nas eliminatórias da CONMEBOL.

    A equipe sofreu apenas cinco gols, o menor número nas eliminatórias, e acumulou um número impressionante de jogos sem sofrer gols.

    A zaga manteve-se sólida sob o comando de Sebastián Beccacece, com grandes esperanças de repetir esse desempenho na Copa do Mundo de 2026.

    Pervis Estupinan, do AC Milan da Série A, formou uma forte parceria na lateral com o jovem Joel Ordonez, enquanto Piero Hincapie e Willian Pacho têm se destacado no centro da defesa.

    O Equador não terá falta de opções na Copa do Mundo, com nomes como Angelo Preciado, Félix Torres e Kevin Rodríguez também disputando uma vaga no time titular.

    JogadorClube
    Pervis EstupinanAC Milan
    Joel OrdonezCub Brugge
    Angelo PreciadoSparta Praga
    Willian PachoPSG
    Piero HincapieArsenal
    Kevin RodriguezUnion Saint-Gilloise
    Xavier ArreagaBarcelona SC
    Bryan RamirezL.D.U. Quito
    Felix TorresCorinthians
    Jhoanner ChávezLens
    Diego PalaciosCorinthians
    José Andrés HurtadoRB Bragantino
    Jackson PorozoTroyes
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    Meio-campistas

    Além de uma defesa sólida, o Equador também conta com um meio-campo de peso, com algumas das maiores estrelas europeias jogando por sua seleção.

    Moises Caicedo, do Chelsea, é o atual motor do meio-campo equatoriano e tem sido fundamental para o recente sucesso do Equador nas eliminatórias da CONMEBOL.

    Além de Caicedo, há o jovem Kendry Paez, também jogador do Chelsea. Apesar da pouca idade, Paez é uma peça fundamental no meio-campo do Equador e terá um papel importante a desempenhar na Copa do Mundo de 2026.

    Alan Franco, do Atlético Mineiro, também é titular no time do Equador e deve começar como titular na Copa do Mundo.

    JogadorClube
    Moises CaicedoChelsea
    Kendry PaezChelsea
    Pedro ViteVancouver Whitecaps
    Kendry PaezChelsea
    Jhegson MendezIndependiente DV
    Alan FrancoAtlético Mineiro
    Yaimar MedinaGenk
    Denil CastiloMidtjylland
    Cristian RamirezMonagas SC
    John YeboahRakow Czestochowa
  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ECU-PERAFP

    Atacantes

    Ao contrário da defesa e do meio-campo, o setor ofensivo tem sido motivo de preocupação para a equipe de Beccacece. O Equador marcou apenas 14 gols nas eliminatórias, o menor número entre as seleções, com exceção do Peru e do Chile, que terminaram nas duas últimas posições.

    Embora a sólida defesa do Equador tenha ajudado a compensar as deficiências no ataque, a equipe precisará marcar gols se quiser ter um bom desempenho na Copa do Mundo.

    O experiente atacante Enner Valencia continua sendo o principal nome do Equador no ataque, com cinco gols nas eliminatórias até o momento. No entanto, além de Valencia, nenhum dos atacantes equatorianos realmente se destacou.

    Beccacece terá algumas decisões importantes a tomar ao definir a seleção para a Copa do Mundo do ano que vem.

    JogadorClube
    Enner ValenciaInternacional
    Nilson Angulo RSCA Futures
    John MercadoAVS
    Alan MindaCercle Brugge
    Jeremy SarmientoBrighton
    Gonzalo PlataFlamengo
    Keny ArroyoBeşiktaş
    Kevin RodriguezUnion Saint-Gilliose
    Anthony ValenciaAntuérpia
    Anderson JúlioDallas
  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Os craques do Equador

    O Equador contará com vários jogadores de destaque na Copa do Mundo da FIFA de 2026. Seu maior artilheiro de todos os tempos, Enner Valencia, será, sem dúvida, a principal ameaça na frente do gol para os equatorianos, enquanto Gonzalo Plata, do Flamengo, também será uma peça importante nas laterais.

    No meio-campo, Moises Caicedo e Kendry Paez, recém-contratados pelo Chelsea, terão papéis fundamentais a desempenhar. Caicedo será crucial para manter uma estrutura sólida para o Equador, enquanto Paez, ainda adolescente, atuará como uma ameaça mais ofensiva.

    Passando para a defesa, é nesse setor que o Equador é indiscutivelmente mais forte. Willian Pacho, do PSG, e Piero Hincapié, do Arsenal, formam uma dupla de zagueiros centrais impenetrável no coração da retaguarda, enquanto Pervis Estupinan, do AC Milan, e Joel Ordóñez, do Club Brugge, agregam solidez defensiva e amplitude nas laterais.

  • Ecuador 2026Getty

    Previsão da escalação inicial do Equador para a Copa do Mundo de 2026

    No gol, espera-se que o experiente goleiro Hernán Galíndez seja titular pela Equador na Copa do Mundo, enquanto Gonzalo Valle também teve suas oportunidades e pode disputar uma vaga no time titular.

    O Equador tem jogado consistentemente no esquema 4-4-2, o que lhe proporciona uma forte solidez defensiva que tem sido muito útil nas eliminatórias da CONMEBOL. Espera-se que a seleção mantenha a mesma formação na Copa do Mundo, com Pervis Estupinan, Willian Pacho, Piero Hincapie e Joel Ordonez formando a zaga.

    Moises Caicedo e Kendry Paez serão figuras-chave no meio-campo, ao lado de Alan Franco e Nilson Angulo para completar o quarteto do meio-campo, enquanto Enner Valencia e Gonzalo Plata devem liderar o ataque.

    Previsão da escalação inicial do Equador (4-4-2): Galindez; Estupinan, Pacho, Hincapie, Ordonez; Caicedo, Paez, Angulo, Franco; Valencia, Plata

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