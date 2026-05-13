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Gill Clark

Traduzido por

Seleção do Egito para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Egito
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção do Egito para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O Egito de Mohamed Salah está de volta à Copa do Mundo pela primeira vez desde 2018, após uma impressionante campanha nas eliminatórias. Os Faraós permaneceram invictos em seu grupo, vencendo oito das dez partidas disputadas, garantindo assim o primeiro lugar com folga.

Com Salah e Omar Marmoush, do Manchester City, liderando o ataque, o Egito pode ser uma força ofensiva potente e provou isso nas eliminatórias da Copa do Mundo, marcando 20 gols e sofrendo apenas dois em suas 10 partidas.

O Egito teve um ótimo desempenho na AFCON 2025, chegando às semifinais antes de ser eliminado pelo Senegal — que conquistou o título, mas foi posteriormente destituído da coroa após uma final caótica em que os jogadores abandonaram o campo em protesto contra o Marrocos após a marcação de um pênalti.

Os sinais, portanto, são promissores para a Copa do Mundo, onde o Egito buscará conquistar sua primeira vitória na história, já que nunca venceu em uma fase final. Os Faraós foram sorteados no Grupo G e enfrentarão Bélgica, Irã e Nova Zelândia por uma vaga nas oitavas de final.

Antes do grande evento de 2026, o GOAL analisa a possível seleção que poderá viajar para os EUA, Canadá e México.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 48-EGY-CIVAFP

    Goleiros

    O goleiro titular do Egito, Mohamed El Shenawy, comemorou seu 37º aniversário antes da Copa do Mundo de 2026 e está se aproximando do fim de sua ilustre carreira. O veterano é um dos jogadores mais experientes da seleção de Hossam Hassan e continua fazendo parte dos planos da equipe. 

    Um sucessor será necessário em algum momento no futuro e há vários candidatos prontos para assumir a posição entre as traves dos Faraós. Mostafa Shobeir será o reserva na Copa do Mundo, enquanto El Mahdi Soliman e Mohamed Alaa também devem integrar a seleção para o torneio.

    JogadorClube 
    Mohamed El ShenawyAl Ahly
    El Mahdi SolimanZamalek
    Mostafa ShobeirAl Ahly
    Mohamed AlaaGouna
    • Publicidade
  • FBL-AFR-2025-MATCH 48-EGY-CIVAFP

    Defensores

    Egypt have plenty of experience in their backline and looked strong defensively at AFCON, keeping two clean sheet in three group games. Hossam Abdelmaguid starred at AFCON and could play a key role again at the World Cup. The 24-year-old has also been vital for Zamalek this season and has also been a threat at the other end, popping up with three goals for his club side.

    Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia and Ahmed Abou El Fotouh are also important players defensively for Egypt and should make the cut, while left-back Ahmed Fattouh is another player hoping to be part of the squad for the tournament. 

    Mohamed Abdelmonem has returned from injury and made the latest squad for pre-World Cup friendlies. However, Arouca defender Omar Fayed is a doubt after being left out of the squad for March friendlies and expressing his disappointment at the decision on social media. 

    PlayerClub 
    Mohamed HanyAl Ahly
    Tarek AlaaZamalek
    Rami Rabia Al Ain
    Mohamed Abdel MoneimNice
    Yasser IbrahimAl Ahly
    Hossam AbdelmaguidZamalek
    Khaled SobhiMasry
    Ahmed FatouhZamalek
    Ahmed ‘Koka’ Nabil Al Ahly
  • Eman AshourGetty

    Midfielders

    É provável que haja um forte contingente do Al Ahly no meio-campo do Egito para a Copa do Mundo. Marwan Attia, Zizo, Eman Ashour e Trezeguet devem ser convocados para a seleção egípcia, e o forte vínculo entre os companheiros de clube só pode ser um fator positivo para os Faraós.

    Hamdy Fathy, Mohanad Lasheen e Mahmoud Saber também devem participar. Os experientes Trezeguet e Zizo devem ser convocados, mas não têm mais a garantia de serem titulares pelo Egito. No entanto, eles ainda podem ser opções úteis para Hassam Hossan saindo do banco durante o torneio.

    JogadorClube 
    Hamdy FathyAl-Wakrah
    Marwan Attia Al Ahly
    Mohanad LasheenPyramids
    Mahmoud SaberZamalek
    Ahmed ‘Zizo’ SayedAl Ahly
    Emam AshourAl Ahly
    Mahmoud “Trezeguet” HassanAl Ahly
  • FBL-AFR-2025-MATCH 51-EGY-NIGAFP

    Atacantes

    O ataque do Egito será liderado pelas superestrelas da Premier League, Mohamed Salah e Omar Marmoush. A experiência e a qualidade da dupla serão fundamentais para as esperanças da seleção no torneio deste verão, e eles terão a responsabilidade de marcar os gols.

    O atacante do Nantes, Mostafa Mohamed, atuou pela seleção egípcia na Copa Africana de Nações e deve continuar no elenco para a Copa do Mundo, enquanto Nasser Mansi, do Zamalek, parece uma boa aposta após retornar ao time para os amistosos de março. O ponta do Real Oviedo, Haissem Hassan, também está disputando uma vaga no elenco após receber sua primeira convocação para os amistosos pré-Copa do Mundo, após sua decisão de mudar de nacionalidade da França para o Egito.

    JogadorClube 
    Omar MarmoushMan City
    Mohamed SalahLiverpool
    Mostafa MohamedNantes
    Haissam HassanReal Oviedo
    Nasser MansiZamalek
  • Egypt-Faces-Zimbabwe-In-Group-BAFP

    Jogadores de destaque do Egito

    Não há dúvida alguma de que a maior estrela do Egito é Mohamed Salah. O craque do Liverpool conquistou inúmeros troféus com o time de Merseyside e marcou mais de 60 gols pelos Faraós. Para que o Egito tenha algum impacto na Copa do Mundo de 2026, precisará de Salah em sua melhor forma. O jogador de 33 anos chegará ao torneio após se despedir com emoção do Liverpool. Salah anunciou que deixará o clube após quase uma década e tendo conquistado seis troféus importantes em Anfield.

    Omar Marmoush é outra superestrela da Premier League nas fileiras do Egito. O atacante tem uma forte ligação com Salah, o que tem sido um impulso para a seleção nacional. Marmoush acrescenta mais poder de fogo ao ataque do Egito, e a presença da dupla no time titular dará ao técnico Hossam Hassan a esperança de que a equipe consiga passar da fase de grupos da competição neste verão nos EUA, México e Canadá.

  • EgyptGetty

    Previsão da escalação inicial do Egito para a Copa do Mundo de 2026

    Mohamed El Shenawy jogou pela seleção egípcia na Copa do Mundo de 2018, no início de sua carreira, a última vez que os Faraós se classificaram, e parece prestes a voltar a jogar oito anos depois, aos 37 anos de idade. Houve especulações de que Hossam Hassan teria sido tentado a deixar de fora seus jogadores na casa dos trinta para o torneio, mas isso foi posteriormente minimizado.

    O Egito provavelmente utilizará Mohamed Hany e Ahmed Abou El Fotouh como seus dois laterais, enquanto Yasser Ibrahim fará dupla com o experiente zagueiro Ramy Rabia no centro da defesa dos Faraós.

    No meio-campo, Marwan Attia, Hamdi Fathi e Emam Ashour parecem ser a combinação mais provável para o Egito.

    No ataque, os torcedores podem esperar ver Mohamed Salah e Omar Marmoush renovarem sua parceria. O atacante do Nantes, Mostafa Mohamed, também parece uma boa aposta para ser escalado como parte de um trio de ataque.

    Previsão da escalação inicial do Egito para a Copa do Mundo de 2026 (4-3-3): Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Ramy Rabia, Ahmed Fattouh; Marwan Attia, Hamdi Fathi, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Omar Marmoush.

Amistosos
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