O Egito de Mohamed Salah está de volta à Copa do Mundo pela primeira vez desde 2018, após uma impressionante campanha nas eliminatórias. Os Faraós permaneceram invictos em seu grupo, vencendo oito das dez partidas disputadas, garantindo assim o primeiro lugar com folga.

Com Salah e Omar Marmoush, do Manchester City, liderando o ataque, o Egito pode ser uma força ofensiva potente e provou isso nas eliminatórias da Copa do Mundo, marcando 20 gols e sofrendo apenas dois em suas 10 partidas.

O Egito teve um ótimo desempenho na AFCON 2025, chegando às semifinais antes de ser eliminado pelo Senegal — que conquistou o título, mas foi posteriormente destituído da coroa após uma final caótica em que os jogadores abandonaram o campo em protesto contra o Marrocos após a marcação de um pênalti.

Os sinais, portanto, são promissores para a Copa do Mundo, onde o Egito buscará conquistar sua primeira vitória na história, já que nunca venceu em uma fase final. Os Faraós foram sorteados no Grupo G e enfrentarão Bélgica, Irã e Nova Zelândia por uma vaga nas oitavas de final.

Antes do grande evento de 2026, o GOAL analisa a possível seleção que poderá viajar para os EUA, Canadá e México.