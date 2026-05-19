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Portugal squadGetty/GOAL

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Seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores foram convocados para o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Portugal
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção de Portugal para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

Portugal será uma das seleções a serem observadas na Copa do Mundo de 2026 e tem todas as chances de chegar até o fim da competição. Liderada por Cristiano Ronaldo, a equipe conquistou seu segundo título da Liga das Nações em 2025 e é atualmente uma das seleções mais fortes da Europa.

A seleção ainda não conquistou o cobiçado título da Copa do Mundo, e esta será certamente a última chance para o lendário Ronaldo realizar esse sonho para seu país.

Ao lado do experiente atacante, Portugal conta com um elenco equilibrado, com jogadores de qualidade em todas as posições, incluindo muitos representantes da Premier League. Entre eles está Bruno Fernandes, eleito o Jogador do Ano pela FWA, que teve uma temporada 2025-26 extremamente impressionante, ajudando a levar o Manchester United de volta à Liga dos Campeões.

Então, como está o elenco de Portugal rumo à Copa do Mundo? O GOAL analisa os jogadores que foram convocados.

  • Cristiano Ronaldo Diogo Costa Portugal 2025Getty Images

    Goleiros

    Portugal está bem servido na posição de goleiro, com Diogo Costa, do Porto, liderando a disputa como principal candidato a titular. Costa foi fundamental para o sucesso de Portugal na Liga das Nações de 2025, realizando várias defesas cruciais ao longo do torneio. Sua compostura, habilidade na defesa de chutes e confiança com a bola nos pés fazem dele uma presença confiável entre os postes.

    Enquanto isso, José Sá continua sendo uma excelente opção de reserva. O goleiro do Wolverhampton sofreu o rebaixamento da Premier League nesta temporada, mas tem vasta experiência e está bem preparado para ajudar os jogadores de Roberto Martínez no cenário internacional, caso seja chamado para jogar.

    Ricardo Velho e Rui Silva também estão na lista, embora seja provável que um deles seja cortado antes do prazo final para a definição do elenco.

    JogadorClube 
    Diogo CostaPorto
    José SáWolves
    Rui SilvaSporting CP
    Ricardo VelhoGençlerbirliği S.K.
    • Publicidade
  • Nuno Mendes Ruben Dias Portugal Nations League 2025Getty

    Defensores

    Na defesa, Portugal conta com uma formação sólida e bem equilibrada. A dupla de zagueiros centrais formada por Ruben Dias e Gonçalo Inácio tem apresentado um desempenho consistente na equipe de Robert Martinez, enquanto nas laterais a seleção conta com aquele que é, sem dúvida, o melhor lateral-esquerdo do futebol mundial: Nuno Mendes, do PSG.

    Na direita, por sua vez, Diogo Dalot, Nelson Semedo e João Cancelo disputarão a vaga de titular, tendo todos atuado regularmente na equipe principal na temporada 2025-26. Matheus Nunes, do Manchester City, é outro jogador que pode atuar nessa posição, tendo apresentado bom desempenho desde que foi escalado por Pep Guardiola durante a campanha da Premier League 2025-26.

    JogadorClube
    Nuno MendesPSG
    Rúben DiasManchester City
    Matheus NunesManchester City
    Diogo DalotManchester United
    Gonçalo InácioSporting CP
    Nelson SemedoFenerbahçe
    João CanceloBarcelona
    Renato VeigaVillarreal
    Tomás AraújoBenfica
  • BRUNO FERNANDES-portugal-20241012(C)Getty Images

    Meio-campistas

    No meio-campo, João Neves e Vitinha têm estado em grande forma jogando pelo PSG na Ligue 1 e, assim como Nuno Mendes, têm desempenhado papéis fundamentais no incrível sucesso do clube na Liga dos Campeões nos últimos dois anos.

    Enquanto isso, as estrelas da Premier League Bernardo Silva e Bruno Fernandes têm apresentado um desempenho consistente em seus respectivos times de Manchester e ambos vão lutar por uma vaga na equipe titular na Copa do Mundo.

    João Palhinha e Matheus Fernandes, por sua vez, ficam de fora da seleção, já que o Tottenham e o West Ham tiveram temporadas nacionais frustrantes, lutando contra o rebaixamento da Premier League.

    JogadorClube
    João NevesPSG
    VitinhaPSG
    Bernardo SilvaManchester City
    Bruno FernandesManchester United
    Rúben NevesAl Hilal
    Samuel CostaMallorca
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2024Getty

    Atacantes

    No ataque, Portugal estará altamente motivado pela presença de Ronaldo, já que a estrela portuguesa continua sendo fundamental aos 41 anos.

    Embora já não esteja no auge da carreira, Ronaldo superou todos e terminou como artilheiro da Liga das Nações, ajudando Portugal a conquistar o título. Tendo já vencido a Eurocopa em 2016, a Copa do Mundo continua sendo o único grande troféu que ainda não foi conquistado pelo icônico camisa 7, e ele estará determinado a colocar as mãos no grande prêmio, especialmente após ter desfrutado de mais uma temporada prolífica na Arábia Saudita.

    Os atacantes da Série A Rafael Leão e Francisco Conceição foram ambos convocados, enquanto Francisco Trincão vem apresentando um desempenho excepcional pelo Sporting CP na Primeira Liga e é outra opção nas laterais do campo.

    JogadorClube
    Cristiano RonaldoAl Nassr
    Rafael LeãoAC Milan
    Gonçalo RamosPSG
    Francisco TrincãoSporting CP
    João FélixAl Nassr
    Gonçalo GuedesReal Sociedad
    Pedro NetoChelsea
    Francisco ConceiçãoJuventus
  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Os craques de Portugal

    Cristiano Ronaldo continuará, sem dúvida, a ser a principal figura de Portugal neste torneio, carregando o peso de uma nação sobre os ombros. Por sua vez, espera-se que Rafael Leão, do AC Milan, integre o time titular, apesar de uma temporada difícil no campeonato nacional com o AC Milan.

    No meio-campo, toda a atenção estará voltada para Bruno Fernandes e Vitinha, que serão fundamentais para ditar o ritmo do jogo e criar oportunidades a partir do meio-campo.

    Passando para a defesa, Nuno Mendes será uma figura crucial para Portugal, tanto no ataque quanto na defesa. Mendes está na melhor fase de sua carreira sob o comando de Luis Enrique no PSG e terá um papel significativo a desempenhar na Copa do Mundo.

  • Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Previsão da escalação inicial de Portugal para a Copa do Mundo de 2026

    Como mencionado anteriormente, espera-se que Diogo Costa seja o goleiro titular de Portugal na Copa do Mundo. O goleiro do Porto tem sido titular constante e provavelmente continuará nessa função no torneio, com José Sá atuando como seu reserva.

    Na defesa, a linha de quatro formada por Nuno Mendes, Ruben Dias, Gonçalo Inácio e Matheus Nunes oferece uma configuração bem equilibrada. Essa combinação proporciona a Portugal tanto estabilidade defensiva quanto liberdade ofensiva pelas laterais.

    No meio-campo, Vitinha e João Neves devem continuar a parceria que formam nos clubes também na seleção, com Bruno Fernandes previsto para atuar mais avançado.

    No ataque, espera-se que Portugal escale os velozes Rafael Leão e Francisco Conceição nas pontas, com Ronaldo liderando o ataque como principal ameaça na frente do gol.

    Previsão da escalação inicial de Portugal (4-3-3): Costa; Nunes, Dias, Inácio, Mendes; Vitinha, João Neves; Leão, Fernandes, Conceição; Ronaldo.

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