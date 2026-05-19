Portugal será uma das seleções a serem observadas na Copa do Mundo de 2026 e tem todas as chances de chegar até o fim da competição. Liderada por Cristiano Ronaldo, a equipe conquistou seu segundo título da Liga das Nações em 2025 e é atualmente uma das seleções mais fortes da Europa.

A seleção ainda não conquistou o cobiçado título da Copa do Mundo, e esta será certamente a última chance para o lendário Ronaldo realizar esse sonho para seu país.

Ao lado do experiente atacante, Portugal conta com um elenco equilibrado, com jogadores de qualidade em todas as posições, incluindo muitos representantes da Premier League. Entre eles está Bruno Fernandes, eleito o Jogador do Ano pela FWA, que teve uma temporada 2025-26 extremamente impressionante, ajudando a levar o Manchester United de volta à Liga dos Campeões.

Então, como está o elenco de Portugal rumo à Copa do Mundo? O GOAL analisa os jogadores que foram convocados.