Gill Clark

Seleção de Gana para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção de Gana para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Gana está a caminho de sua quinta Copa do Mundo após uma impressionante campanha nas eliminatórias, na qual as Estrelas Negras venceram oito das dez partidas disputadas e garantiram uma das nove vagas automáticas da África.

Os Black Stars chegaram às quartas de final em 2010 e buscarão avançar para a fase eliminatória graças a um elenco repleto de talentos ofensivos empolgantes. Espera-se que as estrelas da Premier League, Mohammed Kudus e Antoine Semenyo, brilhem e façam parte de um ataque empolgante que também deve contar com Inaki Williams, do Athletic Club, e Jordan Ayew, do Leicester.

Gana enfrentará Panamá, Inglaterra e Croácia na fase de grupos e estará ansiosa para compensar a decepção de ter ficado de fora da AFCON 2025, dando um bom show neste verão.

Antes do grande evento de 2026, o GOAL analisa o possível elenco que poderá viajar para os EUA, Canadá e México.

  Nigeria v Ghana - The Unity Cup

    Goleiros

    Benjamin Asare é atualmente o goleiro titular de Gana e parece destinado a continuar na posição durante a Copa do Mundo. O goleiro do Heart of Oaks continua a impressionar na Primeira Divisão de Gana e é uma garantia para as Estrelas Negras. Espera-se que Lawrence Ati-Zigi, do St. Gallen, e Joseph Anang, do St. Patrick's Athletic, sejam os reservas da equipe de Otto Addo no torneio.

    JogadorClube 
    Lawrence Ati-ZigiSt Gallen
    Joseph AnangSt Patrick's Athletic
    Benjamin AsareHearts of Oak
  Gideon MENSAH-ghana-20250531

    Defensores

    Gana sofreu apenas seis gols em 10 partidas nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o que destaca o quão sólida tem sido sua defesa. A parceria de Alejander Djiku e Mohammed Salisu na zaga tem sido fundamental, mas as Estrelas Negras ficaram abaladas com a notícia de que o zagueiro do Mônaco perderá a Copa do Mundo devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior.

    Gideon Mensah tem sido titular na lateral esquerda de Gana, mas agora está sob pressão para manter sua vaga contra Derrick Kohn. O zagueiro do Union Berlin teve uma temporada discretamente impressionante na Alemanha e fará parte da seleção que viajará para os EUA, México e Canadá neste verão.

    O jovem astro Kojo Peprah Oppong espera manter sua vaga na seleção após receber sua primeira convocação para a seleção no final do ano passado, após um início brilhante na Ligue 1 com o Nice. Otto Addo também convocou Patric Pfeiffer, Marvin Senaya e Derrick Luckassen para os amistosos que antecedem o torneio, oferecendo ao trio a chance de disputar uma vaga na seleção final.

    JogadorClube 
    Gideon MensahAuxerre
    Jerome Opokuİstanbul Başakşehir
    Kojo Peprah OppongNice
    Caleb YirenkyiNordsjælland
    Jonas AdjeteyBasileia
    Ebenezer AnnanSaint-Étienne
    Alexander DjikuSpartak Moscou
    Patric PfeifferDarmstadt 98
    Derrick LuckassenPafos FC
    Marvin SenayaAuxerre
    Derrick KohnUnion Berlin
  TOPSHOT-FBL-CAN-2024-GHA-EGY

    Meio-campistas

    Mohammed Kudus, do Tottenham, é o grande nome do meio-campo de Gana. De fato, foi seu gol que garantiu a classificação de Gana para a Copa do Mundo contra as Comores. O jogador de 25 anos passou por uma temporada desastrosa na Premier League com o Spurs, mas espera deixar essas dificuldades para trás para brilhar na Copa do Mundo. Kudus também enfrentou problemas com lesões em 2026, mas a esperança é que ele esteja em forma e descansado para o torneio.

    O meio-campista do Villarreal, Thomas Partey, continua sendo uma peça importante da seleção, apesar do tempo de jogo limitado na La Liga nesta temporada, mas desempenhou um papel fundamental na campanha de qualificação das Estrelas Negras e continua sendo um dos membros mais experientes do elenco. 

    A estrela do Auxerre, Elisha Owusun, é outro meio-campista fundamental para Gana e espera deixar para trás seus problemas com lesões para assumir um papel de titular nas Estrelas Negras no torneio, enquanto Ibrahim Sulemana retornou à seleção a tempo para os amistosos de março. 

    Abu Francis deve ficar de fora após sofrer uma fratura dupla na perna em um amistoso contra o Japão no final de 2026.

    JogadorClube 
    Elisha OwusuAuxerre
    Thomas ParteyVillarreal
    Kelvin NkrumahMedeama
    Kwasi SiboOviedo
    Prince OwosuMedeama SC
    Mohammed KudusTottenham
    Salis Abdul SamedNice
    Ibrahim SulemanaCalgliari
  Japan v Ghana - International Friendly

    Atacantes

    O ataque de Gana está repleto de grandes nomes, e a disputa por uma vaga na seleção para o torneio deste verão é acirrada. Antoine Semenyo, estrela do Manchester City, tem vaga garantida e deverá ser uma das principais figuras das Estrelas Negras no torneio.

    O atacante do Athletic Club, Inaki Williams, e Jordan Ayew, do Leicester, também são certezas para o técnico Otto Addo e são atacantes comprovados, com sólidos históricos de gols tanto em nível de clube quanto internacional.

    Por outro lado, o debate continua acalorado sobre se o veterano Andrew Ayew fará parte da seleção. O jogador de 36 anos não joga desde a AFCON 2023, mas há pedidos para que sua lealdade à causa seja recompensada com uma vaga na equipe.

    Fatawu Issahaku e Kamaldeen Sulemana também são dois nomes promissores da seleção. O astro do Leicester, Issahaku, chamou a atenção com alguns gols espetaculares, enquanto Sulemana é conhecido por sua habilidade no drible e seu toque suave.

    JogadorClube 
    Abdul Fatawu IssahakuLeicester
    Christopher Bonsu BaahAl Qadsiah
    Kamaldeen SulemanaAtalanta
    Jordan AyewLeicester
    Inaki WilliamsAthletic Club
    Antoine SemenyoManchester City
    Ernest NuamahLyon
    Brandon Thomas AsanteCoventry
    Prince AduViktoria Plzen
  Jordan Ayew Ghana 2025

    Jogadores de destaque de Gana

    Não há dúvida de que Gana buscará inspiração em Antoine Semenyo na Copa do Mundo. O atacante brilhou na Premier League com sua habilidade na finalização pelo Bournemouth e simplesmente manteve essa boa fase desde que se transferiu para o Manchester City na janela de transferências de janeiro, conquistando a Carabao Cup em março.

    Outro astro da Premier League, Muhammed Kudus, é um jogador dotado de habilidade extraordinária e que costuma se destacar em grandes ocasiões. Kudus tem lutado contra lesões durante sua passagem pelo Spurs, mas deve estar em forma a tempo para a Copa do Mundo e ansioso para jogar após uma temporada difícil.

    Espera-se que o capitão da equipe, Jordan Ayew, lidere o ataque mais uma vez. O astro do Leicester foi o artilheiro de Gana nas eliminatórias, com sete gols, e espera liderar pelo exemplo ao disputar sua terceira Copa do Mundo com a seleção de Gana.

  FBL-CAN-2024-MOZ-GHA

    Previsão da escalação inicial de Gana para a Copa do Mundo de 2026

    Benjamin Asare será o goleiro titular de Gana na Copa do Mundo, atrás de uma sólida linha defensiva. Alejander Djiku ocupará sua posição habitual, mas precisará de um novo parceiro, já que Mohammed Salisu está fora de ação. Jerome Opoku pode ser escalado, com Seidu e Mensah como os dois laterais.

    Mais à frente, Thomas Partey será o âncora do meio-campo e assumirá sua posição habitual ao lado de Kwasi Sibo. Muhammed Kudus terá a responsabilidade de trazer inspiração e criatividade ao ataque, além de abastecer a linha de frente.

    O capitão Jordan Ayew liderará a equipe na Copa do Mundo como parte de um ataque que parece perigoso. Espera-se que Antoine Semenyo tenha um papel de destaque, com Fatawu Issahaku potencialmente pronto para completar o trio de ataque.

    Previsão da escalação inicial de Gana para a Copa do Mundo de 2026 (4-3-3): Asare; Seidu, Opoku, Djiku, Mensah; Partey, Sibo, Kudus; Fatawu Issahaku, Jordan Ayew, Semenyo.

