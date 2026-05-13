Seleção de Gana para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Gana está a caminho de sua quinta Copa do Mundo após uma impressionante campanha nas eliminatórias, na qual as Estrelas Negras venceram oito das dez partidas disputadas e garantiram uma das nove vagas automáticas da África.
Os Black Stars chegaram às quartas de final em 2010 e buscarão avançar para a fase eliminatória graças a um elenco repleto de talentos ofensivos empolgantes. Espera-se que as estrelas da Premier League, Mohammed Kudus e Antoine Semenyo, brilhem e façam parte de um ataque empolgante que também deve contar com Inaki Williams, do Athletic Club, e Jordan Ayew, do Leicester.
Gana enfrentará Panamá, Inglaterra e Croácia na fase de grupos e estará ansiosa para compensar a decepção de ter ficado de fora da AFCON 2025, dando um bom show neste verão.
Antes do grande evento de 2026, o GOAL analisa o possível elenco que poderá viajar para os EUA, Canadá e México.