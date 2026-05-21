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Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Seleção da Suíça para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

Suíça
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Suíça para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

Com exceção de um período sombrio entre 1970 e 1990, a Suíça tem sido uma presença constante na Copa do Mundo ao longo dos anos e garantiu sua vaga na América do Norte com uma excelente campanha nas eliminatórias.

No grupo com Kosovo, Eslovênia e Suécia, os suíços permaneceram invictos nas seis partidas, vencendo quatro delas e marcando 14 gols no total, terminando com três pontos de vantagem na liderança da tabela. A recompensa foi um grupo bastante favorável na Copa do Mundo, onde enfrentarão os co-anfitriões Canadá, Catar e Bósnia e Herzegovina.

A Nati não tem um histórico incrível no cenário mundial, com seu melhor resultado sendo as participações nas quartas de final em 1934 e 1954. Eles também foram eliminados nas oitavas de final nas últimas três Copas do Mundo, mas com vários jogadores experientes e alguns jovens promissores no elenco, a Suíça pode muito bem acabar sendo uma zebra e chegar longe nas fases eliminatórias, mesmo que nomes conhecidos como Xherdan Shaqiri, Yann Sommer e Haris Seferovic tenham encerrado suas carreiras na seleção.

Com figuras de destaque como Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez e Granit Xhaka no elenco da Suíça, há muito conhecimento e experiência à disposição do técnico Murat Yakin, que também estará empenhado em tirar o máximo proveito de seus talentosos, mas imprevisíveis, atacantes.

  • FBL-EUR-NATIONS-SUI-DENAFP

    Goleiros

    Yann Sommer ocupou a vaga de goleiro titular da Suíça por mais de uma década. No entanto, sua aposentadoria da seleção há dois anos permitiu que Gregor Kobel, do Borussia Dortmund, assumisse o papel principal após ter atuado como reserva. Yvon Mvogo e Marvin Keller, que jogam pelo Lorient e pelo Young Boys, respectivamente, devem ocupar as vagas de reservas.

    JogadorClube
    Gregor KobelBorussia Dortmund
    Yvon MvogoLorient
    Marvin KellerYoung Boys
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  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensores

    Na defesa, o técnico Yakin contará com Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez, dois dos seus jogadores mais experientes, para garantir a solidez da retaguarda. Akanji, agora no Inter de Milão, é bem conhecido pelos torcedores da Premier League após conquistar sete troféus importantes com o Manchester City, enquanto Rodriguez era famoso como uma máquina de assistências graças aos seus cruzamentos perigosos pela lateral esquerda, embora suas estatísticas atualmente não sejam tão impressionantes quanto os números que ele apresentava quando jogava pelo Wolfsburg na década de 2010.

    Ao lado de Akanji na zaga provavelmente estará Nico Elvedi, que tem sido um pilar da defesa do Borussia Mönchengladbach desde que chegou ao time alemão vindo do FC Zurique, enquanto Silvan Widmer, do Mainz, deve ocupar a lateral-direita. O elenco também tem profundidade suficiente em outras posições, com Miro Muheim, Eray Comert, Luca Jaquez e Aurele Amenda jogando nas cinco principais ligas da Europa.

    JogadorClube
    Miro MuheimHamburgo
    Silvan WidmerMainz
    Nico ElvediBorussia Mönchengladbach
    Manuel AkanjiInter de Milão
    Ricardo RodríguezReal Betis
    Eray ComertValência
    Luca JaquezStuttgart
    Aurele AmendaEintracht Frankfurt
  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Meio-campistas

    É quase certo que Granit Xhaka será titular no meio-campo central como capitão, a menos que o craque do Sunderland seja afastado por uma lesão no final da temporada. O ex-meio-campista do Arsenal oferece grande liderança no meio-campo e contará com o apoio de jogadores como Remo Freuler e Michel Aebischer em termos de mobilidade.

    Denis Zakaria não conseguiu se firmar durante uma breve passagem pelo Chelsea, mas tem apresentado atuações consistentes o suficiente pelo Mônaco para continuar na seleção suíça, enquanto o apoio virá de Johan Manzambi, do Freiburg, que é indiscutivelmente a maior promessa do país com apenas 20 anos de idade, além de Djibril Sow, do Sevilla, e Vincent Sierro, do Al-Shabab, entre outros.

    JogadorClube
    Denis ZakariaMônaco
    Remo FreulerBolonha
    Johan ManzambiFriburgo
    Granit XhakaSunderland
    Djibril SowSevilha
    Michel AebischerPisa
    Fabian RiederAugsburgo
    Christian FassnachtYoung Boys
    Ardon JashariAC Milan
  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Atacantes

    A Suíça conta com algumas opções diferentes no ataque, mas seu principal destaque deve ser a estrela do Rennes, Breel Embolo. O jogador de 29 anos nunca conseguiu a grande transferência que era esperada quando atuava pelo Basileia e, posteriormente, pelo Schalke, mas raramente decepcionou sua seleção e já tem experiência em marcar gols em torneios internacionais, tendo se destacado ao marcar contra a Inglaterra na Euro 2024, antes da eliminação por pênaltis.

    Dan Ndoye teve uma primeira temporada discreta no Nottingham Forest, mas sua versatilidade e dribles explosivos podem muito bem chamar a atenção na América do Norte, enquanto o posicionamento e os movimentos de Ruben Vargas sempre o tornam uma ameaça na área adversária.

    Noah Okafor também ganha destaque após marcar oito gols na Premier League pelo Leeds.

    JogadorClube
    Breel EmboloRennes
    Dan NdoyeNottingham Forest
    Ruben VargasSevilla
    Zeki AmdouniBurnley
    Noah OkaforLeeds
    Cedric IttenFortuna Düsseldorf
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SUI-SWEAFP

    Os craques da Suíça

    Os principais nomes da Suíça são jogadores que podem muito bem estar disputando seu último torneio internacional neste verão. Granit Xhaka já passou por tudo e está prestes a atingir a marca de 150 partidas pela seleção. Ele estará ansioso para deixar sua marca — possivelmente com um golaço de longe, graças à sua habilidade de finalização —, mas é Breel Embolo quem arcará com o peso principal da responsabilidade de marcar gols na América do Norte.

    Ele precisará do apoio de Ricardo Rodriguez, que pode criar chances pela lateral esquerda, bem como dos alas Dan Ndoye e Ruben Vargas.

    Gregor Kobel também construiu uma excelente reputação graças às suas atuações pelo Dortmund na Alemanha e estará entre os goleiros mais conceituados da Copa do Mundo. Ele herdou a difícil tarefa de substituir Sommer, mas é mais do que capaz de fazer defesas importantes nos momentos decisivos.

  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Previsão da escalação inicial da Suíça para a Copa do Mundo de 2026

    A Suíça costuma alternar entre as formações 4-3-3 e 4-2-3-1, mas é bem provável que seja a primeira a ser utilizada na América do Norte durante o verão.

    Kobel estará no gol, com Akanji e Rodriguez na zaga, enquanto Xhaka poderá formar a dupla de meio-campistas com Freuler e Sow no trio do meio-campo.

    No ataque, Ndoye e Vargas buscarão criar oportunidades de gol para o centroavante Embolo, ao mesmo tempo em que avançam pelas laterais para tentar finalizações por conta própria.

    Previsão da escalação inicial da Suíça (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Ndoye, Embolo, Vargas.

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