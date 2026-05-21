Com exceção de um período sombrio entre 1970 e 1990, a Suíça tem sido uma presença constante na Copa do Mundo ao longo dos anos e garantiu sua vaga na América do Norte com uma excelente campanha nas eliminatórias.

No grupo com Kosovo, Eslovênia e Suécia, os suíços permaneceram invictos nas seis partidas, vencendo quatro delas e marcando 14 gols no total, terminando com três pontos de vantagem na liderança da tabela. A recompensa foi um grupo bastante favorável na Copa do Mundo, onde enfrentarão os co-anfitriões Canadá, Catar e Bósnia e Herzegovina.

A Nati não tem um histórico incrível no cenário mundial, com seu melhor resultado sendo as participações nas quartas de final em 1934 e 1954. Eles também foram eliminados nas oitavas de final nas últimas três Copas do Mundo, mas com vários jogadores experientes e alguns jovens promissores no elenco, a Suíça pode muito bem acabar sendo uma zebra e chegar longe nas fases eliminatórias, mesmo que nomes conhecidos como Xherdan Shaqiri, Yann Sommer e Haris Seferovic tenham encerrado suas carreiras na seleção.

Com figuras de destaque como Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez e Granit Xhaka no elenco da Suíça, há muito conhecimento e experiência à disposição do técnico Murat Yakin, que também estará empenhado em tirar o máximo proveito de seus talentosos, mas imprevisíveis, atacantes.