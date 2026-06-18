A primeira rodada da Copa do Mundo já chegou ao fim. Ela trouxe as surpresas de sempre e jogadores que brilharam defendendo seus países. Mas quem foram os destaques da primeira rodada deste torneio mundial? O Voetbalzone faz uma lista para você no “Time da 1ª Rodada”.
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Seleção da primeira rodada da Copa do Mundo: hat-trick magistral de Messi, o herói cabo-verdiano Vozinha e Balogun, autor de um gol, em uma seleção dos EUA em grande forma
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Goleiro: Vozinha (Cabo Verde)
Começamos pelo goleiro, e esse, naturalmente, só pode ser um: Vozinha. O goleiro de quarenta anos (!) defendeu a meta de Cabo Verde na segunda-feira, em sua estreia na Copa do Mundo contra a Espanha, gigante do futebol. Embora o arquipélago africano fosse o maior azarão da partida, conseguiu arrancar um empate contra um dos favoritos ao título.
A partida terminou em 0 a 0, o que para os Tubarões Azuis é como uma vitória. Vozinha, que joga pelo Chaves na segunda divisão de Portugal, fez nada menos que sete defesas e manteve um xG (gol esperado) de 2,1. Seu desempenho não passou despercebido. Em pouco tempo, o número de seguidores dele no Instagram disparou. Assim, Vozinha conta agora com 13,4 milhões de seguidores, quando antes tinha apenas 50 mil.
Lateral direito: Daniel Muñoz (Colômbia)
Daniel Muñoz talvez não seja o primeiro lateral-direito que viria à sua mente nesta Copa do Mundo. No entanto, o lateral fez uma partida digna pela Colômbia, que enfrentou o Uzbequistão.
Os colombianos tiveram bastante trabalho contra a defesa da seleção estreante na Copa do Mundo, mas, logo antes do intervalo, o lateral-direito do Crystal Palace marcou. Após passe de Luis Díaz, Muñoz abriu o placar. Além disso, os “Los Cafeteros” quase não tiveram problemas defensivos e acabaram vencendo por 3 a 0 a equipe de Fabio Cannavaro.
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Zagueiro central: Virgil Van Dijk (Países Baixos)
A Holanda entrou em campo pela primeira vez no último domingo contra o Japão. Um jogador holandês também foi escolhido para a Seleção da Rodada: Virgil van Dijk. O capitão da Oranje foi fundamental no segundo tempo, com uma cabeçada que resultou no gol de 1 a 0.
Para o zagueiro do Liverpool, esta é sua segunda Copa do Mundo, e ele espera, como capitão, levar a Holanda ao primeiro título mundial da história. Apesar de a Seleção Holandesa ter assumido a liderança duas vezes, a equipe de Ronald Koeman não conseguiu manter a vantagem, e a partida terminou em empate por 2 a 2. A Seleção Holandesa enfrenta a Suécia no sábado.
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Lateral esquerdo: Nathaniel Brown (Alemanha)
Para muitos, Brown talvez seja um nome menos conhecido na seleção da Alemanha, mas o lateral-esquerdo vem evoluindo rapidamente e também teve uma excelente atuação na primeira partida contra Curaçao. O zagueiro do Eintracht Frankfurt já chamou a atenção do Bayern de Munique e, contra o The Blue Wave, mostrou imediatamente o porquê.
Na partida vencida por 7 a 1, Brown marcou um gol e deu uma assistência. Depois de colocar a bola na cabeça de Nico Schlotterbeck, pronta para o gol, o zagueiro de 23 anos marcou ele mesmo o 5 a 1.
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Meio-campista defensivo: In-beom Hwang (Coreia do Sul)
Muitos jogadores da Eredivisie participam da Copa do Mundo, assim como na seleção da Coreia do Sul, onde In-beom Hwang assumiu um papel de destaque. Depois de ficarem em desvantagem contra a República Tcheca, os sul-coreanos, com Hwang como destaque, deram uma reviravolta completa no jogo.
Após uma boa jogada de drible, o meio-campista passou por dois adversários, incluindo o goleiro do PSV, Matej Kovár, e, em seguida, com precisão, levantou a bola por cima do goleiro, garantindo o empate. Pouco depois, ele também foi fundamental como autor da assistência no gol que colocou a Coreia do Sul na frente por 2 a 1. O jogador do Feyenoord cruzou com precisão pela lateral, permitindo que o reserva Hyeon-gyu Oh empurrasse a bola para o gol com facilidade.
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Meio-campista central: Yasin Ayari (Suécia)
A Suécia teve um excelente início na Copa do Mundo ao vencer a Tunísia por 5 a 1. Após um longo caminho nas eliminatórias, o país escandinavo conseguiu finalmente se classificar para a fase final do torneio mundial e mostrou ser uma seleção a ser levada muito a sério.
O meio-campista Ayari se destacou na partida contra a seleção africana. Já aos sete minutos, ele abriu o placar ao chutar a bola com força total para o fundo da rede. O jogador de 22 anos, que joga com o pé direito, tem pai tunisiano e poderia até ter defendido a seleção daquele país, mas acabou optando pela Suécia. Ao marcar o gol, ele comemorou com discrição. Nos segundos finais da partida, ele voltou a acertar o alvo, definindo o placar final. A Suécia enfrenta a Holanda no sábado.
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Meio-campista ofensivo: Ismael Saibari (Marrocos)
O Marrocos teve um excelente início na fase final do Mundial. O país norte-africano teve que enfrentar logo de cara o Brasil, seu maior rival na disputa pela liderança do Grupo C. O jogador que se destacou na partida foi Ismael Saibari.
O meio-campista do PSV marcou o primeiro gol. Ele avançou em velocidade em direção ao goleiro e, com um belíssimo toque, mandou a bola por cima de Alisson, deixando o goleiro do Liverpool sem chances. Os Leões do Atlas dominaram o jogo, mas tiveram que se contentar com um ponto devido ao gol de Vinícius Júnior (1 a 1).
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Ponta direita: Lionel Messi (Argentina)
A seleção não estaria completa sem Lionel Messi. A lenda do futebol tentará, neste verão, defender o título da Copa do Mundo com a Argentina, e o país começou o torneio de forma impressionante. A Albiceleste enfrentou a Argélia, que recentemente derrotou a seleção holandesa no estádio De Kuip (0 a 1). A Argentina, por outro lado, não teve dificuldades contra o país norte-africano e venceu de forma convincente por uma ampla diferença.
O jogo terminou em 3 a 0. Quem marcou os gols? Messi, três vezes. O atacante do Inter Miami levou sozinho sua seleção à vitória e mostrou que, aos 38 anos, ainda está entre os melhores do mundo.
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Ponta direita: Folarin Balogun (Estados Unidos)
No segundo dia, os Estados Unidos, co-anfitriões do torneio, entraram em campo contra o Paraguai. Os Estados Unidos tiveram a chance de se apresentar diante de sua torcida, e foi exatamente o que fizeram. Em um primeiro tempo espetacular, a seleção de Mauricio Pochettino atropelou os sul-americanos. Muito disso se deveu ao atacante Balogun, que marcou dois gols.
Após um gol contra do Paraguai, o atacante de 24 anos se destacou de forma contundente. Depois de marcar seu primeiro gol, ele também balançou as redes pela segunda vez com um belo chute. Os Estados Unidos esperam chegar longe no torneio em casa e, com um atacante certeiro como Balogun, essa possibilidade certamente não parece irrealista.
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Ponta esquerda: Kylian Mbappé
Para Mbappé, chegou mais uma Copa do Mundo, e isso significa apenas uma coisa: marcar gols. O capitão dos Bleus raramente decepciona vestindo a camisa da seleção, e isso ficou evidente também na partida de estreia contra o Senegal. Após um primeiro tempo difícil, os franceses precisavam melhorar.
Os craques Michael Olise e Mbappé, então, assumiram a liderança da equipe e acabaram levando a França à vitória por 3 a 1. Após uma jogada polêmica envolvendo Mbappé, em que a bola não foi marcada como pênalti, o atacante do Real Madrid ainda assim marcou. Após passe de Olise, Mbappé desviou a bola com precisão, abrindo o placar em 1 a 0. E não parou por aí, pois o gol final também ficou por conta do superatacante. Quase imediatamente após o gol de empate do Senegal, Mbappé chutou de longa distância e mandou a bola para o fundo da rede com uma força impressionante. Com isso, ele mais uma vez destacou sua classe e deu um passo importante na disputa pela Chuteira de Ouro desta Copa do Mundo.
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Ponta esquerda: Elijah Just (Nova Zelândia)
Encerramos com um nome surpreendente e incluímos o ponta-esquerda da Nova Zelândia na seleção: Elijah Just. O país da Oceania começou o torneio na 85ª posição no ranking mundial da FIFA, sendo o país com a pior classificação nesta Copa do Mundo. Por isso, poucas pessoas esperavam que a Nova Zelândia fosse longe no torneio. Mesmo assim, o país conseguiu arrancar um ponto do Irã em uma partida repleta de gols.
Just conseguiu colocar seu país na frente duas vezes na partida contra o Irã e formou uma dupla com o atacante do Nottingham Forest, Chris Wood, que deu duas assistências ao ponta-esquerda do Motherwell, da Escócia. Com isso, os All Whites conquistaram um ponto e talvez consigam manter sua impressionante sequência de jogos sem derrotas na Copa do Mundo. Afinal, em 2010, a Nova Zelândia empatou três vezes na fase final do torneio mundial.