Começamos pelo goleiro, e esse, naturalmente, só pode ser um: Vozinha. O goleiro de quarenta anos (!) defendeu a meta de Cabo Verde na segunda-feira, em sua estreia na Copa do Mundo contra a Espanha, gigante do futebol. Embora o arquipélago africano fosse o maior azarão da partida, conseguiu arrancar um empate contra um dos favoritos ao título.

A partida terminou em 0 a 0, o que para os Tubarões Azuis é como uma vitória. Vozinha, que joga pelo Chaves na segunda divisão de Portugal, fez nada menos que sete defesas e manteve um xG (gol esperado) de 2,1. Seu desempenho não passou despercebido. Em pouco tempo, o número de seguidores dele no Instagram disparou. Assim, Vozinha conta agora com 13,4 milhões de seguidores, quando antes tinha apenas 50 mil.