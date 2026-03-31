Seleção da Nova Zelândia para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

A Nova Zelândia confirmou sua vaga na Copa do Mundo da FIFA de 2026, garantindo a classificação para o maior palco do futebol após uma ausência de 16 anos.

Os All Whites disputaram pela última vez a Copa do Mundo de 2010, onde surpreenderam a todos ao empatarem todas as três partidas, incluindo um jogo contra a então atual campeã, a Itália. No entanto, não conseguiram avançar para as oitavas de final. Antes disso, a Nova Zelândia havia participado da Copa do Mundo apenas uma vez, em 1982.

Eles ainda não venceram nenhuma partida no torneio e estarão determinados a garantir sua primeira vitória no ano que vem. Embora não estejam entre as seleções mais fortes nem sejam favoritos ao título, eles contam com jogadores de qualidade que podem ajudá-los a chegar às fases finais.

Será que os All Whites conseguirão superar as expectativas e deixar sua marca no torneio deste ano?