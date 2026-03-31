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FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

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Seleção da Nova Zelândia para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

Copa do Mundo
Nova Zelândia

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Nova Zelândia para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

A Nova Zelândia confirmou sua vaga na Copa do Mundo da FIFA de 2026, garantindo a classificação para o maior palco do futebol após uma ausência de 16 anos.

Os All Whites disputaram pela última vez a Copa do Mundo de 2010, onde surpreenderam a todos ao empatarem todas as três partidas, incluindo um jogo contra a então atual campeã, a Itália. No entanto, não conseguiram avançar para as oitavas de final. Antes disso, a Nova Zelândia havia participado da Copa do Mundo apenas uma vez, em 1982.

Eles ainda não venceram nenhuma partida no torneio e estarão determinados a garantir sua primeira vitória no ano que vem. Embora não estejam entre as seleções mais fortes nem sejam favoritos ao título, eles contam com jogadores de qualidade que podem ajudá-los a chegar às fases finais.

Será que os All Whites conseguirão superar as expectativas e deixar sua marca no torneio deste ano?

  • New Zealand v United StatesGetty Images Sport

    Goleiros

    Entre os postes, a Nova Zelândia tem várias opções à sua disposição. Atualmente, os principais candidatos a serem os goleiros titulares dos All Whites na competição do ano que vem são Alex Paulsen, do Lechia Gdansk, emprestado pelo Bournemouth, e o experiente Max Crocombe.

    Oliver Sail, do Perth Glory, também é uma opção sólida e já tem experiência na seleção nacional.

    JogadorClube 
    Alex PaulsenLechia Gdansk
    Kees SimsGAIS
    Max CrocombeMilwall
    Oliver SailAuckland FC
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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLAFP

    Defensores

    Na linha defensiva da Nova Zelândia, não faltarão opções. No entanto, quando comparada às outras grandes seleções do torneio, a defesa parece um pouco instável. Ainda assim, a equipe conta com jogadores de qualidade que podem ter um grande impacto na sua campanha.

    Tyler Bindon, do Sheffield United, e Liberato Cacace, do Wrexham, formam uma dupla sólida de laterais e desempenharão papéis fundamentais tanto na defesa quanto no ataque dos All Whites, enquanto Michael Boxall, Sam Sutton, Finn Surman, Francis de Vries e Dalton Watkins são opções sólidas para atuarem nas posições de zagueiros centrais.

    JogadorClube
    Tyler BindonSheffield United
    Michael BoxallMinnesota
    Liberato CacaceWrexham
    Tim PayneWellington
    Nando PijnakerAuckland FC
    Storm RouxCentral Coast Mariners
    Tommy Smith Braintree Town
    Francis de VriesAuckland FC
    Finn SurmanPortland Timbers
    Sam SuttonPerth Glory
    Isaac HughesWellington
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    Meio-campistas

    Em comparação com a defesa, o meio-campo da Nova Zelândia apresenta maior solidez. Jogadores como Marko Stamenic e Joe Bell têm sido figuras-chave no meio-campo dos All Whites e devem continuar desempenhando papéis importantes na Copa do Mundo do ano que vem.

    Enquanto isso, Sarpreet Singh também pode ser uma presença crucial na função de meio-campista ofensivo, com jogadores como Matthew Garbett, Matt Sheridan e Benjamin Old disponíveis para reforçar ainda mais o meio-campo.

    JogadorClube
    Joe BellViking
    Marko StamenicSwansea
    Alex RuferWellington
    Callum McCowattSilkeborg
    Sarpreet SinghWellington
    Matthew SheridanWellington
    Ben OldSt. Etienne
    Matthew GarbettPeterborough
  • Chris Wood New Zealand 2025Getty

    Atacantes

    No terço ofensivo do campo, a Nova Zelândia conta com um verdadeiro artilheiro: Chris Wood, do Nottingham Forest. O maior artilheiro de todos os tempos da seleção neozelandesa terminou a temporada como o quinto maior artilheiro da Premier League 2024–25, com 20 gols em 36 partidas, embora tenha enfrentado dificuldades para manter a forma física ao longo da atual campanha.

    Os jovens Jesse Randall e Logan Rogerson também têm apresentado bom desempenho pelo Auckland City e podem ser convocados como membros importantes da seleção neozelandesa no cenário mundial deste ano.

    Outro jovem, Ben Waine, também pode desempenhar um papel importante no terço ofensivo, tendo se transferido recentemente do Mansfield Town para o Port Vale.

    JogadorClube
    Chris WoodNottingham Forest
    Kosta BarbarousesWestern Sydney
    Jesse RandallAuckland City
    Logan RogersonCidade de Auckland
    Ben WainePort Vale
    Moses DyerPhnom Penh Crown
    Luke Supyk Wellington
    Max MataSt Patrick's Athletic
    Elijah JustMotherwell
  • FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

    Os craques da Nova Zelândia

    Para que a Nova Zelândia tenha um bom desempenho na Copa do Mundo, será necessário que seus melhores jogadores se destaquem e cumpram com o esperado. Uma dessas estrelas-chave é Chris Wood, do Nottingham Forest, cuja forma será de vital importância para os torcedores dos All Whites à medida que o torneio se aproxima. Wood disputou com nomes como Mohamed Salah, Erling Haaland e Alexander Isak em termos de gols na Premier League na última temporada, mas uma lesão nesta temporada significa que ele pode não estar tão afiado na Copa do Mundo.

    Ao lado de Wood, Matthew Garbett, Sarpreet Singh e Ben Waine terão papéis importantes a desempenhar tanto no meio-campo quanto no ataque, apoiando as jogadas de Wood no terço final do campo.

    Elijah Just, que se juntou ao Motherwell na Premiership escocesa no ano passado, é outro jovem talento que pode representar uma ameaça jogando pelas pontas.

    Na defesa, Tyler Bindon será fundamental para liderar a linha defensiva dos All Whites.

  • FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

    Previsão da escalação inicial da Nova Zelândia para a Copa do Mundo de 2026

    Max Crocombe é atualmente o goleiro mais experiente da seleção da Nova Zelândia e deve ser o titular na Copa do Mundo, com Alex Paulsen atuando como reserva.

    Na defesa, a dupla de laterais formada por Tyler Bindon e Liberato Cacace deve dominar as laterais, enquanto Finn Surman e Michael Boxall assumirão o protagonismo no centro da zaga.

    Passando para o meio-campo, o trio formado por Joe Bell, Marko Stamenic e Sarpreet Singh compõe um meio-campo equilibrado e forte, que pode desempenhar um papel fundamental na campanha da Nova Zelândia no torneio.

    No ataque, os jovens Elijah Just e Ben Waine podem se mostrar ameaças ofensivas perigosas pelas laterais, com Chris Wood atuando como principal ponta de lança.

    Previsão da escalação inicial da Nova Zelândia (4-3-3): Crocombe; Cacace, Boxall, Surman, Bindon; Bell, Stamenic, Sarpreet; Eli Just, Wood, Ben Waine