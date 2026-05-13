Quando a Noruega entrar em campo na edição de 2026, já terão se passado pouco mais de 20 anos desde a última vez que o país disputou uma Copa do Mundo masculina.

A última participação da nação escandinava na principal competição da FIFA ocorreu em 1998, quando foi eliminada nas oitavas de final pela Itália. No entanto, com Erling Haaland liderando o ataque e vários outros jogadores de qualidade no elenco, os noruegueses arrasaram nas eliminatórias com oito vitórias em oito jogos, garantindo com facilidade sua vaga no torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

O técnico Stale Solbakken conseguiu extrair o melhor da que é, sem dúvida, a melhor geração de jogadores da Noruega de todos os tempos, e a equipe será uma zebra na América do Norte, com o objetivo de chegar longe nas fases eliminatórias.

Primeiro, eles terão que superar o desafiador Grupo I, que atualmente inclui França, Senegal e Iraque, mas com um vasto leque de talentos ofensivos à disposição, um núcleo central trabalhador e jogadores cheios de confiança — especialmente aqueles do Bodo/Glimt, que tiveram uma campanha maravilhosa na Liga dos Campeões —, os noruegueses não devem temer nenhuma equipe que enfrentarem no verão.