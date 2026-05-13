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Seleção da Noruega para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

Noruega
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Noruega para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

Quando a Noruega entrar em campo na edição de 2026, já terão se passado pouco mais de 20 anos desde a última vez que o país disputou uma Copa do Mundo masculina.

A última participação da nação escandinava na principal competição da FIFA ocorreu em 1998, quando foi eliminada nas oitavas de final pela Itália. No entanto, com Erling Haaland liderando o ataque e vários outros jogadores de qualidade no elenco, os noruegueses arrasaram nas eliminatórias com oito vitórias em oito jogos, garantindo com facilidade sua vaga no torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

O técnico Stale Solbakken conseguiu extrair o melhor da que é, sem dúvida, a melhor geração de jogadores da Noruega de todos os tempos, e a equipe será uma zebra na América do Norte, com o objetivo de chegar longe nas fases eliminatórias.

Primeiro, eles terão que superar o desafiador Grupo I, que atualmente inclui França, Senegal e Iraque, mas com um vasto leque de talentos ofensivos à disposição, um núcleo central trabalhador e jogadores cheios de confiança — especialmente aqueles do Bodo/Glimt, que tiveram uma campanha maravilhosa na Liga dos Campeões —, os noruegueses não devem temer nenhuma equipe que enfrentarem no verão.

  • Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Goleiros

    A Noruega contará com o veterano Orjan Nyland, de 35 anos, no gol neste verão. O jogador de 35 anos passou pelo Aston Villa, Norwich, Bournemouth e Reading durante sua passagem pela Inglaterra, mas recentemente se tornou o goleiro titular do time espanhol Sevilla. Ele é a opção mais experiente de Solbakken entre as traves, com Egil Selvik, do Watford, e Viljar Myhra, do OB, previstos para atuarem como seus reservas.

    JogadorClube
    Orjan NylandSevilla
    Egil SelvikWatford
    Viljar MyhraOB
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    Defensores

    A defesa da seleção norueguesa está bastante definida. Kristoffer Ajer, do Brentford, deve formar a dupla de zagueiros centrais com Torbjorn Heggem, enquanto Julian Ryerson, do Borussia Dortmund, e David Moller Wolfe, do Wolves, ocuparão as posições de laterais.

    Eles terão alternativas de grande dedicação caso algum desses quatro precise ser retirado da equipe, com Leo Skiri Ostigard, Marcus Holmgren Pedersen e Torbjorn Heggem, todos com vasta experiência na Série A italiana. A dupla do Bodo/Glimt, Fredrik Andre Bjorkan e Odin Bjortuft, também deve ser convocada para a seleção no verão.

    JogadorClube
    Kristoffer AjerBrentford
    Julian RyersonBorussia Dortmund
    Leo Skiri OstigardGênova
    Marcus Holmgren PedersenTorino
    David Moller WolfeWolverhampton Wanderers
    Fredrik Andre BjorkanBodo/Glimt
    Torbjorn HeggemBologna
    Odin BjortuftBodo/Glimt
    Henrik FalchenerViking
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    Meio-campistas

    O meio-campo da Noruega também apresenta grande solidez. Sander Berge provavelmente não concretizou todo o potencial que lhe era atribuído quando era considerado uma promessa, mas continua sendo uma opção sólida à frente da zaga, enquanto jogadores como Patrick Berg e Kristian Thorstvedt tornarão a seleção norueguesa difícil de ser vencida. 

    Martin Odegaard certamente será o jogador mais importante quando se trata da criatividade da Noruega. O capitão do Arsenal, que também comanda a seleção de seu país, não teve a temporada mais produtiva com os Gunners, tendo enfrentado lesões e sem causar grande impacto quando esteve apto para jogar pela equipe de Mikel Arteta. No entanto, ele continua sendo uma figura emblemática para a Noruega e conta com vários atacantes brilhantes à sua frente para criar oportunidades.

    Também devem integrar o elenco Morten Thorsby, do Cremonese, Felix Horn Myhre, do Brann, e Thelo Aasgaard, do Rangers. 

    JogadorClube
    Sander BergeFulham
    Patrick BergBodo/Glimt
    Kristian ThorstvedtSassuolo
    Morten ThorsbyCremonese
    Martin OdegaardArsenal
    Felix Horn MyhreBrann
    Thelo AasgaardRangers
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    Atacantes

    É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. O trunfo óbvio da Noruega é o atacante do Manchester City, Erling Haaland, que estará ansioso para deixar sua marca em seu primeiro grande torneio internacional. Seu desempenho certamente pode acabar sendo a diferença entre uma campanha positiva para a Noruega ou uma decepcionante, mas mesmo que ele enfrente dificuldades, Solbakken conta com alternativas comprovadas às quais pode recorrer. 

    Alexander Sorloth tem sido prolífico na Espanha nos últimos anos, primeiro na Real Sociedad, antes de uma temporada impressionante no Villarreal que o ajudou a conquistar uma transferência sensacional para o Atlético de Madrid, onde continua a se destacar. É provável que ele forme dupla com Haaland no ataque, mas Jorgen Strand Larsen também é uma opção, embora ofereça um conjunto de habilidades físicas semelhante ao da dupla mencionada acima.

    Nas laterais, o empolgante jovem do RB Leipzig, Antonio Nusa, terá a oportunidade de impressionar, enquanto Oscar Bobb usará suas habilidades de drible para cortar pela lateral e criar oportunidades de gol, seja para si mesmo ou para seus companheiros.

    JogadorClube
    Erling HaalandManchester City
    Alexander SorlothAtlético de Madrid
    Jorgen Strand LarsenCrystal Palace
    Antonio NusaRB Leipzig
    Oscar BobbFulham
    Jens Petter HaugeBodo/Glimt
    Andreas SchjelderupBenfica
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    Os craques da Noruega

    A Noruega conta com um elenco bastante talentoso no ataque, com vários jogadores de nível mundial prontos para mostrar suas habilidades. A sintonia entre Martin Odegaard e Erling Haaland será fundamental, embora Alexander Sorloth seja, sem dúvida, igualmente capaz de marcar os gols de que a Noruega precisará para avançar até as fases finais do torneio.

    Kristoffer Ajer se consolidou como um zagueiro sólido da Premier League e suas habilidades organizacionais serão fundamentais na defesa, enquanto Julian Ryerson pode ter um torneio de destaque, considerando o sucesso que teve no Borussia Dortmund nesta temporada, chegando a marcar dois dígitos em assistências.

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    Previsão da escalação inicial da Noruega para a Copa do Mundo de 2026

    Solbakken tem alternado entre as formações 4-4-2 e 4-3-3 durante as últimas pausas para jogos internacionais, mas pode optar pela última, já que ela oferece mais solidez com mais meio-campistas nas áreas centrais. Isso poderia significar que Sorloth comece como ponta, mas é uma função com a qual o craque do Atlético de Madrid está familiarizado, tendo desempenhado um papel semelhante em algumas ocasiões sob o comando de Diego Simeone.

    Odegaard espera estar em plena forma quando a Copa do Mundo chegar, para poder disputar uma vaga no meio-campo, provavelmente ao lado de Berge e Thorstvedt, enquanto Ajer, Ryerson e Moller Wolfe são quase certezas na defesa, à frente do goleiro Nyland.

    Previsão da escalação inicial da Noruega (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Thorstvedt; Sorloth, Haaland, Nusa.

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