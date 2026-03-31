Seleção da Jordânia na Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

A Jordânia fez história nas eliminatórias asiáticas ao garantir uma vaga na sua primeira Copa do Mundo da FIFA, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México em 2026.

Depois de liderar seu grupo na segunda fase das eliminatórias, a Jordânia foi colocada em um grupo desafiador na terceira fase, ao lado da Coreia do Sul, Kuwait, Palestina, Omã e Iraque.

Nos 10 jogos disputados pela Jordânia, a seleção venceu quatro, empatou quatro e perdeu apenas dois, terminando com 16 pontos e garantindo o segundo lugar atrás da Coreia do Sul. Esse desempenho notável garantiu à Jordânia uma vaga no grande evento pela primeira vez em sua história.

Apesar de uma década anterior difícil, marcada por desempenhos abaixo do esperado e desafios financeiros dentro da federação, a Jordânia desafiou as expectativas e agora está a caminho da glória.

Embora seja difícil prever como a seleção asiática se sairá na Copa do Mundo, chegar às oitavas de final em sua estreia já seria uma conquista louvável.