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Seleção da Jordânia na Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

Copa do Mundo
Jordânia

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Jordânia para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

A Jordânia fez história nas eliminatórias asiáticas ao garantir uma vaga na sua primeira Copa do Mundo da FIFA, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México em 2026.

Depois de liderar seu grupo na segunda fase das eliminatórias, a Jordânia foi colocada em um grupo desafiador na terceira fase, ao lado da Coreia do Sul, Kuwait, Palestina, Omã e Iraque.

Nos 10 jogos disputados pela Jordânia, a seleção venceu quatro, empatou quatro e perdeu apenas dois, terminando com 16 pontos e garantindo o segundo lugar atrás da Coreia do Sul. Esse desempenho notável garantiu à Jordânia uma vaga no grande evento pela primeira vez em sua história.

Apesar de uma década anterior difícil, marcada por desempenhos abaixo do esperado e desafios financeiros dentro da federação, a Jordânia desafiou as expectativas e agora está a caminho da glória.

Embora seja difícil prever como a seleção asiática se sairá na Copa do Mundo, chegar às oitavas de final em sua estreia já seria uma conquista louvável.

  • Jordan v South Korea: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Goleiros

    Na baliza da Jordânia, Yazeed Abu Laila tem sido uma figura incontornável e é atualmente o goleiro mais experiente do elenco. Ele foi titular em todas as partidas das eliminatórias da Jordânia na sua campanha para a Copa do Mundo de 2026 e deve continuar sendo o goleiro titular no torneio. Abdallah Al Fakhouri, do Al Wehdat, deverá ser o goleiro reserva.

    JogadorClube 
    Yazeed Abu LailaAl-Hussein
    Abdallah Al-FakhouriAl-Wehdat
    Mohamed Al-EmwasiAl-Najaf
    Nour Bani AttiahAl-Faisaly
    • Publicidade
  • Jordan v Qatar:Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Defensores

    Na defesa, a Jordânia contará com a presença de Yazan Al Arab, que tem sido uma figura consistente e confiável na retaguarda. Al Arab é atualmente o zagueiro mais experiente do elenco e assinou recentemente com o FC Seul. Sua liderança na defesa será de grande importância para a Jordânia no cenário mundial.

    Ao lado de Al Arab, Abdallah Nasib, Mohammad Abu Al-Nadi, Yousef Abu Al-Jazar e Mohammad Hasheesh são outros defensores importantes que desempenharam papéis vitais na bem-sucedida campanha de qualificação da Jordânia.

    JogadorClube
    Yazan Al-ArabSeul
    Mohammad Abu Al-NadiSelangor
    Saleem ObaidAl-Hussein
    Yousef Abu Al-JazarAl-Hussein
    Mohammad HasheeshAl-Karma
    Husam AbudahabAl-Salmiya
    Abdallah NasibAl-Zawraa
    Hadi Al-HouraniAl-Faisaly
  • Iraq v Jordan: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Meio-campistas

    No meio-campo, a Jordânia pode não ter muitas opções, mas conta com alguns jogadores confiáveis. Rajaei Ayed, do Al-Hussein, da Liga Profissional da Jordânia, tem apresentado um desempenho consistente tanto pelo clube quanto pela seleção e será uma peça importante no meio-campo da equipe asiática na Copa do Mundo.

    Amer Jamous também tem se mostrado promissor desde que estreou pela seleção nacional e pode vir a ser um jogador-chave para a Jordânia.

    JogadorClube
    Noor Al-RawabdehSelangor 
    Rajaei AyedAl-Hussein
    Ibrahim SadehAl-Karma
    Amer JamousAl-Zawraa
    Mohammad Al-DawoudAl-Wehdat
    Nizar Al-RashdanQatar SC
  • Jordan v Qatar: Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Atacantes

    A carência da Jordânia no meio-campo é amplamente compensada por opções de qualidade no ataque. Musa Al-Taamari, do Rennes, e Ibrahim Sabra, do Lokomotiva Zagreb, são atualmente os únicos jogadores da seleção que atuam na Europa, sendo o primeiro uma peça fundamental para o sucesso da Jordânia nos últimos anos. Al-Taamari marcou um gol e deu uma assistência na histórica vitória por 2 a 0 contra a Coreia do Sul na semifinal da Copa Asiática de 2024.

    Ao lado de Tamari, Mohannad Abu Taha, Yazan Al-Naimat e Ali Olwan são outros atacantes que compõem uma forte unidade ofensiva para a Jordânia.

    JogadorClube
    Mohannad SemreenAl-Wehdat
    Mohannad Abu TahaAl-Quwa Al-Jawiya
    Musa Al-TaamariRennes
    Yazan Al-NaimatAl-Arabi
    Ali OlwanAl-Sailiya
    Mahmoud Al-MardiAl-Hussein
    Ibrahim SabraLokomotiva Zagreb
  • Jordan v Qatar: Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Os principais jogadores da Jordânia

    Para que a Jordânia tenha um bom desempenho no maior palco do futebol mundial, será necessário que seus melhores jogadores estejam em plena forma. No ataque, Musa Al-Taamari será a principal ameaça ofensiva da Jordânia, sendo que seu talento pela lateral será crucial para as jogadas ofensivas da equipe.

    Ao lado de Al-Taamari, Yazan Al-Naimat também desempenhará um papel fundamental no ataque. Seu faro de gol pode representar uma séria ameaça às defesas adversárias. Ali Olwan também tem sido uma figura importante na linha de frente da Jordânia e pode se revelar um trunfo valioso na frente do gol.

    No meio-campo, Rajaei Ayed será vital para manter a estrutura da equipe e proporcionar estabilidade, enquanto a presença de Yazan Al-Arab na zaga será essencial para fortalecer a defesa.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH51-JOR-QATAFP

    Previsão da escalação inicial da Jordânia para a Copa do Mundo de 2026

    No gol, Abu Laila é o titular indiscutível e deve defender a baliza da Jordânia na Copa do Mundo de 2026.

    Na defesa, o trio formado por Abu Al-Nadi, Yazan Al-Arab e Abdallah Nasib compõe uma sólida linha defensiva de três jogadores, com cada um deles apresentando fortes qualidades defensivas.

    No meio-campo, Mohannad Abu Taha e Ibrahim Sadeh devem cobrir as laterais, enquanto Amer Jamous e Rajaei Ayed desempenharão papéis-chave no meio-campo central.

    No ataque, Musa Al-Taamari será a principal ameaça ofensiva da Jordânia, com Yazan Al-Naimat e Ali Olwan prontos para converter chances perto do gol.

    Previsão da escalação inicial da Jordânia (4-3-3): Abu Laila; Al-Nadi, Al-Arab, Nasib; Saadeh, Jamous, Taha, Ayed; Al-Taamari, Olwan, Al-Naimat.

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