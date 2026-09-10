Roberto Mancini, técnico da Itália, esteve ontem no Estádio Alvalade, em Lisboa, para acompanhar o duelo da Champions League entre Sporting e Galatasaray, vencido pelos portugueses por 3 a 1. Segundo informa o Sportmediaset, Mancini voou para Portugal para observar de perto Issa Doumbia, meio-campista de 22 anos nascido em Treviglio, filho de pais marfinenses, que o Venezia vendeu em definitivo ao Sporting no verão por 23 milhões de euros mais bônus, depois de contratá-lo na Serie C no verão de 2024, quando jogava no Albinoleffe.
Segundo o Sportmediaset, Mancini estaria pensando seriamente em incluir o nome de Doumbia, 1,87 metro de altura e 84 quilos, protagonista do acesso do Venezia, na lista de convocados para os primeiros compromissos de seu segundo mandato à frente da Itália, que começará em breve com os primeiros jogos da Nations League.