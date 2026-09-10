Enquanto isso, enquanto Alessandro Romano (dupla cidadania italiana e suíça) deu o seu aval e escolheu a Itália, há uma freada em relação a Nicolò Tresoldi, que tem dupla cidadania italiana e alemã. O atacante do Bruges, de 22 anos, havia conversado com Mancini e dado seu ok, convencido, para a mudança de seleção. Nas últimas horas, porém, depois de Bruges 2 x 3 Aston Villa, pela Champions, na qual marcou de pênalti, Tresoldi hesitou e freou, segundo a Gazzetta dello Sport. Sua nova versão ao técnico e a Ranieri, que também falaram com o pai, seria a seguinte, informa o jornal: Tresoldi se sente envolvido nas eliminatórias para o Europeu Sub-21, sonha em se classificar e disputar a competição com sua seleção, à qual é muito ligado, até o fim; depois, o assunto será rediscutido. Enquanto isso, o procedimento na Fifa está parado.





Por fim, depois de Romano e Tresoldi, o terceiro interessado na mudança é o zagueiro da Udinese Matteo Palma, 18 anos (também com dupla nacionalidade italiana e alemã). As partes estão dialogando, há um aval de princípio, faltam os documentos e, de qualquer forma, a lesão o impediria de uma convocação imediata para a Nations. Mas a situação está bem encaminhada, segundo a Gazzetta.