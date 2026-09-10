Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Tresoldi U21Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Seleção da Itália, reviravolta com Tresoldi: primeiro o sim a Mancini, depois ele repensa. Enquanto isso, o técnico observa Doumbia

Itália
N. Tresoldi

Tresoldi, com dupla nacionalidade alemã e italiana, quer primeiro concluir seu ciclo com a seleção sub-21 da Alemanha até a Euro da categoria

Roberto Mancini, técnico da Itália, esteve ontem no Estádio Alvalade, em Lisboa, para acompanhar o duelo da Champions League entre Sporting e Galatasaray, vencido pelos portugueses por 3 a 1. Segundo informa o Sportmediaset, Mancini voou para Portugal para observar de perto Issa Doumbia, meio-campista de 22 anos nascido em Treviglio, filho de pais marfinenses, que o Venezia vendeu em definitivo ao Sporting no verão por 23 milhões de euros mais bônus, depois de contratá-lo na Serie C no verão de 2024, quando jogava no Albinoleffe.


Segundo o Sportmediaset, Mancini estaria pensando seriamente em incluir o nome de Doumbia, 1,87 metro de altura e 84 quilos, protagonista do acesso do Venezia, na lista de convocados para os primeiros compromissos de seu segundo mandato à frente da Itália, que começará em breve com os primeiros jogos da Nations League.


  • Tresoldi muda de ideia

    Enquanto isso, enquanto Alessandro Romano (dupla cidadania italiana e suíça) deu o seu aval e escolheu a Itália, há uma freada em relação a Nicolò Tresoldi, que tem dupla cidadania italiana e alemã. O atacante do Bruges, de 22 anos, havia conversado com Mancini e dado seu ok, convencido, para a mudança de seleção. Nas últimas horas, porém, depois de Bruges 2 x 3 Aston Villa, pela Champions, na qual marcou de pênalti, Tresoldi hesitou e freou, segundo a Gazzetta dello Sport. Sua nova versão ao técnico e a Ranieri, que também falaram com o pai, seria a seguinte, informa o jornal: Tresoldi se sente envolvido nas eliminatórias para o Europeu Sub-21, sonha em se classificar e disputar a competição com sua seleção, à qual é muito ligado, até o fim; depois, o assunto será rediscutido. Enquanto isso, o procedimento na Fifa está parado.


    Por fim, depois de Romano e Tresoldi, o terceiro interessado na mudança é o zagueiro da Udinese Matteo Palma, 18 anos (também com dupla nacionalidade italiana e alemã). As partes estão dialogando, há um aval de princípio, faltam os documentos e, de qualquer forma, a lesão o impediria de uma convocação imediata para a Nations. Mas a situação está bem encaminhada, segundo a Gazzetta.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Liga das Nações A
Itália crest
Itália
ITÁ
Bélgica crest
Bélgica
BÉL