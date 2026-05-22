Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026: Jude Bellingham e Noni Madueke são convocados, enquanto Phil Foden e Cole Palmer ficam de fora da lista de 26 jogadores de Thomas Tuchel

O debate sobre quem deveria ocupar as vagas de meia criativo dominou as discussões antes da convocação, já que a Inglaterra conta com uma abundância de talentos nessa posição. Bellingham, o “Galáctico” do Real Madrid, parece destinado a ocupar a função de camisa 10 dos Três Leões. Eberechi Eze, recém-saído da conquista do título da Premier League com o Arsenal, será uma opção alternativa, ao lado da estrela do Aston Villa, Morgan Rogers.

Harry Kane, como capitão recordista, liderará o ataque e buscará gols. Toney, que atua na Liga Profissional da Arábia Saudita, tem sido frequentemente preterido por Tuchel, mas conquistou uma nova convocação no momento certo. O atacante do Villa, Watkins, também espera mostrar que pode repetir seus feitos heróicos da semifinal contra a Holanda na Euro 2024.

Jordan Henderson é outro jogador experiente que ganhou a convocação, enquanto a recuperação de Kobbie Mainoo no Manchester United sob o comando de Michael Carrick o levou a uma boa sequência no final da temporada, garantindo sua vaga na seleção para a Copa do Mundo. Madueke é uma escolha um tanto surpreendente nas laterais, já que não é titular garantido no Arsenal, mas Rashford, emprestado pelo Barcelona, e o atacante do Newcastle Anthony Gordon trazem potência e velocidade, além de serem versáteis o suficiente para atuar no meio.

Não há surpresas entre os goleiros, mas John Stones — que se prepara para se tornar jogador sem contrato no Manchester City — foi selecionado apesar de uma temporada marcada por lesões no clube. O capitão do Chelsea, Reece James, tornou-se a opção preferida na lateral direita, enquanto Nico O’Reilly e Djed Spence disputarão as vagas de titular na esquerda.