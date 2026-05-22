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Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026: Jude Bellingham e Noni Madueke são convocados, enquanto Phil Foden e Cole Palmer ficam de fora da lista de 26 jogadores de Thomas Tuchel
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Os Três Leões esperam rugir na América do Norte
Tuchel enfrentou muitas dificuldades na escolha ao definir sua seleção final, tendo que reduzir a lista de 55 nomes incluídos na lista preliminar da Inglaterra. Esse processo já foi concluído, com a confiança depositada em um grupo repleto de estrelas que conta com vasta experiência de alto nível e conquistas importantes entre seus membros.
Foi preciso tomar decisões difíceis em praticamente todas as posições em campo, já que havia poucos titulares garantidos nas fileiras dos Três Leões. Espera-se agora que aqueles que receberam a chance brilhem em solo norte-americano, atendendo às esperanças e expectativas de uma torcida sedenta por conquistas.
Lista completa da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026
Goleiros:
Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
Defensores:
Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
Meio-campistas:
Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Atacantes:
Harry Kane (Bayern de Munique), Ivan Tony (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona/Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)
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Quem foi convocado para a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026?
O debate sobre quem deveria ocupar as vagas de meia criativo dominou as discussões antes da convocação, já que a Inglaterra conta com uma abundância de talentos nessa posição. Bellingham, o “Galáctico” do Real Madrid, parece destinado a ocupar a função de camisa 10 dos Três Leões. Eberechi Eze, recém-saído da conquista do título da Premier League com o Arsenal, será uma opção alternativa, ao lado da estrela do Aston Villa, Morgan Rogers.
Harry Kane, como capitão recordista, liderará o ataque e buscará gols. Toney, que atua na Liga Profissional da Arábia Saudita, tem sido frequentemente preterido por Tuchel, mas conquistou uma nova convocação no momento certo. O atacante do Villa, Watkins, também espera mostrar que pode repetir seus feitos heróicos da semifinal contra a Holanda na Euro 2024.
Jordan Henderson é outro jogador experiente que ganhou a convocação, enquanto a recuperação de Kobbie Mainoo no Manchester United sob o comando de Michael Carrick o levou a uma boa sequência no final da temporada, garantindo sua vaga na seleção para a Copa do Mundo. Madueke é uma escolha um tanto surpreendente nas laterais, já que não é titular garantido no Arsenal, mas Rashford, emprestado pelo Barcelona, e o atacante do Newcastle Anthony Gordon trazem potência e velocidade, além de serem versáteis o suficiente para atuar no meio.
Não há surpresas entre os goleiros, mas John Stones — que se prepara para se tornar jogador sem contrato no Manchester City — foi selecionado apesar de uma temporada marcada por lesões no clube. O capitão do Chelsea, Reece James, tornou-se a opção preferida na lateral direita, enquanto Nico O’Reilly e Djed Spence disputarão as vagas de titular na esquerda.
Quem ficou de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026?
As dificuldades de Foden para encontrar a forma ideal no Manchester City nesta temporada acabaram por custar-lhe caro, enquanto o craque do Chelsea, Palmer — eleito o Jogador do Ano da Inglaterra em 2024 — também fica de fora devido à perda de brilho no campeonato nacional, com uma sequência de 14 jogos sem marcar gols tanto pelo clube quanto pela seleção.
Morgan Gibbs-White, com o melhor desempenho da carreira, marcando 17 gols nesta temporada, era outro que esperava chamar a atenção de Tuchel — mas o astro do Nottingham Forest foi ignorado mais uma vez.
Adam Wharton, do Crystal Palace, caiu para o fim da lista de meio-campistas defensivos da Inglaterra, junto com James Garner, do Everton, enquanto os esforços de Jarrod Bowen pelo West Ham, que passa por dificuldades, não foram suficientes para levá-lo a mais um grande torneio.
Os experientes atacantes Danny Welbeck e Dominic Calvert-Lewin, do Brighton e do Leeds, respectivamente, foram preteridos apesar de terem marcado 27 gols na Premier League entre os dois na temporada 2025-26, e o ponta do Newcastle, Harvey Barnes, talvez esteja se arrependendo de não ter optado pela seleção da Escócia quando teve a chance.
Na defesa, o zagueiro central do United, Maguire — que tem sido um pilar da Inglaterra em eventos recentes —, expressou sua decepção por ter sido preterido, enquanto Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, e Lewis Hall, do Newcastle, não conseguiram garantir vagas como laterais — com uma lesão inoportuna deixando o versátil zagueiro do Arsenal, Ben White, na mesma situação.
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Jogos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026: contra quem, quando e onde os Três Leões vão jogar
A Inglaterra tem dois amistosos marcados antes do torneio, que a ajudarão a se adaptar às condições nos Estados Unidos e darão a Tuchel a oportunidade de fazer algumas experiências de última hora.
A Nova Zelândia será enfrentada em 6 de junho, antes do confronto com a Costa Rica em 10 de junho. Provavelmente, o tempo de jogo será distribuído ao maior número possível de jogadores, à medida que a preparação física e a precisão são aprimoradas antes do início da competição propriamente dita.
A Inglaterra inicia sua busca pela glória na Copa do Mundo contra a Croácia no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, no dia 17 de junho. Em seguida, a equipe seguirá para o Gillette Stadium — casa do time da NFL New England Patriots — para enfrentar Gana no dia 23 de junho. A campanha do Grupo L será encerrada no MetLife Stadium — local que sediará a final — contra o Panamá no dia 27 de junho.