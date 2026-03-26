Seleção da Holanda para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

A Holanda sempre foi uma potência do futebol. No entanto, quando se trata de conquistar títulos nos maiores palcos, muitas vezes a sorte não esteve do seu lado. A Holanda chegou à final da Copa do Mundo três vezes: consecutivamente em 1974 e 1978, e mais uma vez em 2010. No entanto, a Oranje ficou aquém do esperado nas três ocasiões.

Eles conseguiram vingar a derrota para a Espanha na final de 2010 quatro anos depois, no Brasil, ao derrotar seus rivais por 5 a 1 na estreia da Copa do Mundo de 2014. Chegaram às semifinais, mas foram eliminados pela Argentina em uma exaustiva disputa de pênaltis.

Na Copa do Mundo de 2018, a Holanda ficou de fora, não conseguindo se classificar após terminar em terceiro lugar em seu grupo de qualificação, atrás da França e da Suécia.

Na edição mais recente do torneio, em 2022, os holandeses sofreram mais uma vez uma derrota para a Argentina na disputa de pênaltis, após um emocionante empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

Será que a sorte deles finalmente mudará na próxima edição do grande evento no ano que vem? Vamos descobrir analisando a força do elenco.