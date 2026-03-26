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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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Seleção da Holanda para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

Copa do Mundo
Holanda

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Holanda para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

A Holanda sempre foi uma potência do futebol. No entanto, quando se trata de conquistar títulos nos maiores palcos, muitas vezes a sorte não esteve do seu lado. A Holanda chegou à final da Copa do Mundo três vezes: consecutivamente em 1974 e 1978, e mais uma vez em 2010. No entanto, a Oranje ficou aquém do esperado nas três ocasiões.

Eles conseguiram vingar a derrota para a Espanha na final de 2010 quatro anos depois, no Brasil, ao derrotar seus rivais por 5 a 1 na estreia da Copa do Mundo de 2014. Chegaram às semifinais, mas foram eliminados pela Argentina em uma exaustiva disputa de pênaltis.

Na Copa do Mundo de 2018, a Holanda ficou de fora, não conseguindo se classificar após terminar em terceiro lugar em seu grupo de qualificação, atrás da França e da Suécia.

Na edição mais recente do torneio, em 2022, os holandeses sofreram mais uma vez uma derrota para a Argentina na disputa de pênaltis, após um emocionante empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

Será que a sorte deles finalmente mudará na próxima edição do grande evento no ano que vem? Vamos descobrir analisando a força do elenco.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    Goleiros

    Entre as traves, a Holanda conta com uma boa cobertura, tendo vários excelentes goleiros à disposição. Bart Verbruggen, do Brighton, é atualmente o principal candidato a ser o goleiro titular da Holanda no torneio do próximo ano. Mark Flekken, que se transferiu para o Bayer Leverkusen, da Bundesliga, no verão passado, também pode ser uma opção sólida para a equipe de Ronald Koeman.

    Justin Bijlow, do Feyenoord, é outro forte candidato e deve atuar como goleiro reserva.

    JogadorClube 
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
    Justin BijlowFeyenoord
    Bart VerbruggenBrighton
    Kjell ScherpenBrighton
    Nick OlijPSV
    • Publicidade
  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensores

    Na defesa, a Holanda está atualmente entre as melhores seleções do mundo. A Oranje não tem falta de zagueiros talentosos em seu elenco, liderado pelo capitão Virgil van Dijk. O zagueiro do Liverpool tem sido uma presença dominante na retaguarda e será mais uma vez responsável por garantir que a Holanda se mantenha sólida na defesa.

    Matthijs de Ligt, do Manchester United, é outra figura experiente que pode ser uma opção na zaga da Holanda. O zagueiro central passou por um período difícil devido a lesões em Old Trafford em 2026, mas deve estar em forma para o torneio. O técnico Ronald Koeman também conta com alternativas sólidas em Stefan de Vrij, Nathan Ake, Sam Beukema e Jan Paul van Hecke.

    Assim como seus zagueiros centrais, a Holanda está bem servida nas laterais. Jogadores como Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong e Devyne Rensch são opções sólidas na lateral direita, enquanto Micky van de Ven, Ian Maatsen e o promissor Jorrel Hato oferecem cobertura de qualidade no lado esquerdo. Jurrien Timber também chega ao torneio após uma excelente temporada com o Arsenal.

    Com Frimpong e Maatsen, Koeman também teria a liberdade de escalá-los como laterais-as, semelhante à função que desempenham em seus respectivos clubes.

    JogadorClube
    Virgil van DijkLiverpool
    Denzel DumfriesInter de Milão
    Micky van de Ven Tottenham
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Jeremie FrimpongLiverpool
    Stefan de VrijInter de Milão
    Nathan AkeManchester City
    Lutsharel GeertruidaRB Leipzig
    Matthijs de LigtManchester United
    Ian MaatsenAston Villa
    Jorrel HatoAjax
    Jurrien TimberArsenal
    Sven BotmanNewcastle United
    Devyne RenschAS Roma
    Youri BaasAjax
    Sepp van den BergBrentford
    Sam BeukemaBologna
  • دي يونجGetty Images Sport

    Meio-campistas

    A Holanda pode não ter a mesma profundidade numérica no meio-campo que possui na defesa, mas certamente conta com jogadores de qualidade capazes de controlar e ditar o ritmo do jogo a partir do meio-campo.

    Frenkie de Jong, do Barcelona, parece ter reencontrado sua forma sob o comando de Hansi Flick, tornando-se um dos jogadores mais importantes da seleção holandesa. A capacidade de De Jong de controlar o meio-campo e levar a bola para as áreas de ataque será crucial para determinar o sucesso da Holanda na Copa do Mundo.

    Além da estrela do Barça, nomes como Tijjani Reijnders, que se transferiu para o Manchester City no verão passado, e Teun Koopmeiners, da Juventus, também podem ser figuras-chave no meio-campo. Ryan Gravenberch, do Liverpool, também tem sido fundamental tanto para o clube quanto para a seleção e pode ser essencial nos planos de Koeman.

    Mats Wieffer, Joey Veerman e Quinten Timber são outras opções de qualidade que agregam profundidade e versatilidade ao meio-campo.

    JogadorClube
    Frenkie de JongBarcelona
    Xavi SimonsRB Leipzig
    Teun KoopmeinersJuventus
    Tijjani ReijndersManchester City
    Mats WiefferBrighton
    Joey VeermanPSV
    Jerdy SchoutenPSV
    Guus TilPSV
    Quinten TimberFeyenoord
    Kenneth TaylorAjax
    Steven BerghuisAjax
    Ryan GravenberchLiverpool
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    Atacantes

    Além de uma defesa e um meio-campo sólidos, a seleção holandesa também conta com um ataque de peso. Memphis Depay, que ultrapassou o lendário Robin van Persie como maior artilheiro de todos os tempos da Oranje, é uma figura-chave no ataque e mais uma vez assumirá a responsabilidade no terço final do campo.

    Cody Gakpo também tem se destacado pela seleção e será fundamental para o sucesso da Holanda no grande evento do ano que vem, enquanto jogadores como Justin Kluivert, Donyell Malen e Joshua Zirkzee também demonstraram seu potencial.

    Em conclusão, os holandeses contam com um elenco forte em todas as três áreas do campo e estarão entre os favoritos para chegar às fases finais da Copa do Mundo de 2026.

    JogadorClube
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Joshua ZirkzeeManchester United
    Noa LangNapoli
    Brian BrobbeyAjax
    Wout WeghorstAjax
    Emanuel EmeghaEstrasburgo
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    Jogadores de destaque da Holanda

    A seleção holandesa conta com jogadores de qualidade em todas as três linhas do campo, com algumas das maiores estrelas do futebol europeu e mundial vestindo a icônica camisa laranja. Como mencionado anteriormente, o maior artilheiro de todos os tempos da Holanda, Memphis Depay, terá um papel fundamental no ataque ao lado do talentoso Cody Gakpo.

    Enquanto isso, no meio-campo, Frenkie de Jong terá grande influência com suas habilidades com a bola e sua calma. De Jong tem se destacado pelo Barcelona nos últimos tempos, desempenhando um papel fundamental no ressurgimento do time catalão no cenário europeu. Tijjani Reijnders, por outro lado, também será crucial para ajudar a segurar o meio-campo da seleção holandesa.

    Além dos atacantes e meio-campistas, o zagueiro Virgil van Dijk terá a importante responsabilidade de conter os ataques adversários.

    Denzel Dumfries será fundamental nas laterais. O astro da Inter está no auge de sua carreira jogando pelo time italiano e também tem sido essencial nas laterais da seleção holandesa. Dumfries é uma presença confiável na defesa e também tem contribuído regularmente no ataque.

  • Netherlands 2026Getty

    Previsão da escalação inicial da Holanda para a Copa do Mundo de 2026

    No gol, espera-se que Bart Verbruggen mantenha sua posição como goleiro titular da equipe, com Mark Flekken atuando como reserva.

    Passando para a defesa, Koeman tem preferido consistentemente uma formação com quatro zagueiros, com Virgil van Dijk no centro da defesa. Jurrien Timber, Matthijs de Ligt e Jan Paul van Hecke também são opções para fazer dupla com o jogador do Liverpool no centro da zaga. Micky van de Ven tem sido frequentemente utilizado na esquerda e pode ser escalado em detrimento de Nathan Ake, com Denzel Dumfries na lateral oposta.

    No meio-campo, Tijjani Reijnders e Frenkie de Jong devem atuar na dupla de pivôs. A combinação de calma e visão de jogo deles será fundamental para ditar o ritmo da partida para a equipe de Koeman. Ryan Gravenberch deve completar o trio do meio-campo.

    No ataque, o faro de gol e a finalização precisa de Cody Gakpo fazem dele o principal jogador na frente ao lado de Memphis Depay, com vários jogadores disputando a última vaga no ataque pela ala direita, incluindo Donyell Malen.

    Previsão da escalação inicial da Holanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Timer, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Memphis, Gakpo

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