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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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Seleção da Holanda para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores foram convocados para o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Copa do Mundo
Holanda

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Holanda para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

A Holanda sempre foi uma potência do futebol. No entanto, quando se trata de conquistar títulos nos maiores palcos, muitas vezes a sorte não esteve do seu lado. A Holanda chegou à final da Copa do Mundo três vezes: consecutivamente em 1974 e 1978, e mais uma vez em 2010. No entanto, a Oranje ficou aquém do esperado nas três ocasiões.

Eles conseguiram vingar a derrota para a Espanha na final de 2010 quatro anos depois, no Brasil, ao derrotar seus rivais por 5 a 1 na estreia da Copa do Mundo de 2014. A equipe chegou às semifinais, mas foi eliminada pela Argentina em uma exaustiva disputa de pênaltis.

Na Copa do Mundo de 2018, a Holanda ficou de fora, não conseguindo se classificar após terminar em terceiro lugar em seu grupo de qualificação, atrás da França e da Suécia.

Na edição mais recente do torneio, em 2022, os holandeses mais uma vez sofreram derrota para a Argentina nos pênaltis, após um emocionante empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

Será que a sorte deles finalmente mudará na próxima edição do grande evento no ano que vem? Vamos descobrir analisando a força do elenco.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    Goleiros

    No gol, a Holanda está bem servida, com vários excelentes goleiros à disposição. Bart Verbruggen, do Brighton, é atualmente o principal candidato a ser o goleiro titular da seleção holandesa no torneio do ano que vem. 

    Mark Flekken, que se transferiu para o Bayer Leverkusen na Bundesliga no verão passado, também pode ser uma opção sólida para a equipe de Ronald Koeman, enquanto o goleiro titular do Sunderland, Robin Roefs, é outro forte candidato e deve ser convocado

    JogadorClube 
    Bart VerbruggenBrighton
    Robin RoefsSunderland
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
    • Publicidade
  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensores

    Na defesa, a seleção holandesa está atualmente entre as melhores do mundo e não tem falta de zagueiros talentosos em seu elenco, liderado pelo capitão Virgil van Dijk. O zagueiro do Liverpool tem sido uma presença dominante na retaguarda e será mais uma vez responsável por garantir que a Holanda se mantenha sólida na defesa.

    Embora Matthijs de Ligt, do Manchester United, tenha ficado de fora devido a lesão, o técnico Ronald Koeman ainda conta com alternativas de peso em Stefan de Vrij, Nathan Ake e Jan Paul van Hecke.

    Assim como seus zagueiros centrais, a Holanda está bem servida nas laterais. Denzel Dumfries deve começar como lateral-direito, com Jeremie Frimpong e Devyne Rensch fora da equipe, enquanto Micky van de Ven e o promissor Jorrel Hato oferecem cobertura de qualidade pelo lado esquerdo. Jurrien Timber, por sua vez, foi cruelmente descartado do torneio devido a uma lesão, com o zagueiro do Sunderland, Lutsharel Geertruida, sendo seu substituto.

    JogadorClube
    Denzel DumfriesInter 
    Lutsharel GeertruidaSunderland (RB Leipzig, empréstimo)
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Mats WiefferBrighton
    Virgil van DijkLiverpool
    Micky van de Ven Tottenham
    Nathan AkeManchester City
    Jorrel HatoChelsea
  • دي يونجGetty Images Sport

    Meio-campistas

    A Holanda pode não ter a mesma profundidade numérica no meio-campo que possui na defesa, mas certamente conta com jogadores de qualidade capazes de controlar e ditar o ritmo do jogo a partir do meio-campo.

    Frenkie de Jong, do Barcelona, parece ter reencontrado sua forma sob o comando de Hansi Flick, tornando-se um dos jogadores mais importantes da seleção holandesa. A capacidade de De Jong de controlar o meio-campo e levar a bola para as áreas de ataque será crucial para determinar o sucesso da Holanda na Copa do Mundo.

    Além da estrela do Barça, nomes como Tijjani Reijnders, que se transferiu para o Manchester City no verão passado, e Teun Koopmeiners, da Juventus, também podem ser figuras-chave no meio-campo. Ryan Gravenberch, do Liverpool, também tem sido fundamental tanto para o clube quanto para a seleção e pode ser essencial nos planos de Koeman.

    Quinten Timber e Marten de Roon são outras opções de qualidade que darão profundidade e versatilidade ao meio-campo.

    JogadorClube
    Frenkie de JongBarcelona
    Ryan GravenberchLiverpool
    Tijjani ReijndersManchester City
    Teun KoopmeinersJuventus
    Marten de RoonAtalanta
    Guus TilPSV
    Quinten TimberMarseille
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    Atacantes

    Além de uma defesa e um meio-campo sólidos, a seleção holandesa também está bem servida no ataque. Memphis Depay, que ultrapassou o lendário Robin van Persie como maior artilheiro de todos os tempos da Oranje, é uma figura-chave no ataque e mais uma vez assumirá a responsabilidade no terço final do campo.

    Cody Gakpo também tem se destacado pela seleção e será fundamental para o sucesso da Holanda no torneio, enquanto jogadores como Justin Kluivert, Donyell Malen e Brian Brobbey também demonstraram seu potencial.

    Concluindo, os holandeses contam com um elenco forte em todas as três áreas do campo e estarão entre os favoritos para chegar às fases finais da Copa do Mundo de 2026.

    JogadorClube
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Noa LangGalatasaray
    Brian BrobbeySunderland
    Wout WeghorstAjax
    Crysencio SummervilleWest Ham
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    Jogadores de destaque da Holanda

    A seleção holandesa conta com jogadores de qualidade em todas as posições do campo, com algumas das maiores estrelas do futebol europeu e mundial vestindo a icônica camisa laranja. Como mencionado anteriormente, o maior artilheiro de todos os tempos da Holanda, Memphis Depay, terá um papel fundamental no ataque ao lado do talentoso Cody Gakpo.

    Enquanto isso, no meio-campo, Frenkie de Jong terá grande influência com sua habilidade com a bola e sua serenidade. De Jong tem se destacado pelo Barcelona nos últimos tempos, desempenhando um papel fundamental no renascimento do time catalão na La Liga e no cenário europeu. Tijjani Reijnders também deve ser crucial para ajudar a conduzir o jogo da seleção holandesa.

    Virgil van Dijk terá a importante responsabilidade de conter os ataques adversários e continua sendo um dos melhores zagueiros centrais do mundo.

    Denzel Dumfries, que está de saída para o Real Madrid, será fundamental nas laterais do campo — o astro da Inter está no auge de sua carreira jogando pelo time italiano e também tem sido essencial nas laterais da seleção holandesa.

  • Netherlands 2026Getty

    Provável escalação da Holanda para a Copa do Mundo de 2026

    No gol, espera-se que Bart Verbruggen mantenha sua posição como goleiro titular da equipe, com Mark Flekken atuando como reserva.

    Passando para a defesa, Koeman tem preferido consistentemente uma formação com quatro zagueiros, com Virgil van Dijk no meio ao lado de Jan Paul van Hecke. Micky van de Ven, por sua vez, tem sido frequentemente utilizado na esquerda e pode ser escalado em vez de Nathan Ake, com Denzel Dumfries na lateral oposta.

    No meio-campo, espera-se que Ryan Gravenberch e Frenkie de Jong atuem na dupla de volantes. A combinação de calma e visão de jogo deles será fundamental para ditar o ritmo da partida para a equipe de Koeman. Tijjani Reijnders deve completar o trio do meio-campo.

    No ataque, o faro de gol e a finalização precisa de Cody Gakpo fazem dele o principal jogador ao lado de Memphis Depay, com vários jogadores disputando a última vaga no ataque pela ala direita, incluindo Donyell Malen.

    Previsão da escalação inicial da Holanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Memphis, Gakpo

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