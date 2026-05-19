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Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Seleção da Escócia para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores foram convocados para o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Escócia
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Escócia para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

Depois de tantos anos no ostracismo internacional, os bons tempos parecem ter voltado para a Escócia.

Depois de presentear a torcida da Tartan Army com duas participações consecutivas no Campeonato Europeu após campanhas de qualificação dramáticas, a equipe de Steve Clarke foi ainda mais longe ao liderar um grupo que contava com Dinamarca, Grécia e Bielorrússia, garantindo sua vaga na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte com uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre os dinamarqueses no Hampden Park.

Há um otimismo e um ímpeto incríveis no elenco, mas a Escócia não vai aparecer apenas para completar o número de participantes no verão. A equipe tem planos de passar da fase de grupos, algo que não conseguiu nem na Euro 2020 nem na Euro 2024, e conta com um elenco repleto de experiência e jogadores das principais ligas da Europa.

Certamente não será fácil. A seleção foi colocada no Grupo C, onde enfrentará o Brasil — contra quem nunca venceu antes —, Marrocos e o Haiti. É uma tarefa difícil, mas a Escócia tem o elenco certo, após anos de desenvolvimento, para lutar de verdade por uma vaga nas oitavas de final.

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    Goleiros

    Pode parecer que Craig Gordon já está na ativa há 20 anos — 22, para ser exato, desde sua estreia pela Escócia —, mas ele ainda é o goleiro com maiores chances de vestir a camisa nº 1 da seleção escocesa neste verão. O ex-goleiro do Sunderland não foi convocado para a seleção em março devido a uma lesão no ombro; assim, outros jogadores tiveram a chance de mostrar seu valor. Entre eles estão o reserva do Nottingham Forest, Angus Gunn, e Liam Kelly, do Rangers, ambos selecionados para o elenco de 26 jogadores.

    JogadorClube
    Angus GunnNottingham Forest
    Liam KellyRangers
    Craig GordonHearts
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  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensores

    O núcleo defensivo da Escócia joga junto pela seleção há muito tempo, o que ajudará em termos de organização na Copa do Mundo. O capitão Andy Robertson continua jogando pelo Liverpool e deve estar em boa forma para o verão, enquanto seu companheiro na lateral esquerda, Kieran Tierney, está acumulando muitos minutos de jogo de volta ao Celtic, após alguns anos difíceis no Arsenal.

    Grant Hanley e Scott McKenna esperam manter a organização na zaga central, enquanto Aaron Hickey, do Brentford, pode oferecer velocidade e impulso na lateral direita. Também estão incluídos na seleção final jogadores como Nathan Patterson, Jack Hendry e Anthony Ralston. 

    JogadorClube
    Andy RobertsonLiverpool
    Grant HanleyHibernian
    Kieran TierneyCeltic
    Scott McKennaDinamo Zagreb
    Jack HendryAl-Ettifaq
    Anthony RalstonCeltic
    Nathan PattersonEverton
    John SouttarRangers
    Dominic HyamWrexham
    Aaron HickeyBrentford
  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Meio-campistas

    A Escócia certamente se beneficiou das escolhas de transferência de vários meio-campistas, com três titulares atuando atualmente na Série A italiana. O nome de destaque é, sem dúvida, Scott McTominay, que está vivendo seus melhores anos no Napoli ao lado de Billy Gilmour, que também se transferiu para o Estádio Diego Armando Maradona no verão de 2024. Lewis Ferguson, do Bologna, também integrou a seleção final.

    John McGinn continua sendo uma peça fundamental na máquina escocesa. O jogador do Aston Villa, conhecido por seu trabalho árduo, tem se destacado sempre que é preciso para seu país e está ansioso para marcar seu primeiro gol em um grande torneio internacional. Ryan Christie, do Bournemouth, trará toda a sua garra da Premier League, enquanto Kenny McLean, aos 34 anos, acrescenta mais experiência ao time.

    JogadorClube
    John McGinnAston Villa
    Scott McTominayNapoli
    Ryan ChristieBournemouth
    Kenny McLeanNorwich City
    Billy GilmourNapoli
    Lewis FergusonBolonha
  • Scotland v Belarus - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Atacantes

    A Escócia enfrenta o mesmo problema que várias seleções participantes da Copa do Mundo enfrentarão neste verão: a falta de um atacante particularmente prolífico na linha de frente. No entanto, a equipe conta com jogadores esforçados e comprometidos com a causa, como Lyndon Dykes e Che Adams, que esperam receber uma chance no ataque.

    George Hirst e Findlay Curtis foram incluídos na convocação de março, mas somam apenas um gol internacional entre os dois, o que destaca a falta de profundidade que o técnico Clarke tem nas posições de ataque. Lawrence Shankland teve uma temporada fantástica pelo Hearts e pode entrar no time titular na América do Norte, enquanto a velocidade extrema de Ben Gannon-Doak pode ser um fator decisivo se ele conseguir provar sua boa forma nos próximos meses.

    JogadorClube
    Lyndon DykesCharlton Athletic
    Che AdamsTorino
    George HirstIpswich Town
    Findlay CurtisKilmarnock
    Lawrence ShanklandHearts
    Ben Gannon-DoakBournemouth
    Ross StewartSouthampton
  • Scotland v Croatia - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A1Getty Images Sport

    Os craques da Escócia

    Scott McTominay é o nome de destaque óbvio na seleção da Escócia. O meio-campista deu mostras de seu potencial goleador no Manchester United e subiu de nível durante sua passagem pelo Napoli. John McGinn será extremamente importante ao lado dele, representando mais uma ameaça de gol vinda do meio-campo.

    A Escócia terá muito trabalho defensivo pela frente na Copa do Mundo, especialmente nos confrontos com Brasil e Marrocos na fase de grupos, então jogadores como Andy Robertson e Kieran Tierney terão que estar mais do que apenas atentos nas laterais da defesa.

    Craig Gordon se tornará um dos jogadores mais velhos da história da Copa do Mundo masculina se, como esperado, ele entrar em campo na América do Norte, mas não há dúvidas sobre sua confiabilidade, considerando algumas das defesas e atuações que ele teve nos últimos anos.

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Previsão da escalação inicial da Escócia para a Copa do Mundo de 2026

    Clarke tem optado, em grande parte, por utilizar um esquema 4-2-3-1 nas últimas convocatórias para jogos internacionais, afastando-se da formação com três zagueiros que antes tinha dado tão bons resultados aos escoceses. A formação atual oferece a jogadores como McGinn e McTominay maior liberdade para avançarem quando surge a oportunidade, mas mantém-se fiel a uma filosofia de jogo disciplinada e empenhada.

    Haverá bastante espera pela chance de contra-atacar, mas é uma tática que serviu bem à Escócia no passado e pode muito bem servir novamente neste verão.

    Previsão da escalação inicial da Escócia (4-2-3-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson, McGinn; Christie, McTominay, Gannon-Doak; Shankland.

Amistosos
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