Seleção da Escócia para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores foram convocados para o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Depois de tantos anos no ostracismo internacional, os bons tempos parecem ter voltado para a Escócia.

Depois de presentear a torcida da Tartan Army com duas participações consecutivas no Campeonato Europeu após campanhas de qualificação dramáticas, a equipe de Steve Clarke foi ainda mais longe ao liderar um grupo que contava com Dinamarca, Grécia e Bielorrússia, garantindo sua vaga na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte com uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre os dinamarqueses no Hampden Park.

Há um otimismo e um ímpeto incríveis no elenco, mas a Escócia não vai aparecer apenas para completar o número de participantes no verão. A equipe tem planos de passar da fase de grupos, algo que não conseguiu nem na Euro 2020 nem na Euro 2024, e conta com um elenco repleto de experiência e jogadores das principais ligas da Europa.

Certamente não será fácil. A seleção foi colocada no Grupo C, onde enfrentará o Brasil — contra quem nunca venceu antes —, Marrocos e o Haiti. É uma tarefa difícil, mas a Escócia tem o elenco certo, após anos de desenvolvimento, para lutar de verdade por uma vaga nas oitavas de final.