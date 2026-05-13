Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Montenegro v Croatia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Traduzido por

Seleção da Croácia para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Croácia
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Croácia para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

Embora o título ainda não tenha chegado, a Croácia provou que não é uma seleção que se possa subestimar quando se trata da Copa do Mundo.

Depois de terminar entre as três primeiras colocadas nos dois últimos torneios, os croatas tiveram uma campanha de qualificação invicta, vencendo sete das oito partidas disputadas para chegar às finais nos Estados Unidos, Canadá e México.

Eles podem ter perdido alguns de seus jogadores importantes devido à aposentadoria internacional nos últimos anos, e algumas de suas estrelas consagradas podem já ter passado do auge da carreira, mas com o lendário Luka Modric mostrando que ainda tem o que é preciso para atuar no mais alto nível, a equipe de Zlatko Dalic será mais do que apenas um adversário difícil para as seleções que enfrentará neste verão, incluindo a Inglaterra no Grupo L.

A Croácia também enfrentará Gana e Panamá e certamente estará confiante em chegar novamente longe nas fases eliminatórias do torneio.

  • FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

    Goleiros

    Espera-se que Dominik Livakovic seja o titular no gol da Croácia. O goleiro do Dinamo Zagreb impressionou durante a Copa do Mundo de 2022, tornando-se o herói da equipe com defesas decisivas nas vitórias nos pênaltis contra o Japão e o Brasil, que levaram a seleção às semifinais. As opções de reserva são todas um pouco inexperientes, com Dominik Kotarski, Ivor Pandur e Ivica Ivusic somando apenas nove partidas pela seleção entre os três.

    JogadorClube
    Dominik LivakovicDinamo Zagreb
    Dominik KotarskiCopenhague
    Ivor PandurHull City
    Ivica IvusicHajduk Split
    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-CRO-FROAFP

    Defensores

    Na defesa, a Croácia conta com jogadores com vasta experiência nas cinco principais ligas da Europa. Josko Gvardiol é o destaque e deve atuar na lateral, enquanto nomes como Duje Caleta-Car e Josip Stanisic reforçam a retaguarda.

    Eles também terão bastante profundidade no elenco, se necessário, com Borna Sosa, do Crystal Palace, e o promissor jovem do Tottenham Luka Vuskovic, atualmente emprestado ao Hamburgo, que devem ser incluídos na lista final de 26 jogadores.

    JogadorClube
    Josko GvardiolManchester City
    Duje Caleta-CarReal Sociedad
    Josip StanisicBayern de Munique
    Josip JuranovicUnion Berlim
    Borna SosaCrystal Palace
    Josip SutaloAjax
    Luka VuskovicHamburgo
    Marin PongracicFiorentina
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CRO-CZEAFP

    Meio-campistas

    O ponto forte da Croácia sempre foi a qualidade dos seus meio-campistas centrais. Embora Marcelo Brozović e Ivan Rakitić já não façam parte da equipe, Luka Modrić continua tão confiável como sempre, enquanto Andrej Kramarić também possui vasta experiência, com mais de 100 partidas pela seleção nacional.

    Mario Pasalic tem impressionado na Atalanta e deve ter bastante tempo de jogo na América do Norte, assim como o veterano Mateo Kovacic.

    JogadorClube
    Luka ModricAC Milan
    Andrej KramaricHoffenheim
    Mario PasalicAtalanta
    Nikola VlasicTorino
    Mateo KovacicManchester City
    Lovro MajerWolfsburg
    Nikola MoroBologna
    Petar SusicInter de Milão
  • FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-GIB-CROAFP

    Atacantes

    Uma área em que a Croácia pode enfrentar dificuldades neste verão é o ataque. Ivan Perisic continua provando que é capaz de responder quando chamado, mas o técnico Dalic tem precisado rodar os jogadores na posição de centroavante, já que ninguém conseguiu garantir a vaga de forma definitiva durante as últimas convocatórias para a seleção.

    Ante Budimir pode acabar sendo escalado devido à sua experiência geral, mas ele não tem sido muito prolífico com a camisa da Vatreni. O mesmo pode ser dito de Petar Musa, Igor Matanovic, Franjo Ivanovic e Mislav Orsic, a maioria dos quais ainda é jovem e inexperiente, com exceção de Orsic, que é um dos mais velhos do elenco, com 33 anos de idade. 

    JogadorClube
    Ante BudimirOsasuna
    Petar MusaFC Dallas
    Ivan PerisicPSV Eindhoven
    Igor MatanovicFreiburg
    Franjo IvanovicBenfica
    Mislav OrsicPafos
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CRO-GIBAFP

    Os craques da Croácia

    Para que a Croácia consiga mais uma campanha surpreendente até as semifinais, será necessário que suas estrelas, de vasta experiência, voltem a brilhar. Luka Modric pode ter 40 anos, mas não deu sinais de que seu nível de jogo tenha diminuído no AC Milan, enquanto seu provável parceiro no meio-campo, Mateo Kovacic, será fundamental, apesar de ter passado por uma temporada marcada por lesões no Manchester City.

    Ivan Perisic adora marcar gols na Copa do Mundo, enquanto Josko Gvardiol será fundamental para manter a defesa sólida e oferecer perigo nas jogadas de bola parada. A Croácia já demonstrou sua resistência em torneios internacionais anteriores, e o goleiro Dominik Livakovic já está ansioso pela chance de salvar sua seleção novamente caso haja uma disputa de pênaltis nas fases eliminatórias.

  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-PORAFP

    Previsão da escalação inicial da Croácia para a Copa do Mundo de 2026

    A Croácia conta com um núcleo bastante consolidado na defesa e no meio-campo, embora a forma como o técnico Dalic vai conseguir encaixar tantos jogadores com perfil de meio-campistas centrais em um único time titular seja motivo de reflexão.

    O técnico da seleção também tem alternado o atacante central nas últimas convocações, embora ninguém tenha convencido até o momento.

    No fim das contas, a Croácia dependerá de seus craques na defesa e no meio-campo para lhe dar a base sólida de que precisa para deixar sua marca na Copa do Mundo, com Budimir possivelmente assumindo o papel principal de artilheiro no ataque.

    Previsão da escalação inicial da Croácia (4-2-3-1): Livakovic; Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo, Stanisic; Modric, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir.

Amistosos
Croácia crest
Croácia
CRO
Bélgica crest
Bélgica
BÉL