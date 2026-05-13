Seleção da Croácia para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Embora o título ainda não tenha chegado, a Croácia provou que não é uma seleção que se possa subestimar quando se trata da Copa do Mundo.

Depois de terminar entre as três primeiras colocadas nos dois últimos torneios, os croatas tiveram uma campanha de qualificação invicta, vencendo sete das oito partidas disputadas para chegar às finais nos Estados Unidos, Canadá e México.

Eles podem ter perdido alguns de seus jogadores importantes devido à aposentadoria internacional nos últimos anos, e algumas de suas estrelas consagradas podem já ter passado do auge da carreira, mas com o lendário Luka Modric mostrando que ainda tem o que é preciso para atuar no mais alto nível, a equipe de Zlatko Dalic será mais do que apenas um adversário difícil para as seleções que enfrentará neste verão, incluindo a Inglaterra no Grupo L.

A Croácia também enfrentará Gana e Panamá e certamente estará confiante em chegar novamente longe nas fases eliminatórias do torneio.