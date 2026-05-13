Seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

A Costa do Marfim está a caminho de sua primeira Copa do Mundo em 12 anos, após terminar em primeiro lugar no seu grupo de qualificação, à frente do Gabão, para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O técnico Emerse Fae sabe que sua equipe enfrentará Equador, Alemanha e Curaçao no torneio, enquanto os Elefantes buscam passar da fase de grupos pela primeira vez.

No entanto, a Costa do Marfim chega ao torneio após ter perdido o título de campeã africana. A atual campeã chegou às quartas de final da AFCON 2025 antes de ser derrotada pelo Egito.

No entanto, ainda há muito talento no elenco da Costa do Marfim, com jovens promissores como Amad Diallo, do Manchester United, e Yan Diomande, do RB Leipzig, esperando desempenhar um papel de destaque neste verão.

Antes do grande evento de 2026, o GOAL analisa a possível seleção que poderá viajar para os EUA, Canadá e México.