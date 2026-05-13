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Amad Diallo Ivory CoastGetty
Gill Clark

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Seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Costa do Marfim
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Costa do Marfim para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A Costa do Marfim está a caminho de sua primeira Copa do Mundo em 12 anos, após terminar em primeiro lugar no seu grupo de qualificação, à frente do Gabão, para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O técnico Emerse Fae sabe que sua equipe enfrentará Equador, Alemanha e Curaçao no torneio, enquanto os Elefantes buscam passar da fase de grupos pela primeira vez.

No entanto, a Costa do Marfim chega ao torneio após ter perdido o título de campeã africana. A atual campeã chegou às quartas de final da AFCON 2025 antes de ser derrotada pelo Egito.

No entanto, ainda há muito talento no elenco da Costa do Marfim, com jovens promissores como Amad Diallo, do Manchester United, e Yan Diomande, do RB Leipzig, esperando desempenhar um papel de destaque neste verão. 

Antes do grande evento de 2026, o GOAL analisa a possível seleção que poderá viajar para os EUA, Canadá e México.

  • FBL-CAN-2024-CIV-NGR-FINALAFP

    Goleiros

    Yahia Fofana e Alban Lafont estão atualmente disputando a vaga de titular na seleção da Costa do Marfim antes do torneio. Fofana, goleiro do Caykur Rizespor, parece estar levando vantagem no momento e vem impressionando na primeira divisão turca.

    No entanto, Lafont também é uma opção confiável e dará ao técnico Fae uma escolha difícil na hora de selecionar seu goleiro titular. A saudável competição entre os dois goleiros só pode ser uma boa notícia para a Costa do Marfim, com Fae sem dúvida esperando que isso traga à tona o melhor de ambos os jogadores. 

    Mohamed Kone, do Charleroi, parece destinado a ser a terceira opção na Copa do Mundo.

    JogadorClube 
    Yahia Fofana Caykur Rizespor
    Mohamed KoneCharleroi
    Alban LafontPanathinaikos
    • Publicidade
  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Defensores

    A defesa da Costa do Marfim conta com muitos nomes conhecidos, sendo que se espera que as estrelas da Premier League Emmanuel Agbadou e Willy Boly sejam convocados para a seleção, juntamente com o craque da Roma Evan Ndicka, Guela — irmão do atacante do PSG Desire Doue — e Ousmane Diomande, do Sporting.

    Odilon Kossounou e Ghislain Konan têm vasta experiência e devem ser convocados, enquanto Wilfried Singo está de volta ao grupo e também espera conquistar uma vaga na Copa do Mundo.

    Por outro lado, o zagueiro do Istanbul Başakşehir, Christopher Operi, e Armel Zohouri, do Iberia 1999, parecem enfrentar uma disputa para entrar na lista, após terem ficado de fora dos amistosos da Costa do Marfim em março contra a Coreia do Sul e a Escócia.

    JogadorClube 
    Emmanuel Agbadou  Wolves
    Clement Akpa Auxerre
    Ousmane DiomandeSporting Lisboa
    Guela DouéEstrasburgo
    Jean-Ghislain Konan Gil Vicente
    Odilon KossounouAtalanta
    Evan NdickaRoma
    Wilfred SingoGalatasaray
    Willy BolyNottingham Forest
  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Meio-campistas

    O meio-campo da Costa do Marfim conta com muito talento, com nomes como Ibrahim Sangaré, Franck Kessié e Seko Fofana. Sangaré, do Nottingham Forest, em particular, vem de uma temporada impressionante na Premier League, onde suas atuações alimentaram especulações de que o Manchester United estaria interessado em contratá-lo.

    Houve algumas dúvidas sobre o futuro de Kessie na seleção após a AFCON, mas ele deve continuar liderando a equipe. O experiente meio-campista Jean-Michael Seri é outro jogador cujo futuro na seleção foi questionado pelos torcedores, mas ele foi convocado para os amistosos de março e deve participar da Copa do Mundo.

    Jean-Philippe Gbamin pode ficar de fora após ter sido deixado de fora da última convocação da Costa do Marfim, enquanto Parfait Guiagon foi incluído e Christ Inao Oula é outra opção útil para o técnico Fae.

    JogadorClube 
    Seko FofanaStade Rennais
    Parfait GuiagonCharleroi
    Franck KessieAl Ahli
    Christ OulaiTrabzonspor
    Ibrahim SangaréNottingham Forest
    Jean-Michael SeriNK Maribor
    Franck KessieAl-Ahli
  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Atacantes

    Amad Diallo é o grande nome do ataque da Costa do Marfim e chega ao torneio após uma excelente temporada no Manchester United. O atacante marcou três gols em três partidas como titular na Copa Africana das Nações e adoraria manter essa boa fase na Copa do Mundo.

    Yan Diomande também será o centro das atenções na Copa do Mundo. O jogador do RB Leipzig tornou-se muito procurado depois de chamar a atenção na Bundesliga, com suas atuações empolgantes alimentando especulações sobre uma transferência milionária no verão.

    Sebastien Haller tem lutado contra lesões em 2026, mas deve ser convocado se conseguir provar que está em forma, enquanto o ponta Simon Adingra parece pronto para voltar à seleção da Costa do Marfim após ter sido uma surpresa ao ficar de fora da lista da AFCON.

    Nicolas Pepe também espera ser convocado, mas tem trabalho a fazer. O ex-jogador do Arsenal foi inicialmente deixado de fora da seleção para os amistosos de março, mas recebeu uma convocação de última hora depois que Diomande foi descartado por lesão.

    Os jovens Elye Wahi e Martial Godo também estão disputando vagas na Copa do Mundo. Wahi obteve seu passaporte marfinense antes do torneio após mudar sua filiação internacional e ainda pode ser convocado.

    JogadorClube 
    Simon AdingraMônaco
    Amad DialloManchester United
    Yan DiomandeRB Leipzig
    Martial GodoEstrasburgo
    Evann GuessandAston Villa
    Bazoumana TouréHoffenheim
    Benie TraoréBasileia
    Elye WahiNice
    Nicolas PépéVillarreal
    Sebastien Haller Utrecht
  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CIV-GAMAFP

    Jogadores de destaque da Costa do Marfim

    Amad Diallo brilhou na Copa Africana das Nações, e a Costa do Marfim espera que o atacante repita o desempenho na Copa do Mundo de 2026. O jogador de 22 anos também tem sido uma peça fundamental para o Manchester United nesta temporada, com suas jogadas habilidosas pela lateral e sua eficiência na finalização, tornando-o uma ameaça constante no ataque dos Red Devils.

    Haverá também muitos olhares voltados para Yan Diomande na Copa do Mundo de 2026, em meio a rumores de uma transferência milionária neste verão. O Liverpool, gigante da Premier League, está entre os vários clubes cotados para contratar Diomande, e um bom desempenho nos EUA, no México e no Canadá pode fazer com que ele seja contratado antes do início da nova temporada nacional.

    O atacante da Costa do Marfim, Sébastien Haller, é outro jogador a ser observado e pode ter algo a provar depois de perder a Copa Africana de Nações devido a uma lesão. Haller se recuperou de um tratamento contra o câncer para marcar o gol da vitória na final da Copa Africana de Nações de 2024, mas ainda não disputou uma Copa do Mundo. O jogador de 31 anos passou por uma temporada difícil devido a lesões e tem enfrentado dificuldades para recuperar sua melhor forma. No entanto, se conseguir superar seus problemas físicos, ele continua sendo uma força ofensiva potente para a Costa do Marfim.

  • Ivory CoastGetty

    Previsão da escalação inicial da Costa do Marfim para a Copa do Mundo de 2026

    O técnico Emerse Fae parece decidido a escalar Yahia Fofana como titular no gol, à frente de Alban Lafont, para a Copa do Mundo. Contar com dois goleiros de alto nível é um grande incentivo para a equipe e significa que a posição está em boas mãos para o torneio.

    A Costa do Marfim costuma jogar com uma defesa de quatro, que deve ser composta por Guela Doue e Ghislain Konan como os dois laterais, com Odilon Kossounou, do Atalanta, formando a dupla de zagueiros com Evan Ndicka, da Roma, no centro da defesa.

    O meio-campista do Nottingham Forest, Ibrahim Sangaré, deve ser escalado no meio-campo e certamente será um jogador a ser observado no torneio. O experiente capitão Franck Kessié mais uma vez liderará a equipe, com Seko Fofana, do Porto, provavelmente completando o meio-campo de três jogadores.

    No ataque, há muito talento para escolher e a Costa do Marfim deve ser divertida de assistir. Espere ver Amad Diallo e Yann Diomande nas pontas, com Sébastien Haller no centro.

    Previsão da escalação inicial da Costa do Marfim para a Copa do Mundo de 2026 (4-3-3): Yahia Fofana; Guela Doue, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Ghislain Konan; Ibrahim Sangare, Franck Kessie, Seko Fofana; Amad Diallo, Sebastien Haller, Yan Diomande.