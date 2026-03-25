Seleção da Coreia do Sul para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

A Coreia do Sul já garantiu sua vaga na Copa do Mundo da FIFA de 2026 e, assim como o Japão, será uma das seleções a serem observadas do subcontinente asiático.

Depois de ser eliminada na fase de grupos nas edições de 2014 e 2018, a seleção conseguiu quebrar essa sequência ao se classificar para as oitavas de final em 2022. No entanto, sua trajetória foi interrompida pelo Brasil na fase eliminatória.

O melhor desempenho da Coreia do Sul em uma Copa do Mundo aconteceu em 2002, quando o país foi co-anfitrião do torneio. Contra todas as expectativas, chegou às semifinais e terminou em quarto lugar, uma conquista histórica que permanece inigualável no futebol asiático.

Será que eles conseguirão recriar essa magia 24 anos depois?