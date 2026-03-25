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Seleção da Coreia do Sul para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

Copa do Mundo
Coreia do Sul

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Coreia do Sul para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

A Coreia do Sul já garantiu sua vaga na Copa do Mundo da FIFA de 2026 e, assim como o Japão, será uma das seleções a serem observadas do subcontinente asiático.

Depois de ser eliminada na fase de grupos nas edições de 2014 e 2018, a seleção conseguiu quebrar essa sequência ao se classificar para as oitavas de final em 2022. No entanto, sua trajetória foi interrompida pelo Brasil na fase eliminatória.

O melhor desempenho da Coreia do Sul em uma Copa do Mundo aconteceu em 2002, quando o país foi co-anfitrião do torneio. Contra todas as expectativas, chegou às semifinais e terminou em quarto lugar, uma conquista histórica que permanece inigualável no futebol asiático.

Será que eles conseguirão recriar essa magia 24 anos depois?

  • Wales v Korea Republic - International FriendlyGetty Images Sport

    Goleiros

    No que diz respeito à posição de goleiro da seleção asiática, espera-se que o veterano Seung-gyu Kim assuma a liderança como goleiro titular no grande evento do próximo ano. Com mais de 80 partidas pela seleção e experiência anterior em Copas do Mundo, Kim será a primeira escolha da Coreia do Sul.

    Hyeon-woo Jo, do Ulsan HD, é outra excelente opção e será um forte candidato a disputar a titularidade na seleção nacional, atrás de Kim.

    JogadorClube 
    Seung-gyu KimFC Tóquio
    Hyeon-woo JoUlsan HD
    Chang-geun LeeDaejeon Hana Citizen
    Bum-keun SongJeonbuk Hyundai Motors
    Dong-heon KimIncheon United
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  • Saudi Arabia v South Korea: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Defensores

    A Coreia do Sul conta com jogadores de qualidade para reforçar sua defesa. Kim Min-jae, do Bayern de Munique, consolidou-se como um dos melhores zagueiros centrais da liga e tem sido extremamente influente na seleção nacional. Sua presença será fundamental para liderar a defesa da seleção asiática no cenário mundial.

    Ao lado de Min-jae, a Coreia do Sul conta também com nomes como Yung-woo Seol e Tae-seok Lee, que têm se destacado nas laterais tanto em seus clubes quanto na seleção nacional.

    Yu-min Cho, do Sharjah, é outro zagueiro central confiável e pode formar uma dupla sólida com Kim Min-jae na defesa central da Coreia do Sul na Copa do Mundo do ano que vem.

    JogadorClube
    Min-Jae KimBayern de Munique
    Seung-wook ParkShimizu S-Pulse
    Ju-sung KimSanfrecce Hiroshima
    Moon-hwan KimDaejeon Hana Citizen
    Tae-seok LeeAustria Wien
    Tae-hyeon KimKashima Antlers
    Yu-min ChoSharjah
    Yung-woo SeolCrvena Zvezda
    Jae-won HwangDaegu
    Han-beom LeeMidtjylland
    Shin Min-HaGangwon
    Jin-seob ParkZhejiang
  • Australia v South Korea: Quarter Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Meio-campistas

    No meio-campo, a Coreia do Sul conta com várias opções excelentes. In-beom Hwang tem sido fundamental tanto para o Feyenoord, na Holanda, quanto para a seleção nacional. A presença de Hwang no meio-campo será essencial para que a Coreia do Sul garanta estabilidade e crie oportunidades.

    Por outro lado, Yong-woo Park, do Al Ain, será crucial para manter a organização da equipe enquanto atua como volante. O jovem e talentoso Min-hyeok Yang, do Tottenham, também pode se revelar um grande trunfo para a equipe de Myung-bo Hong no meio-campo.

    Ji-sung Eom e Dong-gyeong Lee também são opções sólidas que podem ser decisivas saindo do banco.

    JogadorClube
    In-beom HwangFeyenoord
    Hyeon-seok HongGent (por empréstimo do Mainz) 
    Min-hyeok YangCoventry (por empréstimo do Spurs)
    Ji-Sung EomSwansea
    Yong-woo ParkAl Ain
    Ho-yeon JungSuwon Samsung Bluewings (em empréstimo do Minnesota)
    Seon-min MoonSeul
    Jens CastropBorussia Mönchengladbach
    Jun-ho BaeStoke City
    Seung-ho PaikBirmingham City
    Dong-gyeong LeeUlsan HD 
  • South Korea v Kuwait - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group BGetty Images Sport

    Atacantes

    No ataque, a seleção asiática conta com alguns grandes nomes. Heung-min Son, lenda do Tottenham, vem apresentando excelente desempenho pelo LAFC desde que se transferiu para a MLS e buscará levar seu país à glória. 

    Junto com Son, Hee-chan Hwang, do Wolverhampton Wanderers, também tem apresentado um desempenho consistente desde que se juntou ao clube em 2022 e será um trunfo para a Coreia em situações de finalização. Enquanto isso, Kang-in Lee, que atualmente joga pelo PSG na Ligue 1, será crucial no terço ofensivo com a criação de chances e passes decisivos.

    Hyeon-gyu Oh também vem apresentando um alto nível de desempenho pelo Besiktas na Turquia e pode ser decisivo atuando na posição de camisa nove. Assim como Kang-in Lee, a Coreia do Sul também conta com Jae-sung Lee, que pode servir como principal fonte de criatividade para a equipe de Hong no grande evento do próximo ano.

    JogadorClube 
    Heung-min SonLAFC 
    Hee-chan HwangWolves
    Kang-in LeePSG
    Jae-sung LeeMainz
    Hyeon-gyu OhBeşiktaş
    Hyun-jun YangCeltic
    Ji-sung EomSwansea
    Gue-sung ChoMidtjylland
    Yong-joon LeeGrasshopper
  • FBL-WC-2026-ASIA-KOR-CHNAFP

    Os craques da Coreia do Sul

    Como podemos ver, a Coreia do Sul conta com um elenco bem equilibrado, com jogadores de qualidade em todas as posições do campo. Para chegar longe na Copa do Mundo do ano que vem, seus principais astros precisam estar à altura do desafio. Heung-min Son será uma figura crucial no terço ofensivo, com sua velocidade, visão de jogo e habilidade no drible prontas para representar uma ameaça constante às defesas adversárias.

    Kang-in Lee e Jae-sung Lee também são peças-chave do ataque sul-coreano, encarregados de criar oportunidades e dar amplitude ao jogo quando necessário. No ataque, Hee-chan Hwang terá um papel decisivo na conversão de chances para a equipe de Myung-bo Hong.

    No meio-campo, In-beom Hwang será responsável por ditar o ritmo do jogo ao lado do disciplinado Yong-woo Park, enquanto na defesa, Min-jae Kim será fundamental na liderança da zaga sul-coreana.

  • FBL-WC-2022-MATCH46-KOR-PORAFP

    Previsão da escalação inicial da Coreia do Sul para a Copa do Mundo de 2026

    No gol da Coreia do Sul, espera-se que o experiente goleiro Seung-gyu Kim seja o titular na Copa do Mundo, com Hyeon-woo Jo atuando como um reserva de confiança.

    Na defesa, Min-jae Kim e Yu-min Cho formam uma dupla sólida de zagueiros centrais no coração da retaguarda, enquanto Young-woo Seol e Tae-seok Lee terão a tarefa de dar amplitude e apoio ao ataque.

    No meio-campo, Yong-woo Park e In-beom Hwang desempenharão papéis cruciais para manter a estabilidade e ditar o ritmo da equipe coreana.

    Mais à frente, o capitão Heung-min Son, Kang-in Lee e Jae-sung Lee devem formar um trio de ataque letal, com Hee-chan Hwang liderando a linha de frente e responsável por converter as chances diante do gol.

    Previsão da escalação inicial da Coreia do Sul (4-2-3-1): S. Kim; Y. Seol, M. Kim, Y. Cho, T. Lee; Y. Park, I. Hwang; H. Son, J.S. Lee, K. Lee; H. Hwang

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