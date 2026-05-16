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FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KOR-KUWAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Seleção da Coreia do Sul para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores foram convocados para o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Copa do Mundo
Coreia do Sul

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Coreia do Sul para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

A Coreia do Sul garantiu sua vaga na Copa do Mundo da FIFA de 2026 e será uma das seleções a serem observadas.

Depois de ser eliminada na fase de grupos nas edições de 2014 e 2018, a seleção conseguiu quebrar essa sequência ao se classificar para as oitavas de final em 2022. No entanto, sua trajetória foi interrompida pelo Brasil na fase eliminatória.

O melhor desempenho da Coreia do Sul em uma Copa do Mundo aconteceu em 2002, quando o país foi co-anfitrião do torneio. Contra todas as expectativas, chegou às semifinais e terminou em quarto lugar, uma conquista histórica que permanece inigualável no futebol asiático.

Será que eles conseguirão recriar essa magia 24 anos depois?

  • Wales v Korea Republic - International FriendlyGetty Images Sport

    Goleiros

    No que diz respeito à posição de goleiro da seleção asiática, espera-se que o veterano Seung-gyu Kim seja o goleiro titular na Copa do Mundo. Com mais de 80 partidas pela seleção e experiência em torneios internacionais, Kim está pronto para continuar como titular.

    Hyeon-woo Jo, do Ulsan HD, é outra excelente opção e será um forte reserva.

    JogadorClube 
    Seung-gyu KimFC Tokyo
    Hyeon-woo JoUlsan HD
    Bum-keun SongJeonbuk Hyundai Motors
    • Publicidade
  • Saudi Arabia v South Korea: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Defensores

    A Coreia do Sul conta com jogadores de qualidade para reforçar sua defesa. Kim Min-jae, do Bayern de Munique, consolidou-se como um dos melhores zagueiros centrais da liga e tem sido extremamente influente na seleção nacional. Sua presença será fundamental para liderar a defesa da equipe asiática no cenário mundial.

    Ao lado de Min-jae, a Coreia do Sul conta também com jogadores como Yung-woo Seol e Tae-seok Lee, que têm se destacado nas laterais tanto em seus clubes quanto na seleção nacional.

    Yu-min Cho, do Sharjah, é outro zagueiro central confiável e deve formar uma dupla sólida com Min-jae na defesa central da Coreia do Sul na Copa do Mundo.

    JogadorClube
    Kim Moon-hwanDaejeon Hana Citizen
    Kim Min-jaeBayern de Munique
    Kim Tae-hyonKashima Antlers
    Park Jin-seobZhejiang
    Seol Young-wooCrvena Zvezda
    Jens CastropBorussia Mönchengladbach
    Lee Ki-hyukGangwon
    Lee Tae-seokAustria Viena
    Lee Han-beomMidtjylland
    Cho Yu-minSharjah
  • Australia v South Korea: Quarter Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Meio-campistas

    No meio-campo, a Coreia do Sul conta com uma abundância de opções de alto nível para ditar o ritmo do jogo neste grande evento mundial. Hwang In-beom, do Feyenoord, tem sido fundamental tanto na Holanda quanto na seleção nacional, e sua presença organizadora será essencial para que a equipe de Hong Myung-bo ofereça estabilidade no meio-campo e consiga furar as defesas adversárias.

    Os Taeguk Warriors contam com um impressionante leque de talentos que atuam na Inglaterra e na elite europeia para reforçar seu meio-campo. O atacante Hwang Hee-chan, do Wolves, e Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain, injetam imenso talento criativo a partir de posições avançadas no meio-campo, enquanto Paik Seung-ho, do Birmingham City, Bae Jun-ho, do Stoke City, e Yang Hyun-jun, do Celtic, oferecem um dinamismo incrível à seleção. Além disso, o experiente Lee Jae-sung, do Mainz, e Kim Jin-gyu, do Jeonbuk, acrescentam inteligência tática vital e conhecimento do torneio à equipe.

    JogadorClube
    Kim Jin-gyuJeonbuk
    Bae Jun-hoStoke City 
    Paik Seung-hoBirmingham
    Yang Hyun-junCeltic
    Eom Ji-sungSwansea
    Lee Kang-inParis Saint-Germain
    Lee Dong-gyeongUlsan
    Lee Jae-sungMainz 05
    Hwang In-beomFeyenoord
    Hwang Hee-chanWolverhampton Wanderers
  • South Korea v Kuwait - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group BGetty Images Sport

    Atacantes

    No ataque, os gigantes asiáticos contam com nomes ilustres à disposição para liderar a linha de frente na América do Norte. Son Heung-min, o lendário ex-atacante do Tottenham Hotspur, vem apresentando um desempenho brilhante pelo Los Angeles FC, da Major League Soccer, desde sua transferência de grande repercussão, e o carismático capitão buscará levar seu país à glória em sua quarta participação na fase final da Copa do Mundo.

    A linha de frente dos Taeguk Warriors é ainda mais reforçada por atacantes letais e versáteis. Oh Hyeon-gyu chega ao grande evento mundial após ter apresentado um desempenho de altíssimo nível pelo Besiktas, na Turquia, oferecendo uma opção dinâmica e decisiva para atuar na tradicional posição de camisa nove.

    Completando um contingente ofensivo formidável e de alto calibre está o prolífico artilheiro do Midtjylland, Cho Gue-sung, que proporciona à equipe de Hong Myung-bo presença física vital, finalização precisa e experiência comprovada em torneios no maior palco de todos.

    JogadorClube 
    Heung-min SonLAFC 
    Hyeon-gyu OhBeşiktaş
    Gue-sung ChoMidtjylland
  • FBL-WC-2026-ASIA-KOR-CHNAFP

    Os craques da Coreia do Sul

    A Coreia do Sul conta com um elenco bem equilibrado, com jogadores de qualidade em todas as posições do campo. Para chegar longe na Copa do Mundo, seus principais astros precisam estar à altura do desafio. Heung-min Son será uma figura crucial no terço ofensivo, com sua velocidade, visão de jogo e habilidade no drible, que devem representar uma ameaça constante às defesas adversárias.

    Kang-in Lee e Jae-sung Lee também são peças-chave do ataque sul-coreano, encarregados de criar oportunidades e dar amplitude ao jogo quando necessário. No ataque, Hee-chan Hwang terá um papel decisivo na conversão de chances para a equipe de Myung-bo.

    No meio-campo, In-beom Hwang será responsável por ditar o ritmo do jogo, enquanto na defesa, Kim Min-jae será fundamental.

  • FBL-WC-2022-MATCH46-KOR-PORAFP

    Previsão da escalação inicial da Coreia do Sul para a Copa do Mundo de 2026

    No gol da Coreia do Sul, espera-se que o experiente goleiro Seung-gyu Kim seja o titular na Copa do Mundo, com Hyeon-woo Jo atuando como um reserva de confiança.

    Na defesa, Min-jae Kim e Yu-min Cho formam uma dupla sólida de zagueiros centrais no coração da retaguarda, enquanto Young-woo Seol e Tae-seok Lee terão a tarefa de dar amplitude e apoio ao ataque.

    No meio-campo, o maestro do Feyenoord, Hwang In-beom, fará parceria com Paik Seung-ho, do Birmingham City, com a dupla desempenhando papéis fundamentais na manutenção da estabilidade estrutural, na interrupção das jogadas adversárias e na imposição do ritmo para a seleção coreana.

    Mais à frente, uma linha de meio-campo repleta de estrelas, composta pelo carismático capitão Son Heung-min, Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain, e Lee Jae-sung, do Mainz, deverá fornecer munição para o atacante Oh Hyeon-gyu, do Besiktas, que lidera o ataque.

    Previsão da escalação inicial da Coreia do Sul (4-2-3-1): Kim S.G.; Seol Y.W., Kim M.J., Cho Y.M., Lee T.S.; Paik S.H., Hwang I.B.; Son H.M., Lee J.S., Lee K.I.; Oh H.G.