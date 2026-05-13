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SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUMAFP
Harry Sherlock

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Seleção da Bélgica para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Bélgica
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Bélgica para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A Bélgica chegará à Copa do Mundo de 2026 como uma das azarões na disputa pelo título. 

Os Diabos Vermelhos contaram com alguns dos melhores jogadores do mundo nos últimos anos, mas sua Geração de Ouro ficou tristemente aquém da glória no torneio. 

A Bélgica participou de 13 edições ao longo de sua história; só ficou de fora das edições entre 1958 e 1966, bem como das de 1974, 1978, 2006 e 2010. A seleção não disputou a competição de 1950.

O melhor resultado da Bélgica veio em 2018, quando uma equipe inspirada por Kevin De Bruyne chegou às semifinais e acabou ficando em terceiro lugar, derrotando a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar. Será que eles conseguirão dar mais dois passos adiante e chegar à final e vencê-la em 2026?

  • Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Goleiros

    A Bélgica conta com um dos melhores goleiros do mundo: Thibaut Courtois. O goleiro do Real Madrid já disputou mais de 100 partidas pela seleção e conquistou a Luva de Ouro na Copa do Mundo, quando os Diabos Vermelhos terminaram em terceiro lugar, após uma série de atuações excepcionais. 

    Ele também conta com o apoio competente do goleiro do Nottingham Forest, Matz Sels, e o goleiro do Manchester United, Senne Lammens, tornou-se um dos goleiros mais destacados da Premier League desde sua chegada a Old Trafford. É provável que esse trio vá para o torneio, embora o goleiro do RB Leipzig, Maarten Vandevoordt, espere causar uma surpresa em relação a Sels ou Lammens; é improvável que ele tire a vaga de Courtois.

    Mike Penders, que está emprestado pelo Chelsea ao Strasbourg, é uma opção potencial de surpresa.

    JogadorClube
    Thibaut CourtoisReal Madrid
    Matz SelsNottingham Forest
    Senne LammensManchester United
    Maarten VandevoordtRB Leipzig
    Mike PendersStrasbourg (por empréstimo do Chelsea)
    Nordin JackersClub Brugge
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  • SOCCER WORLD CUP QUALIF NORTH MACEDONIA VS BELGIUMAFP

    Defensores

    Na defesa, a Bélgica passou por uma espécie de renovação nos últimos anos, com jogadores como Jan Vertonghen e Toby Alderweireld se aposentando do futebol. No entanto, a seleção ainda conta com opções experientes, incluindo nomes como Thomas Meunier e Timothy Castagne, que já disputaram torneios anteriores. 

    A eles podem se juntar jovens promessas, como Koni De Winter, de 23 anos, e Zeno Debast, de 22.

    Wout Faes, do AS Monaco, também é uma opção interessante a ser considerada.

    JogadorClube
    Wout FaesMônaco
    Thomas MeunierLille
    Timothy CastagneFulham
    Arthur TheateEintracht Frankfurt
    Zeno DebastSporting CP
    Maxim De CuyperBrighton and Hove Albion
    Brandon MecheleClub Brugge
    Koni De WinterAC Milan
    Joaquin SeysClub Brugge
    Nathan NgoyLille
  • Kevin De Bruyne BelgiumGetty Images

    Meio-campistas

    A Bélgica conta com um talento notável no meio-campo. Ao lado de nomes como Youri Tielemans e Axel Witsel, Kevin De Bruyne é um dos melhores meio-campistas do planeta, mesmo aos 34 anos. 

    Embora este possa ser seu último torneio antes de encerrar a carreira, a seleção também conta com um jovem prodígio chamado Nathan De Cat. O jogador de 17 anos ainda não estreou pela seleção belga, mas é um talento incrível e tem potencial para disputar a Copa do Mundo e deixar sua marca no maior torneio do futebol. 

    Há também opções experientes, como Hans Vanaken, que podem dar apoio ao longo da competição.

    JogadorClube
    Axel WitselGirona
    Kevin De BruyneNápoles
    Youri TielemansAston Villa
    Amadou OnanaAston Villa
    Nicolas RaskinRangers
    Nathan De CatAnderlecht
    Hans VanakenClub Brugge
    Diego MoreiraEstrasburgo
    Charles VanhoutteNice
    Jorthy MokioAjax
  • Kevin De Bruyne Romelu Lukaku Belgium Wales 09062025Getty Images

    Atacantes

    A Bélgica conta com opções ofensivas incríveis. Além de ter um atacante prolífico e de grande presença física como Romelu Lukaku, a seleção também possui grandes talentos nas laterais, como Jeremy Doku, do Manchester City, e Leandro Trossard, do Arsenal. No entanto, paira uma dúvida sobre Lukaku, já que ele está se recuperando de uma lesão no tendão da coxa.

    Há muito talento também no elenco de reservas; Lois Openda e Michy Batshuayi são artilheiros experientes na ponta de ataque, enquanto jogadores como Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers são capazes tanto de criar jogadas quanto de marcar gols. 

    Há talentos velozes em toda a linha de frente. 

    JogadorClube
    Jeremy DokuManchester City
    Romelu LukakuNapoli
    Leandro TrossardArsenal
    Michy BatshuayiEintracht Frankfurt
    Romeo VermantClub Brugge
    Malick FofanaLyon
    Lois OpendaJuventus
    Dodi LukebakioBenfica
    Charles De KetelaereAtalanta
    Alexis SaelemaekersAC Milan
    Lucas StassinSaint-Étienne
    Mika GodtsAjax
  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Os craques da Bélgica

    Kevin de Bruyne é um dos melhores jogadores do futebol mundial e vai tentar deixar uma marca duradoura na Copa do Mundo antes de pendurar as chuteiras, enquanto Romelu Lukaku é um atacante de elite capaz de balançar as redes em qualquer circunstância. 

    No gol, a seleção conta com várias opções de qualidade, embora Thibaut Courtois seja um dos melhores goleiros do mundo e tenha praticamente garantida a vaga de titular.

    Embora talvez não haja um zagueiro que realmente se destaque no elenco, há a esperança de que as habilidades de drible deslumbrantes de Jeremy Doku e Leandro Trossard possam compensar essa falta. 

  • SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAININGAFP

    Previsão da escalação inicial da Bélgica para a Copa do Mundo de 2026

    É quase certo que Courtois será o goleiro da Bélgica na Copa do Mundo. 

    Na defesa, espera-se que Meunier e Castagne mantenham a retaguarda sob controle, com De Bruyne e Tielemans tentando furar a defesa adversária. 

    Com um nível notável de talento no ataque, Doku e Trossard poderiam atuar atrás de Lukaku — se ele conseguir provar que está em forma — e causar imensos problemas para praticamente qualquer linha defensiva que os Diabos Vermelhos enfrentarem na Copa do Mundo de 2026. 

    Previsão da escalação inicial da Bélgica (4-3-3): Courtois; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Witsel; Trossard, Lukaku, Doku. 

Amistosos
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