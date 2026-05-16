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Belgium v Wales - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Harry Sherlock e Adhe Makayasa

Traduzido por

Seleção da Bélgica para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores foram convocados para o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Bélgica
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Bélgica para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A Bélgica chegará à Copa do Mundo de 2026 como uma das azarões na disputa pelo título. 

Os Diabos Vermelhos contaram com alguns dos melhores jogadores do mundo nos últimos anos, mas sua Geração de Ouro ficou tristemente aquém da glória no torneio. 

A Bélgica participou de 13 edições ao longo de sua história; só ficou de fora dos torneios entre 1958 e 1966, bem como das edições de 1974, 1978, 2006 e 2010. O país não disputou a competição de 1950.

O melhor resultado da Bélgica veio em 2018, quando uma equipe inspirada por Kevin De Bruyne chegou às semifinais e acabou ficando em terceiro lugar, derrotando a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar. Será que eles conseguirão dar mais dois passos adiante e chegar à final e vencê-la em 2026?

  • Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Goleiros

    A Bélgica conta com um dos melhores goleiros do futebol mundial: Thibaut Courtois. O goleiro do Real Madrid já disputou mais de 100 partidas pela seleção de seu país e conquistou a famosa Luva de Ouro durante o histórico terceiro lugar dos Diabos Vermelhos na Copa do Mundo de 2018, após uma série de atuações excepcionais.

    Courtois conta com o apoio competente do goleiro do Manchester United, Senne Lammens, que se tornou um dos goleiros mais destacados da Premier League desde sua chegada a Old Trafford. Completando o trio está Mike Penders, atualmente emprestado pelo Chelsea ao Strasbourg, que oferece uma opção de reserva empolgante e de alta qualidade para o torneio.

    JogadorClube
    Thibaut CourtoisReal Madrid
    Senne LammensManchester United
    Mike PendersEstrasburgo (por empréstimo do Chelsea)
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  • SOCCER FRIENDLY MEXICO VS BELGIUMAFP

    Defensores

    Na defesa, a Bélgica passou por uma significativa renovação nos últimos anos, após a aposentadoria internacional dos lendários pilares Jan Vertonghen e Toby Alderweireld. No entanto, a zaga ainda conta com grande experiência em torneios, graças aos experientes laterais Timothy Castagne, do Fulham, e Thomas Meunier, do Lille, ambos com atuações de destaque em finais de grandes competições anteriores.

    Essa experiência vital deve se misturar com uma onda vibrante de juventude, liderada por Zeno Debast, de 22 anos, do Sporting, e Koni de Winter, de 23 anos, do AC Milan. Completam a versátil unidade defensiva para o torneio Maxim de Cuyper, do Brighton, Arthur Theate, do Eintracht Frankfurt, a dupla do Club Brugge, Brandon Mechele e Joaquin Seys, além do promissor Nathan Ngoy, do Lille.

    JogadorClube
    Thomas MeunierLille
    Timothy CastagneFulham
    Arthur TheateEintracht Frankfurt
    Zeno DebastSporting CP
    Maxim De CuyperBrighton and Hove Albion
    Brandon MecheleClub Brugge
    Koni De WinterAC Milan
    Joaquin SeysClub Brugge
    Nathan NgoyLille
  • Kevin De Bruyne BelgiumGetty Images

    Meio-campistas

    A Bélgica continua a ostentar um notável talento tático e profundidade no meio-campo. Ao lado de veteranos internacionais como Youri Tielemans e Axel Witsel, os Diabos Vermelhos contam com um dos melhores maestros do meio-campo do planeta, Kevin De Bruyne, que continua sendo uma força de nível mundial mesmo aos 34 anos.

    Embora este torneio na América do Norte possa muito bem representar uma espetacular despedida da ilustre carreira internacional de De Bruyne, o meio-campo é ainda mais reforçado por jogadores de elite da Premier League e da Europa. O poderoso Amadou Onana, do Aston Villa, e o dinâmico Nicolas Raskin, do Rangers, trazem uma energia imensa à seleção, enquanto o experiente meia Hans Vanaken, do Club Brugge, oferece um apoio criativo inestimável e sua experiência em torneios.

    JogadorClube
    Axel WitselGirona
    Kevin De BruyneNápoles
    Youri TielemansAston Villa
    Amadou OnanaAston Villa
    Nicolas RaskinRangers
    Hans VanakenClub Brugge
  • Kevin De Bruyne Romelu Lukaku Belgium Wales 09062025Getty Images

    Atacantes

    A Bélgica continua a contar com uma incrível variedade de opções ofensivas à vista do torneio. Liderando o ataque está Romelu Lukaku, que representa um ponto de referência poderoso, extremamente físico e altamente prolífico na linha de frente, enquanto os Diabos Vermelhos possuem um talento imenso e explosivo nas laterais, com Jeremy Doku, do Manchester City, e Leandro Trossard, do Arsenal.

    A profundidade no terço final é ainda mais ilustrada por um grupo de apoio versátil, capaz de desmontar as defesas mais fechadas. Os atacantes criativos Charles de Ketelaere e Alexis Saelemaekers oferecem uma combinação potente de instinto goleador e visão de jogo, enquanto o perigoso ponta do Benfica, Dodi Lukebakio, o habilidoso ala do Strasbourg, Diego Moreira, e a promissora revelação do Lille, Matias Fernandez-Pardo, injetam muita exuberância e agilidade nas fileiras.

    JogadorClube
    Jeremy DokuManchester City
    Romelu LukakuNapoli
    Leandro TrossardArsenal
    Dodi LukebakioBenfica
    Charles De KetelaereAtalanta
    Alexis SaelemaekersAC Milan
    Diego MoreiraEstrasburgo
    Matias Fernandez-PardoLille
  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Os craques da Bélgica

    Kevin De Bruyne tem sido um dos principais jogadores criativos do futebol mundial e vai tentar deixar uma marca duradoura na Copa do Mundo antes de pendurar as chuteiras, enquanto Romelu Lukaku é um atacante de elite capaz de balançar as redes em qualquer circunstância, apesar de ter jogado muito pouco na temporada 2025-26.

    No gol, Thibaut Courtois é indiscutivelmente o melhor do mundo, enquanto as habilidades de drible deslumbrantes de Jeremy Doku e Leandro Trossard são uma arma potente.

  • SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAININGAFP

    Previsão da escalação inicial da Bélgica para a Copa do Mundo de 2026

    É quase certo que Courtois será o goleiro da Bélgica na Copa do Mundo. 

    Na defesa, espera-se que Meunier e Castagne mantenham a retaguarda sob controle, com De Bruyne e Tielemans tentando furar a defesa adversária. 

    Com um nível notável de talento no ataque, Doku e Trossard podem atuar em sintonia com Lukaku e causar imensos problemas para praticamente qualquer linha defensiva que os Diabos Vermelhos enfrentarem na Copa do Mundo de 2026. 

    Previsão da escalação inicial da Bélgica (4-3-3): Courtois; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Witsel; Trossard, Lukaku, Doku. 

Amistosos
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