A Bélgica chegará à Copa do Mundo de 2026 como uma das azarões na disputa pelo título.

Os Diabos Vermelhos contaram com alguns dos melhores jogadores do mundo nos últimos anos, mas sua Geração de Ouro ficou tristemente aquém da glória no torneio.

A Bélgica participou de 13 edições ao longo de sua história; só ficou de fora dos torneios entre 1958 e 1966, bem como das edições de 1974, 1978, 2006 e 2010. O país não disputou a competição de 1950.

O melhor resultado da Bélgica veio em 2018, quando uma equipe inspirada por Kevin De Bruyne chegou às semifinais e acabou ficando em terceiro lugar, derrotando a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar. Será que eles conseguirão dar mais dois passos adiante e chegar à final e vencê-la em 2026?