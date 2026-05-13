Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AUT-BIHAFP
Harry Sherlock

Traduzido por

Seleção da Áustria para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Áustria
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Áustria para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A Áustria garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2026, enquanto busca conquistar seu primeiro título internacional.

A seleção europeia, comandada por Ralf Rangnick, venceu o Grupo H, à frente da Bósnia e Herzegovina e da Romênia. 

A Áustria disputou sete Copas do Mundo ao longo de sua história, mas não se classificava para o torneio desde 1998, quando não conseguiu passar da fase de grupos.

Seu melhor resultado no torneio foi em 1954, quando terminou em terceiro lugar, mas nunca passou das semifinais. 

Será que 2026 será diferente?

  • SC Freiburg v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Goleiros

    No gol da Áustria está Alexander Schlager. O goleiro do Red Bull Salzburg tornou-se o titular da seleção austríaca nos últimos anos, superando a concorrência do goleiro do Brøndby, Patrick Pentz. Ambos possuem experiência significativa pela seleção, o primeiro com 24 partidas e o segundo com 17.

    Tobias Lawal, goleiro de 25 anos do Genk, oferece apoio adequado, ao lado de Florian Wiegale. Nicholas Schmid, goleiro do Portsmouth, espera ser o terceiro goleiro designado, mas tem muita concorrência a superar. 

    JogadorClube
    Alexander SchlagerRB Salzburg
    Patrick PentzBrøndby
    Tobias LawalGenk
    Florian WiegaleViktoria Plzen
    Nicolas KristofSV Elversberg
    Nikolas PolsterWolfsberger AC
    Nicolas SchmidPortsmouth
    • Publicidade
  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    Defensores

    O zagueiro de destaque da Áustria é, sem dúvida, David Alaba, capitão da seleção e um dos jogadores de futebol mais condecorados de todos os tempos. O astro do Real Madrid já disputou mais de 100 partidas pela seleção e será fundamental para as ambições da equipe nos Estados Unidos, no México e no Canadá. 

    Kevin Danso, do Tottenham, também tem sido fundamental para a Áustria recentemente, embora a péssima temporada do Spurs possa muito bem ter abalado seu ânimo antes da competição; o clube pode muito bem ser rebaixado antes do início do torneio.

    Há muita experiência na defesa, incluindo nomes como Stefan Posch, do Mainz, Max Wober, do Werder Bremen, e Gernot Trauner, do Feyenoord.

    JogadorClube
    David AlabaReal Madrid
    Marco FriedlWerder Bremen
    Kevin DansoTottenham Hotspur
    Stefan PoschMainz 05
    Philipp LienhartSC Freiburg
    Phillipp MweneMainz 05
    Max WoberWerder Bremen
    Alexander PrassHoffenheim
    Michael SvobodaVenezia
    David AffengruberElche
    Leopold QuerfeldUnion Berlin
    Gernot TraunerFeyenoord
    Samson BaidooLens
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-AUT-CYPAFP

    Meio-campistas

    O meio-campo da Áustria conta com muita experiência, incluindo nomes como Marcel Sabitzer, que soma 95 partidas pela seleção, e o excelente volante Xaver Schlager, com quase 50 convocações, enquanto o craque do Bayern de Munique, Konrad Laimer, é uma opção versátil no meio-campo que também pode atuar na defesa.

    Há, no entanto, uma mistura de experiência e juventude, já que Carney Chukwuemeka, estrela de 20 anos do Borussia Dortmund, optou pela Áustria em vez da Inglaterra, enquanto Paul Wanner, do PSV Eindhoven, é outro jovem jogador com muito potencial aos 20 anos.

    Várias opções da Áustria no meio-campo atuam na Bundesliga, uma liga de alta intensidade e pressão, e isso pode muito bem ser útil para a seleção na Copa do Mundo. 

    JogadorClube
    Xaver SchlagerRB Leipzig
    Nicolas SeiwaldRB Leipzig
    Marcel SabitzerBorussia Dortmund
    Florian GrillitschBraga
    Romano SchmidWerder Bremen
    Christoph BaumgartnerRB Leipzig
    Konrad Laimer Bayern de Munique
    Patrick WimmerVFL Wolfsburg
    Alessandro SchopfWolfsberger AC
    Carney ChukwuemekaBorussia Dortmund
    Paul WannerPSV Eindhoven
    Marco GrullWerder Bremen
    Thierno BalloMillwall
  • Austria v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Atacantes

    A principal opção da Áustria no ataque é Marko Arnautovic. Ex-atacante da Premier League, que defendeu o West Ham e o Stoke City, ele tem agora 36 anos, mas continua marcando gols pela seleção. Com mais de 130 partidas pela seleção e 47 gols, este pode muito bem ser seu último torneio pela Áustria.

    Michael Gregoritsch e Sasa Kalajdzic oferecem um apoio competente, juntamente com outro veterano da Premier League: Andreas Weimann. 

    JogadorClube
    Marko ArnautovicRed Star Belgrado
    Michael GregoritschAugsburgo
    Sasa KalajdzicLASK
    Andreas WeimannRapid Viena
    Raul FloruczUnion SG
    Nikolaus WurmbrandRapid Viena
    Mathias HonsakFC Heidenheim
  • Carney Chukwuemeka Dortmund 01202026(C)Getty Images

    Os craques da Áustria

    No ataque, Marko Arnautovic precisa marcar gols com regularidade para que a Áustria consiga passar de fase e chegar às oitavas de final. 

    No meio-campo, as opções vindas da Bundesliga vão trazer velocidade e força, com Marcel Sabitzer provavelmente sendo fundamental para comandar seus companheiros. 

    Nas laterais, Carney Chukwuemeka é uma espécie de curinga; ele ainda não estreou pela Áustria, mas é um ponta extremamente talentoso e pode se destacar no cenário mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O mesmo pode ser dito de Paul Wanner, uma promessa da Eredivisie que tem talento mais do que suficiente para ser titular.

    E na defesa, David Alaba terá que colocar em prática sua experiência em jogos importantes para que a Áustria chegue longe.

  • Austria v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Escalação prevista da Áustria para a Copa do Mundo de 2026

    É provável que Schlager seja o goleiro titular da Áustria na Copa do Mundo de 2026.

    Na defesa, Alaba e Danso já têm experiência no mais alto nível do futebol e esperam colocar isso em prática no torneio. 

    Sabitzer será o pivô no meio-campo, e a juventude e energia de Chukwuemeka serão um ótimo complemento para os instintos de atacante experiente de Arnautovic. 

    Previsão da escalação inicial da Áustria (4-3-3): Schlager; Laimer, Danso, Alaba, Mwene; Schlager, Sabitzer, Grillitsch; Baumgartner, Arnautovic, Chukwuemeka. 

Amistosos
Áustria crest
Áustria
AUT
Tunísia crest
Tunísia
TUN