Seleção da Áustria para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

O meio-campo da Áustria conta com muita experiência, incluindo nomes como Marcel Sabitzer, que soma 95 partidas pela seleção, e o excelente volante Xaver Schlager, com quase 50 convocações, enquanto o craque do Bayern de Munique, Konrad Laimer, é uma opção versátil no meio-campo que também pode atuar na defesa.
Há, no entanto, uma mistura de experiência e juventude, já que Carney Chukwuemeka, estrela de 20 anos do Borussia Dortmund, optou pela Áustria em vez da Inglaterra, enquanto Paul Wanner, do PSV Eindhoven, é outro jovem jogador com muito potencial aos 20 anos.
Várias opções da Áustria no meio-campo atuam na Bundesliga, uma liga de alta intensidade e pressão, e isso pode muito bem ser útil para a seleção na Copa do Mundo.
|Jogador
|Clube
|Xaver Schlager
|RB Leipzig
|Nicolas Seiwald
|RB Leipzig
|Marcel Sabitzer
|Borussia Dortmund
|Florian Grillitsch
|Braga
|Romano Schmid
|Werder Bremen
|Christoph Baumgartner
|RB Leipzig
|Konrad Laimer
|Bayern de Munique
|Patrick Wimmer
|VFL Wolfsburg
|Alessandro Schopf
|Wolfsberger AC
|Carney Chukwuemeka
|Borussia Dortmund
|Paul Wanner
|PSV Eindhoven
|Marco Grull
|Werder Bremen
|Thierno Ballo
|Millwall