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Saudi Arabia v Australia - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

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Seleção da Austrália para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

Copa do Mundo
Austrália

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção australiana para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

A Austrália tornou-se agora uma presença constante na Copa do Mundo da FIFA e participará mais uma vez da edição de 2026 do torneio, que será realizada nos EUA, no México e no Canadá.

Na edição anterior, em 2022, a Austrália conseguiu quebrar o jejum e chegar às oitavas de final, apesar de ter sido sorteada em um grupo difícil com França, Dinamarca e Tunísia. Apesar da derrota por 4 a 1 para a França, a seleção conquistou vitórias impressionantes sobre Dinamarca e Tunísia.

No confronto das oitavas de final contra a Argentina, que acabou se sagrando campeã, a Austrália quase conseguiu um empate milagroso nos últimos instantes da partida. No entanto, o goleiro argentino Emiliano Martínez fez uma defesa fantástica, levando a Argentina às quartas de final com uma vitória apertada por 2 a 1.

Antes disso, os australianos haviam chegado à fase eliminatória apenas uma vez, em 2006.

Depois de garantir a classificação para o grande evento de 2026 ao lado de seleções como Irã, Uzbequistão, Japão, Coreia do Sul e outras do subcontinente asiático, os Socceroos estão otimistas quanto a chegar mais longe no torneio desta vez.

  • Mathew Ryan-Australia-202402(C)Getty Images

    Goleiros

    Entre os postes, Mathew Ryan é, sem dúvida, o goleiro titular dos Socceroos e deve manter essa posição na Copa do Mundo deste ano. O goleiro veterano traz uma vasta experiência, tendo já disputado três Copas do Mundo pela Austrália.

    Enquanto isso, Joe Gauci, do Aston Villa, vem ganhando experiência por empréstimo no Port Vale nesta temporada e provavelmente será o principal reserva de Ryan na América do Norte.

    JogadorClube 
    Mathew RyanLevante
    Joe GauciPort Vale
    Patrick BeachMelbourne City
    Tom GloverRB Omiya Ardija
    Paul IzzoRanders FC
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  • Australia v Japan - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

    Defensores

    A defesa da Austrália está bem reforçada, com Alessandro Circati, do Parma, Harry Souttar, do Leicester City, e Cameron Burgess, do Swansea, formando uma impressionante linha de três zagueiros que combina talento e experiência. Souttar, em particular, não só traz sólidas habilidades defensivas, mas também representa uma ameaça na área em jogadas ensaiadas.

    A presença de Aziz Behich também será uma vantagem para a Austrália. Sua experiência o torna um trunfo valioso nas laterais, especialmente em um sistema com três zagueiros.

    O jovem Jordan Bos tem impressionado desde que estreou pela seleção nacional em 2023. Enquanto isso, seu irmão Kasey Bos também pode entrar na lista final, após ter se transferido para o Mainz, da Bundesliga, no ano passado.

    JogadorClube
    Alessandro CircatiParma
    Harry SouttarLeicester City
    Jake Girdwood-ReichAuckland FC
    Cameron BurgessSwansea
    Jordan BosFeyenoord
    Jacob FarrellWestern Sydney
    Ryan StrainDundee United
    Kai TrewinNew York City FC
    Kasey BosMainz
    Aziz BehichMelbourne City
    Kye RowlesDC United
    Milos DegenekAPOEL
    Lewis MillerBlackburn
  • Australia v Japan - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

    Meio-campistas

    Assim como na defesa, a Austrália conta com um meio-campo bem equilibrado. Ryan Teague vem impressionando sob o comando de Tony Popovic desde que estreou na seleção nacional em 2025, tornando-se rapidamente uma peça importante do elenco, e desempenhará um papel fundamental no meio-campo dos Socceroos ao lado de Aiden O'Neill. A presença deles no meio-campo também permitirá que laterais como Aziz Behich e Lewis Miller subam para o ataque em um esquema com três zagueiros.

    Outros jogadores como Patrick Yazbek, Riley McGree e Anthony Caceres também se mostraram promissores e serão responsáveis por conduzir o jogo ofensivo a partir do meio-campo. Nestory Irankunda, do Watford, é outro jovem talento empolgante que pode se encontrar no time titular na Copa do Mundo deste ano.

    JogadorClube
    Ryan TeagueMelbourne City
    Riley McGreeMiddlesbrough
    Patrick YazbekNashville 
    Anthony CaceresMacarthur FC
    Aiden O'NeillNew York City FC
    Alex RobertsonCardiff City
    Nestory IrankundaWatford
    Ethan AlagichAdelaide United
  • Australia v Ecuador: Socceroos "Welcome Home Series"Getty Images Sport

    Atacantes

    No ataque, Martin Boyle e Connor Metcalfe têm sido figuras importantes sob o comando de Popovic e espera-se que mantenham seu bom desempenho no maior palco deste ano. A vasta experiência de Boyle será crucial, enquanto o jovem Metcalfe oferece criatividade e controle a partir de posições mais centrais.

    Mitchell Duke é outra figura experiente na seleção australiana e pode desempenhar um papel importante na posição de camisa nove dos Socceroos.

    Jamie Maclaren, Mohamed Toure, Daniel Arzani e Brandon Borrello também são opções sólidas no setor ofensivo e podem causar um impacto significativo saindo do banco.

    JogadorClube
    Marco TilioRapid Wien
    Martin BoyleHibernian FC
    Connor MetcalfeSt. Pauli
    Adrian SegecicPortsmouth
    Mohamed ToureNorwich
    Adam TaggartPerth Glory
    Jamie MaclarenATK Mohun Bagan
    Luka JovanovicAdelaide
    Daniel ArzaniMelbourne City
    Mitchell DukeMacarthur
    Raphael RodriguesWigan
    Nicholas D'AgostinoBrisbane
    Brandon BorrelloSydney Oeste
  • Australia v China PR - 2022 FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    Os craques da Austrália

    As principais ameaças da Austrália vêm do meio-campo e do ataque. Martin Boyle é um dos jogadores que pode se destacar como uma potencial estrela da Copa do Mundo pelos Socceroos; sua experiência na atual seleção, aliada à sua habilidade técnica, fazem dele um dos jogadores mais importantes da equipe.

    Assim como Boyle, Mitchell Duke pode causar grande impacto jogando na frente do gol. Duke foi uma figura-chave para a Austrália na edição de 2022 do torneio, quando a seleção chegou às oitavas de final.

    No meio-campo, tanto Ryan Teague quanto Aiden O'Neill terão papéis fundamentais no atual sistema de Popovic. A dupla será vital para ditar o ritmo do jogo quando estiver com a posse de bola e para manter a estrutura da equipe quando não estiver com a bola.

    Na defesa, Harry Souttar, do Leicester City, será uma presença influente. Além de suas qualidades defensivas, Souttar será uma grande ameaça em jogadas ensaiadas, dada sua comprovada capacidade de marcar gols pela Austrália em competições internacionais.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH46-AUS-KORAFP

    Previsão da escalação inicial da Austrália para a Copa do Mundo de 2026

    Espera-se que Mathew Ryan seja o goleiro titular, com Joe Gauci como reserva. Na defesa, Alessandro Circati, Harry Souttar e Cameron Burgess devem formar a linha defensiva em um esquema de três zagueiros, que Popovic tem preferido consistentemente.

    Ryan Teague e Aiden O'Neill terão a responsabilidade de manter a organização da Austrália no meio-campo, enquanto os laterais Aziz Behich e Lewis Miller avançarão pelas pontas.

    Riley McGree e Martin Boyle formam uma dupla de ataque perigosa, com Mitch Duke liderando o ataque como centroavante.

    Previsão da escalação inicial da Austrália (3-4-3): Ryan; Circati, Souttar, Burgess; Miller, Teague, O'Neill, Behich; Boyle, McGree, Duke.