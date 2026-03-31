Seleção da Austrália para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

A Austrália tornou-se agora uma presença constante na Copa do Mundo da FIFA e participará mais uma vez da edição de 2026 do torneio, que será realizada nos EUA, no México e no Canadá.

Na edição anterior, em 2022, a Austrália conseguiu quebrar o jejum e chegar às oitavas de final, apesar de ter sido sorteada em um grupo difícil com França, Dinamarca e Tunísia. Apesar da derrota por 4 a 1 para a França, a seleção conquistou vitórias impressionantes sobre Dinamarca e Tunísia.

No confronto das oitavas de final contra a Argentina, que acabou se sagrando campeã, a Austrália quase conseguiu um empate milagroso nos últimos instantes da partida. No entanto, o goleiro argentino Emiliano Martínez fez uma defesa fantástica, levando a Argentina às quartas de final com uma vitória apertada por 2 a 1.

Antes disso, os australianos haviam chegado à fase eliminatória apenas uma vez, em 2006.

Depois de garantir a classificação para o grande evento de 2026 ao lado de seleções como Irã, Uzbequistão, Japão, Coreia do Sul e outras do subcontinente asiático, os Socceroos estão otimistas quanto a chegar mais longe no torneio desta vez.