Seleção da Argélia para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Há uma boa combinação de juventude e experiência nas opções do meio-campo da Argélia para a Copa do Mundo de 2026. Ismael Bennacer já disputou mais de 50 partidas pela seleção e espera ser convocado, após sofrer uma lesão no tendão da coxa durante a Copa Africana das Nações. Atualmente emprestado ao Dinamo Zagreb, Bennacer foi uma surpresa ao ficar de fora da convocação para os amistosos internacionais de março.
Adem Zorgane, Himad Abdelli e Nabil Bentaleb também ficaram de fora da convocação, já que Petkovic optou por testar alguns novos jogadores na preparação para o torneio deste verão, enquanto Ilan Kebbal ficou de fora devido a uma lesão.
As ausências levaram Houssem Aouar e Yacine Titraoui de volta à seleção, e ambos esperam entrar na lista final, enquanto Fares Chaibi parece ter vaga garantida. O astro do Eintracht Frankfurt pode atuar em qualquer posição no meio-campo, mas costuma ser mais bem aproveitado no centro, onde pode ancorar o meio-campo e ditar o ritmo do jogo.
A estrela em ascensão do Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, também pode ser alguém a ser observado, depois de chamar a atenção com suas atuações na Bundesliga, enquanto Adil Aouchiche, do Schalke, está disputando uma vaga no elenco após ter sido convocado para os amistosos da Argélia em março.
|Jogador
|Clube
|Houssem Aouar
|Al Ittihad
|Adil Aouchiche
|Schalke 04
|Hicham Boudaoui
|Nice
|Ismael Bennacer
|Dinamo Zagreb
|Fares Chaibi
|Eintracht Frankfurt
|Ibrahim Maza
|Bayer Leverkusen
|Yacine Titraoui
|Charleroi
|Ramiz Zerrouki
|Twente
|Nabil Bentaleb
|Lille
|Ilan Kebbal
|Paris FC