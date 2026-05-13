Seleção da Argélia para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

A Argélia conta com verdadeiros talentos na defesa, sendo o lateral do Manchester City, Rayan Ait-Nouri, e Ramy Bensebaini, do Borussia Dortmund, dois nomes bem conhecidos. A equipe será liderada pelo capitão e veterano astro Aissa Mandi, que entrou para a história no início deste ano ao se tornar o jogador com mais partidas pela seleção argelina. Mandi já disputou mais de 100 partidas pelos Fennecs e deve aumentar esse número neste verão.

Por outro lado, Rafik Belghali surgiu como uma opção sólida na lateral sob o comando de Petkovic e está disponível para jogar. Belghali e Zidane foram ambos punidos com suspensões por seu envolvimento em uma briga após a derrota nas quartas de final para a Nigéria na Copa Africana das Nações. No entanto, já foi confirmado que essas suspensões serão cumpridas nas eliminatórias da CAN, tornando os dois disponíveis para a Copa do Mundo.

Zineddine Belaid e Samir Chergui também esperam integrar a seleção da Argélia e fizeram parte do elenco que chegou às quartas de final da Copa Africana das Nações. Espera-se que Chergui esteja em forma após um período de afastamento devido a lesão. Achraf Abada está fazendo uma tentativa de última hora para ser incluído, após ter sido convocado por Petkovic para os amistosos de março contra a Guatemala e o Uruguai, enquanto há dúvidas sobre Mohamed Amine Tougai, que ficou de fora.

Jaouen Hadjam é outro jogador em fase de recuperação devido a uma lesão complicada no tornozelo que o tirou da Copa Africana de Nações após se machucar contra Burkina Faso. Enquanto isso, o lateral Youcef Atal ficará de fora, já que sua temporada terminou prematuramente devido a uma lesão no tendão de Aquiles.