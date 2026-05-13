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Gill Clark

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Seleção da Argélia para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Argélia
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção da Argélia para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A Argélia está de volta à Copa do Mundo pela primeira vez em 12 anos e conta com um elenco repleto de talentos promissores para o torneio nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Os Fennecs chegaram às oitavas de final em 2014 e estiveram perto de causar uma grande zebra ao eliminar a Alemanha. A Die Mannschaft acabou vencendo por 2 a 1 na prorrogação, mas o desempenho da Argélia no torneio ficará na memória por muito tempo.

A equipe de Vladimir Petkovic agora buscará criar mais memórias nesta edição e terá como objetivo passar da fase de grupos, que inclui a atual campeã Argentina, além da Áustria e da Jordânia.

Antes do grande evento de 2026, o GOAL analisa a possível seleção que poderá viajar para os EUA, Canadá e México.

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    Goleiros

    A vaga de goleiro parece estar em aberto, já que os Fennecs continuam em busca de um substituto adequado para Rais M’Bolhi. No entanto, pode haver um nome bem conhecido entre as traves da Argélia na Copa do Mundo de 2026. Luca Zidane, filho do lendário francês Zinedine, mudou sua filiação para a Argélia no ano passado e fez sua estreia na Copa Africana das Nações de 2025 após uma lesão no joelho de Alexis Guendouz.

    Zidane, que joga na segunda divisão espanhola, participou de duas das três partidas da fase de grupos, bem como das oitavas de final e da derrota nas quartas de final, mas não conseguiu convencer totalmente.  Guendouz continua sendo uma opção para a Argélia, juntamente com Anthony Madrea. O técnico Vladimir Petkovic também decidiu avaliar de última hora o zagueiro Kilian Belazzoug, de 19 anos, do Stade Rennais, e Melvin Mastil para os amistosos pré-Copa do Mundo, sugerindo que os dois zagueiros também têm chances de serem convocados.

    JogadorClube 
    Luca ZidaneGranada
    Alexis GuendouzMC Alger
    Anthony MandreaCaen
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  • Aissa Mandi AlgeriaGetty

    Defensores

    A Argélia conta com verdadeiros talentos na defesa, sendo o lateral do Manchester City, Rayan Ait-Nouri, e Ramy Bensebaini, do Borussia Dortmund, dois nomes bem conhecidos. A equipe será liderada pelo capitão e veterano astro Aissa Mandi, que entrou para a história no início deste ano ao se tornar o jogador com mais partidas pela seleção argelina. Mandi já disputou mais de 100 partidas pelos Fennecs e deve aumentar esse número neste verão.

    Por outro lado, Rafik Belghali surgiu como uma opção sólida na lateral sob o comando de Petkovic e está disponível para jogar. Belghali e Zidane foram ambos punidos com suspensões por seu envolvimento em uma briga após a derrota nas quartas de final para a Nigéria na Copa Africana das Nações. No entanto, já foi confirmado que essas suspensões serão cumpridas nas eliminatórias da CAN, tornando os dois disponíveis para a Copa do Mundo.

    Zineddine Belaid e Samir Chergui também esperam integrar a seleção da Argélia e fizeram parte do elenco que chegou às quartas de final da Copa Africana das Nações. Espera-se que Chergui esteja em forma após um período de afastamento devido a lesão. Achraf Abada está fazendo uma tentativa de última hora para ser incluído, após ter sido convocado por Petkovic para os amistosos de março contra a Guatemala e o Uruguai, enquanto há dúvidas sobre Mohamed Amine Tougai, que ficou de fora.

    Jaouen Hadjam é outro jogador em fase de recuperação devido a uma lesão complicada no tornozelo que o tirou da Copa Africana de Nações após se machucar contra Burkina Faso. Enquanto isso, o lateral Youcef Atal ficará de fora, já que sua temporada terminou prematuramente devido a uma lesão no tendão de Aquiles.

    JogadorClube 
    Aissa MandiLille
    Emile DorvalBari
    Mohamed Amine TougaiEspérance de Tunis
    Zineddine BelaidJS Kabylie
    Jaouen HadjamYoung Boys
    Rayan Ait-NouriManchester City
    Ramy BensebainiBorussia Dortmund
    Rafik BelghaliHellas Verona
    Samir CherguiParis FC
    Achraf AbadaUSM Argel
  • FBL-AFR-2025-MATCH 33-CEQ-ALGAFP

    Meio-campistas

    Há uma boa combinação de juventude e experiência nas opções do meio-campo da Argélia para a Copa do Mundo de 2026. Ismael Bennacer já disputou mais de 50 partidas pela seleção e espera ser convocado, após sofrer uma lesão no tendão da coxa durante a Copa Africana das Nações. Atualmente emprestado ao Dinamo Zagreb, Bennacer foi uma surpresa ao ficar de fora da convocação para os amistosos internacionais de março.

    Adem Zorgane, Himad Abdelli e Nabil Bentaleb também ficaram de fora da convocação, já que Petkovic optou por testar alguns novos jogadores na preparação para o torneio deste verão, enquanto Ilan Kebbal ficou de fora devido a uma lesão.

    As ausências levaram Houssem Aouar e Yacine Titraoui de volta à seleção, e ambos esperam entrar na lista final, enquanto Fares Chaibi parece ter vaga garantida. O astro do Eintracht Frankfurt pode atuar em qualquer posição no meio-campo, mas costuma ser mais bem aproveitado no centro, onde pode ancorar o meio-campo e ditar o ritmo do jogo.

    A estrela em ascensão do Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, também pode ser alguém a ser observado, depois de chamar a atenção com suas atuações na Bundesliga, enquanto Adil Aouchiche, do Schalke, está disputando uma vaga no elenco após ter sido convocado para os amistosos da Argélia em março.

    JogadorClube 
    Houssem Aouar Al Ittihad
    Adil AouchicheSchalke 04
    Hicham BoudaouiNice
    Ismael BennacerDinamo Zagreb
    Fares ChaibiEintracht Frankfurt
    Ibrahim MazaBayer Leverkusen
    Yacine TitraouiCharleroi
    Ramiz ZerroukiTwente
    Nabil BentalebLille
    Ilan KebbalParis FC
  • FBL-AFR-2025-MATCH 09-DZA-SDNAFP

    Atacantes

    Riyad Mahrez é o grande nome do ataque da Argélia e já anunciou que esta será sua última Copa do Mundo. O ponta de 34 anos tem sido uma peça fundamental para os Fennecs e, embora sua ausência certamente seja sentida, ainda há muito talento ofensivo no elenco. A Argélia buscará um sucessor para Mahrez, com Anis Hadj Moussa já sendo apontado para ocupar seu lugar de destaque. 

    Mohamed Amoura, do Wolfsburg, fará parte de um ataque eficaz, e seu histórico de 19 gols em 42 partidas pela seleção mostra o quão perigoso ele pode ser. Ele também liderou a lista de artilheiros africanos nas eliminatórias da Copa do Mundo, marcando 10 gols para ajudar a levar a Argélia à fase final. Amine Gouiri, do Marselha, é outro atacante promissor e cheio de talento que fará parte do elenco.

    O jovem Adil Boulbina é outro jogador que vale a pena acompanhar e uma futura estrela em ascensão. O jogador de 22 anos foi o artilheiro da Argélia na Copa Árabe de 2025, no Catar, e também chamou a atenção com um gol espetacular na prorrogação, levando a Argélia às quartas de final da AFCON. 

    Petkovic também parece gostar do que vê em Farès Ghedjemis e já observou a estrela do Frosinone em várias ocasiões. Ghedjemis parece ter agora boas chances de entrar na seleção final para o torneio deste verão.

    JogadorClube 
    Mohamed AmouraWerder Bremen
    Nadir BenboualiGyőri ETO
    Redouane BerkaneAl Wakrah
    Adil BoulbinaAl Duhail
    Amin ChiakhaRosenborg
    Amine GouiriMarseille
    Fares GhedjemisFrosinone
    Anis Hadj-MoussaFeyenoord
    Riyad MahrezAl-Ahli
    Bagdad BounedjahAl-Shamal
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    Jogadores de destaque da Argélia

    Riyad Mahrez é a maior estrela da Argélia, após uma carreira em que desempenhou um papel fundamental na incrível equipe do Leicester City que conquistou o título da Premier League, antes de se transferir para o Manchester City, onde conquistou a tríplice coroa. Agora na Arábia Saudita, pelo Al-Ahli, a criatividade e o faro de gol de Mahrez fazem com que ele continue sendo uma grande ameaça e vá liderar a equipe na linha de frente.

    Rayan Ait-Nouri também deverá desempenhar um papel importante na campanha da seleção na Copa do Mundo, na defesa. O veloz zagueiro seguiu os passos de Mahrez ao assinar com o Manchester City e é conhecido por ser um lateral com vocação ofensiva.

    No ataque, Mohamed Amoura é outro jogador que a Argélia espera que brilhe. O atacante do Wolfsburg é incrivelmente rápido e pode atuar em qualquer uma das três posições do ataque. Suas atuações na Alemanha o colocaram na mira de uma transferência para a Premier League neste verão, e ele pode muito bem atrair mais admiradores se conseguir impressionar na Copa do Mundo.

    Também é impossível não mencionar Amine Gouiri. O atacante do Marselha perdeu a Copa Africana de Nações devido a uma lesão no ombro, mas voltou com tudo, marcando cinco gols em oito partidas pelo Marselha. Não há dúvidas sobre o talento que ele possui, e ele pode muito bem ter algo a provar neste verão.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 21-DZA-BFAAFP

    Previsão da escalação inicial da Argélia para a Copa do Mundo de 2026

    A posição de goleiro continua em dúvida antes do grande pontapé inicial. Luca Zidane foi o titular na Copa Africana das Nações e espera ser escalado para a estreia do torneio contra a Argentina, atual campeã.

    A defesa conta com bastante experiência, já que Rayan Ait-Nouri, Aissa Mandi e Ramy Bensebaini parecem ter vaga garantida no time titular. Rafik Belghali foi o lateral-direito titular na AFCON e espera manter sua posição na lateral.

    A Argélia contará com Fares Chaibi para ancorar o meio-campo, com Ismael Bennacer e Hicham Boudaoui possivelmente ao lado da estrela do Eintracht Frankfurt na formação de três homens preferida por Petkovic.

    Haverá decisões a tomar no ataque, mas espera-se que Mahrez assuma sua posição habitual na direita do ataque. Ibrahim Maza parece uma boa aposta para jogar no meio, com Mohamed Amoura na lateral oposta.

    Previsão da escalação inicial da Argélia para a Copa do Mundo de 2026 (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Baoudaoui, Bennacer, Chaibi; Mahrez, Maza, Amoura.