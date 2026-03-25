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Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

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Seleção da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

Copa do Mundo
Alemanha

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção alemã para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

A Alemanha, tetracampeã mundial, chegará à Copa do Mundo da FIFA de 2026 como uma das potências tradicionais da Europa.

A seleção alemã conquistou a Copa do Mundo pela última vez em 2014, quando humilhou o anfitrião Brasil por 7 a 1 na semifinal, antes de derrotar a Argentina de Lionel Messi na final no Maracanã e levar o troféu para Berlim. No entanto, desde esse triunfo, a Alemanha passou por uma queda significativa de rendimento em grandes torneios internacionais.

Na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a Die Mannschaft foi surpreendentemente eliminada na fase de grupos, uma decepção que se repetiu na Copa do Mundo de 2022 no Catar, após ser sorteada para o “grupo da morte” ao lado de Espanha, Japão e Costa Rica.

No entanto, a Alemanha possui um elenco repleto de jogadores de alta qualidade, incluindo alguns dos jovens talentos mais promissores da Europa. Isso a torna um adversário perigoso, apesar de suas recentes dificuldades nos grandes palcos.

Será interessante ver como Julian Nagelsmann utilizará esse grupo de jogadores e até onde a Alemanha poderá chegar no torneio do ano que vem.

O GOAL analisa os jogadores à disposição da seleção.

  • Marc Andre ter Stegen Germany 2024Getty Images

    Goleiros

    Com o lendário Manuel Neuer agora aposentado da seleção alemã, esperava-se que o goleiro do Girona, Marc-André ter Stegen, fosse a primeira opção para a Die Mannschaft no torneio nos EUA, México e Canadá no próximo ano, mas ele sofreu uma lesão no tendão da coxa que o deixará fora dos gramados até abril. 

    Os problemas de lesão de Ter Stegen deixaram a disputa pela vaga de goleiro titular totalmente em aberto. Oliver Baumann, do Hoffenheim, tem apresentado bom desempenho na Bundesliga, enquanto Alexander Nubel, do Stuttgart, também é uma opção confiável. O ex-goleiro do Manchester City, Stefan Ortega, está agora no Nottingham Forest, mas é o goleiro reserva do time. 

    O goleiro do Freiburg, Noah Atubolu, é uma opção surpresa em potencial, já que tem impressionado na Bundesliga, enquanto o reserva do Bayern de Munique, Jonas Urbig, também foi convocado recentemente para o torneio. 

    Ainda assim, se Ter Stegen recuperar a forma física, espera-se que ele seja o titular indiscutível, tendo passado grande parte de sua carreira internacional como reserva de Neuer.

    JogadorClube 
    Marc-André ter StegenGirona 
    Alexander NubelStuttgart
    Oliver BaumannHoffenheim
    Kevin TrappEintracht Frankfurt
    Stefan OrtegaNottingham Forest
    Noah AtuboluFreiburg
    Jonas UrbigBayern de Munique
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  • Antonio Rudiger Germany 06192024(C)Getty Images

    Defensores

    Na defesa alemã, alguns nomes conhecidos podem estar ausentes, mas as opções à disposição de Julian Nagelsmann continuam sendo de alta qualidade. Thilo Kehrer, do Mônaco, tem impressionado na zaga, enquanto Jonathan Tah, do Bayern de Munique, é outra excelente opção no centro da defesa.

    Antonio Rüdiger continua sendo um pilar na zaga, tanto pelo clube quanto pela seleção, e será mais uma vez um jogador fundamental para a Alemanha na Copa do Mundo do ano que vem.

    Waldemar Anton, que se transferiu do Stuttgart para o Borussia Dortmund em 2024, é outro forte candidato à vaga de zagueiro central ao lado de seu companheiro de clube Niklas Süle.

    Nas laterais, a Alemanha está bem servida com jogadores como David Raum, Robin Gosens e Maximilian Mittelstadt. A estrela do Newcastle United, Malick Thiaw, e Nico Schlotterbeck, do Dortmund. Apesar de uma linha defensiva aparentemente mais fraca no papel em comparação com as dos anos anteriores, Nagelsmann é o técnico ideal para tirar o melhor proveito deles.

    JogadorClube
    Jonathan TahBayern de Munique
    Antonio RüdigerReal Madrid
    Thilo KehrerMônaco
    Waldemar AntonDortmund
    Robin KochFrankfurt
    David RaumRB Leipzig
    Yann BisseckInter de Milão
    Nico SchlotterbackDortmund
    Maximilian MittelstadtStuttgart
    Robin GosensFiorentina
    Benjamin HenrichsRB Leipzig
    Malick ThiawNewcastle
    Luca NetzNottingham Forest
    Julian ChabotStuttgart
    Niklas SüleDortmund
    Josha VagnomanStuttgart
  • Florian Wirtz Germany 2024Getty Images

    Meio-campistas

    Em comparação com a defesa, o meio-campo da Alemanha é significativamente mais forte. A presença de Joshua Kimmich no meio-campo proporciona a estabilidade de que a equipe tanto precisa, tanto no ataque quanto na defesa.

    O jovem Aleksandar Pavlovic é um dos talentos emergentes da seleção alemã e pode desempenhar um papel fundamental para a Die Mannschaft no torneio do próximo ano. Da mesma forma, Felix Nmecha é outro jogador promissor que pode ser incluído na seleção para a Copa do Mundo.

    Leon Goretzka, do Bayern de Munique, também deve ter um papel importante a desempenhar, enquanto as responsabilidades ofensivas no meio-campo provavelmente recairão sobre os ombros do brilhante Florian Wirtz, que passou por uma temporada difícil no Liverpool, mas continua sendo uma excelente opção na posição 10. 

    JogadorClube
    Joshua KimmichBayern de Munique
    Aleksandar PavlovicBayern de Munique
    Robert AndrichBayer Leverkusen
    Tom BischofBayern de Munique
    Leon GoretzkaBayern de Munique
    Pascal GroßBrighton
    Felix NmechaDortmund
    Florian WirtzLiverpool
    Anton StachLeeds
    Lennart KarlBayern de Munique
    Emre CanDortmund
    Vitaly JaneltBrentford
    Angelo StillerStuttgart
    Jamie LewelingStuttgart
    Brajan GrudaBrighton (em empréstimo ao Leipzig)
  • Jamal Musiala Germany 2024Getty Images

    Atacantes

    No setor ofensivo, a Alemanha conta com alguns dos maiores talentos da Europa. Jamal Musiala será, sem dúvida, o jogador a ser observado no grande evento que acontecerá nos EUA, no México e no Canadá no próximo ano. Apesar da pouca idade, Musiala já é considerado um dos melhores jogadores ofensivos da Europa.

    Ao lado dele, Leroy Sané e Serge Gnabry oferecem opções empolgantes nas laterais para Nagelsmann, ambos possuindo velocidade e talento extraordinários. A estrela do Brentford, Kevin Schade, e Nick Woltemade, do Newcastle United, também são opções promissoras no ataque. Kai Havertz, do Arsenal, embora não seja um atacante tradicional, pode desempenhar um papel vital com suas contribuições para o gol.

    Deniz Undav e Niclas Fulkrug também são duas opções muito interessantes pelas quais Nagelsmann poderia optar.

    JogadorClube
    Jamal MusialaBayern de Munique
    Serge GnabryBayern de Munique
    Leroy SanéGalatasaray
    Karim AdeyemiDortmund
    Deniz UndavStuttgart
    Niclas FulkrugWest Ham (em empréstimo ao AC Milan)
    Maximilian BeierDortmund
    Julian BrandtDortmund
    Kai HavertzArsenal
    Nick WoltemadeNewcastle
    Ansgar KnauffFrankfurt
    Kevin SchadeBrentford
    Youssoufa MoukokoCopenhague
    Chris FuhrichStuttgart
    Paul NebelMainz
  • Florian Wirtz Jamal Musiala Germany 2024Getty Images

    Jogadores de destaque da Alemanha

    Como mencionado anteriormente, espera-se que o jovem Jamal Musiala seja o destaque da Alemanha na Copa do Mundo de 2026. O talentoso jovem vem esperando por um palco como este e poderá desempenhar um papel crucial caso a Alemanha chegue longe no torneio.

    Além da sensação do Bayern de Munique, Florian Wirtz é outro jogador que atrairá grande atenção dos torcedores. O craque do Liverpool parece finalmente ter se adaptado a Anfield e contribuiu com 15 participações em gols em todas as competições. 

    Veteranos como Joshua Kimmich e Antonio Rüdiger também terão papéis importantes a desempenhar pela Alemanha. Ambos têm sido figuras-chave da seleção nacional e, mais uma vez, espera-se que deem o seu melhor no cenário mundial.

    No ataque, Kai Havertz pode se revelar um jogador importante para os alemães. Apesar de ter atuado na zona de meio-campo ofensivo durante a maior parte de sua carreira, Havertz se adaptou bem para jogar na posição de camisa 9.

  • Switzerland v Germany: Group A - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Previsão da escalação inicial da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026

    Nagelsmann tem preferido consistentemente uma formação 4-2-3-1 com dois volantes. Joshua Kimmich e Leon Goretzka, que já atuaram nessa função sob o comando de Nagelsmann no Bayern, devem desempenhar papéis semelhantes na Copa do Mundo.

    Na defesa, Antonio Rudiger e Jonathan Tah podem formar uma dupla formidável de zagueiros centrais, enquanto Robin Gosens é uma opção confiável na lateral esquerda. Thilo Kehrer, embora seja naturalmente um zagueiro central, provou que pode ter um bom desempenho nas laterais quando escalado como lateral-direito.

    O quarteto de ataque da seleção alemã oferece uma formação ofensiva letal, com Leroy Sané, Jamal Musiala e Florian Wirtz formando o trio atrás do atacante, com Serge Gnabry entrando como reserva. Kai Havertz, embora não seja um tradicional camisa nove, é capaz de apresentar atuações sólidas como ponta de lança, semelhante ao que fez pelo Chelsea e pelo Arsenal.

    Previsão da escalação inicial da Alemanha (4-2-3-1): Ter Stegen; Gosens, Rudiger, Tah, Kehrer; Kimmich, Stiller; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz
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