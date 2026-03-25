Seleção da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

A Alemanha, tetracampeã mundial, chegará à Copa do Mundo da FIFA de 2026 como uma das potências tradicionais da Europa.

A seleção alemã conquistou a Copa do Mundo pela última vez em 2014, quando humilhou o anfitrião Brasil por 7 a 1 na semifinal, antes de derrotar a Argentina de Lionel Messi na final no Maracanã e levar o troféu para Berlim. No entanto, desde esse triunfo, a Alemanha passou por uma queda significativa de rendimento em grandes torneios internacionais.

Na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a Die Mannschaft foi surpreendentemente eliminada na fase de grupos, uma decepção que se repetiu na Copa do Mundo de 2022 no Catar, após ser sorteada para o “grupo da morte” ao lado de Espanha, Japão e Costa Rica.

No entanto, a Alemanha possui um elenco repleto de jogadores de alta qualidade, incluindo alguns dos jovens talentos mais promissores da Europa. Isso a torna um adversário perigoso, apesar de suas recentes dificuldades nos grandes palcos.

Será interessante ver como Julian Nagelsmann utilizará esse grupo de jogadores e até onde a Alemanha poderá chegar no torneio do ano que vem.

O GOAL analisa os jogadores à disposição da seleção.