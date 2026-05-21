Tim Ursinus

Traduzido por

Seleção da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores foram convocados para o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

A Alemanha, tetracampeã mundial, chegará à Copa do Mundo da FIFA de 2026 como uma das potências tradicionais da Europa.

A seleção alemã venceu a Copa do Mundo pela última vez em 2014, quando humilhou o anfitrião Brasil por 7 a 1 na semifinal, antes de derrotar a Argentina de Lionel Messi na final no Maracanã, levando o troféu para Berlim. No entanto, desde esse triunfo, a Alemanha passou por uma queda significativa de rendimento em grandes torneios internacionais.

Na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a Die Mannschaft foi surpreendentemente eliminada na fase de grupos, uma decepção que se repetiu na Copa do Mundo de 2022 no Catar, após ser sorteada para um “grupo da morte” ao lado de Espanha, Japão e Costa Rica.

Apesar disso, a Alemanha conta com um elenco repleto de jogadores de alta qualidade, incluindo alguns dos jovens talentos mais promissores da Europa. Isso a torna um adversário perigoso, apesar de suas recentes dificuldades nos grandes palcos.

Será interessante ver como Julian Nagelsmann utilizará esse grupo de jogadores e até onde a Alemanha poderá chegar no torneio do ano que vem.

O GOAL analisa os jogadores à disposição da seleção.

  • Goleiros

    Manuel Neuer está de volta para a Copa do Mundo. O goleiro está fazendo um retorno espetacular, depois de ter se aposentado inicialmente após o Campeonato Europeu de 2024.

    Seus goleiros reservas são Oliver Baumann e Alexander Nübel. 

    JogadorClube 
    Alexander NübelStuttgart
    Oliver BaumannHoffenheim
    Manuel NeuerBayern de Munique
    Defensores

    Nos últimos meses, ficou claro que Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah formarão a dupla titular de zagueiros centrais.

    Joshua Kimmich jogará na lateral direita, e David Raum deve começar na lateral esquerda. Sua concorrência vem de Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt.

    Nagelsmann também indicou Antonio Rüdiger, Waldemar Anton e Malick Thiaw como alternativas. 

    JogadorClube
    Jonathan TahBayern de Munique
    Antonio RüdigerReal Madrid
    Waldemar AntonDortmund
    David RaumRB Leipzig
    Nico SchlotterbackDortmund
    Malick ThiawNewcastle
    Joshua KimmichBayern de Munique
    Nathaniel BrownEintracht Frankfurt
    Meio-campistas

    No meio-campo, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha e Leon Goretzka disputarão as duas vagas na equipe titular. 

    Florian Wirtz é titular certo no ataque. Jamal Musiala também tem boas chances de conquistar uma vaga na equipe titular. No geral, há uma disputa acirrada por todas as posições no ataque. O jovem talento do Bayern, Lennart Karl, também tem motivos para comemorar.

    JogadorClube
    Aleksandar PavlovicBayern de Munique
    Leon GoretzkaBayern de Munique
    Pascal GroßBrighton
    Nadiem AmiriMainz 05
    Felix NmechaDortmund
    Angelo StillerStuttgart
    Florian WirtzLiverpool
    Jamal MusialaBayern de Munique
    Lennart KarlBayern de Munique
    Jamie LewelingStuttgart
    Leroy SanéGalatasaray Istambul
    Atacantes

    É quase certo que Kai Havertz será titular no ataque. Nick Woltemade e Deniz Undav também têm boas chances de ter bastante tempo de jogo. 

    Enquanto isso, Maximilian Beier, do BVB, está de volta à escalação. 

    JogadorClube
    Deniz UndavStuttgart
    Maximilian BeierDortmund
    Kai HavertzArsenal
    Nick WoltemadeNewcastle
    Jogadores de destaque da Alemanha

    Como mencionado anteriormente, espera-se que o jovem Jamal Musiala seja o destaque da Alemanha na Copa do Mundo de 2026. O talentoso jovem vem esperando por um palco como este e poderá desempenhar um papel crucial caso a Alemanha chegue longe no torneio.

    Além da sensação do Bayern de Munique, Florian Wirtz é outro jogador que atrairá grande atenção dos torcedores. O craque do Liverpool parece ter finalmente se adaptado a Anfield e contribuiu com 15 participações em gols em todas as competições. 

    Veteranos como Joshua Kimmich e Antonio Rüdiger também terão papéis importantes a desempenhar pela Alemanha. Ambos têm sido figuras-chave para a seleção nacional e, mais uma vez, espera-se que deem o seu melhor no cenário mundial.

    No ataque, Kai Havertz pode se revelar um jogador importante para os alemães. Apesar de ter atuado no meio-campo ofensivo durante a maior parte de sua carreira, Havertz se adaptou bem à posição de camisa 9.

    Previsão da escalação inicial da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026

    Provável escalação da Alemanha (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Havertz, Musiala, Wirtz; Woltemade

