Seleção da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores foram convocados para o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

A Alemanha, tetracampeã mundial, chegará à Copa do Mundo da FIFA de 2026 como uma das potências tradicionais da Europa.
A seleção alemã venceu a Copa do Mundo pela última vez em 2014, quando humilhou o anfitrião Brasil por 7 a 1 na semifinal, antes de derrotar a Argentina de Lionel Messi na final no Maracanã, levando o troféu para Berlim. No entanto, desde esse triunfo, a Alemanha passou por uma queda significativa de rendimento em grandes torneios internacionais.
Na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a Die Mannschaft foi surpreendentemente eliminada na fase de grupos, uma decepção que se repetiu na Copa do Mundo de 2022 no Catar, após ser sorteada para um “grupo da morte” ao lado de Espanha, Japão e Costa Rica.
Apesar disso, a Alemanha conta com um elenco repleto de jogadores de alta qualidade, incluindo alguns dos jovens talentos mais promissores da Europa. Isso a torna um adversário perigoso, apesar de suas recentes dificuldades nos grandes palcos.
Será interessante ver como Julian Nagelsmann utilizará esse grupo de jogadores e até onde a Alemanha poderá chegar no torneio do ano que vem.
O GOAL analisa os jogadores à disposição da seleção.