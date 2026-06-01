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Muhammad Zaki

Traduzido por

Seleção Britânica x Três Leões! Como a experiência nos Jogos Olímpicos está ajudando a Inglaterra em sua busca pela glória na Copa do Mundo, sob o calor sufocante da América do Norte

Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel

Thomas Tuchel revelou que a Inglaterra está recorrendo à expertise de ponta da Equipe GB para garantir que os Três Leões consigam lidar com o calor intenso da Copa do Mundo de 2026. Enquanto a seleção se prepara para voar para a Flórida para um importante estágio de aclimatação, o técnico alemão não está medindo esforços em sua busca pelo domínio mundial.

  • O modelo olímpico para o sucesso

    Em uma tentativa de superar a umidade insuportável da América do Norte, a Federação Inglesa de Futebol buscou orientação dos maiores especialistas do esporte britânico. Tuchel confirmou que sua comissão técnica colaborou com especialistas de todo o mundo para preparar os jogadores para temperaturas que devem chegar aos 35 °C.

    Em entrevista à Sky Sports News, Tuchel explicou: “Conhecemos a reação individual dos jogadores ao calor e temos estratégias de resfriamento em vigor. Contamos com a ajuda da Seleção Britânica e de especialistas de todo o mundo para encontrar soluções que ajudem os jogadores a se adaptarem. Sabemos exatamente por quanto tempo queremos expô-los durante a pré-concentração, o tempo ideal de treino sob o sol e também que não devemos exagerar.”

    Essa preparação meticulosa incluiu uma viagem a Barcelona em junho passado, onde os astros foram monitorados em câmaras de calor especializadas para acompanhar suas taxas de recuperação por meio de tablets biométricos.

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    Não há desculpas para os Três Leões

    Embora as condições na América do Norte e a altitude do México representem obstáculos significativos, Tuchel se recusa a permitir que sua equipe adote uma mentalidade de vítima. Os Três Leões iniciam sua campanha contra a Croácia no ambiente climatizado de um estádio coberto, o que lhes proporciona uma estreia mais tranquila antes de enfrentarem as adversidades climáticas mais adiante na fase de grupos.

    “As condições não são nosso maior inimigo, mas não são uma vantagem para nós após uma temporada longa e muito exigente para nossos jogadores”, admitiu Tuchel. “Haverá muitos desafios nesta Copa do Mundo. O calor é um deles, mas já estamos preparados. É um fator, mas não deve parecer que já estamos inventando desculpas. Simplesmente não está a nosso favor e é um obstáculo a ser superado.”

  • Reforçando a confiança antes do voo para Miami

    Apesar de ter tomado algumas decisões extremamente difíceis em relação ao elenco, Tuchel está convicto de que o grupo que vai viajar para Miami é o ideal para trazer o título de volta para casa. O alemão insistiu que a qualidade que observou nos treinos recentes o convenceu de que a Inglaterra é uma verdadeira candidata a conquistar a segunda estrela na camisa.

    Refletindo sobre o espírito de camaradagem dentro do grupo, Tuchel disse: “Quando retomei o contato com os jogos e organizei nossos treinos e reuniões para reconectar a equipe na Flórida com o que já havíamos construído, vi muita qualidade. Isso me deu instantaneamente toda a confiança e entusiasmo de que podemos chegar longe. Mal posso esperar para embarcar no avião, olhar para trás, finalmente ter uma equipe ao meu lado, chegar à Flórida e fazer o que mais amo, que é ser treinador.”


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    Lidando com as ausências de grandes nomes

    Manter a harmonia no elenco tem sido uma prioridade para o ex-técnico do Chelsea, mesmo que isso significasse fazer ligações dolorosamente difíceis para aqueles que ficaram de fora. Tuchel optou por um elenco baseado na química entre os jogadores, em vez de na reputação, deixando de fora nomes consagrados como Phil Foden e Cole Palmer.

    O técnico ficou profundamente comovido com a reação daqueles que não foram convocados, destacando o profissionalismo deles. “Tivemos reações lindas e comoventes, mesmo de jogadores que não foram convocados e que nos desejaram tudo de bom”, revelou ele. “A maneira como eles reagiram me diz que estamos no caminho certo e isso me deixa pessoalmente animado por estarmos tão perto.”



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