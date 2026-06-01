Seleção Britânica x Três Leões! Como a experiência nos Jogos Olímpicos está ajudando a Inglaterra em sua busca pela glória na Copa do Mundo, sob o calor sufocante da América do Norte

Em uma tentativa de superar a umidade insuportável da América do Norte, a Federação Inglesa de Futebol buscou orientação dos maiores especialistas do esporte britânico. Tuchel confirmou que sua comissão técnica colaborou com especialistas de todo o mundo para preparar os jogadores para temperaturas que devem chegar aos 35 °C.

Em entrevista à Sky Sports News, Tuchel explicou: “Conhecemos a reação individual dos jogadores ao calor e temos estratégias de resfriamento em vigor. Contamos com a ajuda da Seleção Britânica e de especialistas de todo o mundo para encontrar soluções que ajudem os jogadores a se adaptarem. Sabemos exatamente por quanto tempo queremos expô-los durante a pré-concentração, o tempo ideal de treino sob o sol e também que não devemos exagerar.”

Essa preparação meticulosa incluiu uma viagem a Barcelona em junho passado, onde os astros foram monitorados em câmaras de calor especializadas para acompanhar suas taxas de recuperação por meio de tablets biométricos.