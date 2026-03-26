Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-VEN-BRAAFP

Traduzido por

Seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

Copa do Mundo
Brasil

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção brasileira para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

Sem dúvida uma das seleções de futebol mais populares do mundo, o Brasil continua sendo uma potência a ser levada a sério no futebol mundial.

Jogadores lendários como Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazário, Ronaldinho e Rivaldo já vestiram a camisa amarela do Brasil, e a Seleção conquistou a Copa do Mundo cinco vezes, mais do que qualquer outra nação.

No entanto, a equipe não tem apresentado seu melhor desempenho nos últimos anos, especialmente na Copa do Mundo, já que suas atuações nas edições recentes têm sido decepcionantes. O time foi eliminado nas quartas de final e nas oitavas de final em 2006 e 2010, respectivamente, mas foi a edição de 2014 que trouxe a maior humilhação, ainda por cima em casa. O Brasil foi humilhado pela Alemanha em uma derrota chocante por 7 a 1 nas semifinais no Maracanã. Os alemães acabaram vencendo o torneio ao derrotar a Argentina na final.

Em 2018, o Brasil estava entre os favoritos com um elenco forte, mas mais uma vez ficou desapontado após ser eliminado pela Bélgica nas quartas de final. A Copa do Mundo de 2022 trouxe mais do mesmo, com a Croácia eliminando o Brasil em uma dramática disputa de pênaltis, mais uma vez nas quartas de final.

Seu desempenho nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo de 2026 também não tem sido convincente. No entanto, com um vencedor inveterado como Carlo Ancelotti no comando e alguns dos talentos mais empolgantes da Europa no elenco, há uma esperança renovada entre os fiéis adeptos do Joga Bonito.

Mas será isso suficiente para finalmente acabar com a seca de 24 anos? O GOAL analisa os jogadores à disposição para o grande evento de 2026 nos EUA, México e Canadá.

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Goleiros

    A situação dos goleiros da Seleção Brasileira sempre foi interessante. Embora Alisson, do Liverpool, seja o titular indiscutível, a Seleção também conta com a opção do ex-goleiro do Manchester City, Ederson Moraes, um goleiro excepcional, especialmente com a bola nos pés. Ederson joga atualmente na Turquia, pelo Fenerbahçe, mas continua sendo uma excelente alternativa em caso de necessidade. O Brasil também conta com Bento, Hugo Souza e Weverton, que também poderiam servir como opções de reserva na Copa do Mundo.

    JogadorClube 
    Alisson BeckerLiverpool
    Ederson MoraesManchester City
    BentoAl Nassr
    Hugo SouzaCorinthians
    WevertonPalmeiras
    • Publicidade
  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensores

    A defesa brasileira conta com uma mistura de veteranos experientes e jovens talentos em ascensão. A presença de Marquinhos na zaga será um fator fundamental para liderar a retaguarda da Seleção no torneio do próximo ano, enquanto o ex-jogador da Juventus Alex Sandro continua sendo uma opção sólida na lateral esquerda, com Carlos Augusto, do Inter, oferecendo um apoio confiável.

    O craque do Arsenal, Gabriel Magalhães, chegará à Copa do Mundo após uma temporada dominante com o Arsenal e deve formar dupla com Marquinhos no centro da zaga. No entanto, espera-se que Vanderson, do Mônaco, perca o torneio devido a uma lesão, o que significa que Wesley Franca poderá assumir a lateral direita.

    Será interessante ver como Carlo Ancelotti utilizará esses jogadores. A defesa vulnerável do Brasil tem sido um fator importante em suas atuações abaixo do esperado nas últimas edições da Copa do Mundo e precisará se fortalecer se quiser chegar longe no torneio.

    JogadorClube
    MarquinhosPSG
    Lucas BeraldoPSG
    AlexsandroLille
    Roger IbáñezAl-Ahli
    Leo OrtizFlamengo
    DaniloFlamengo
    Eder MilitãoReal Madrid
    Carlos AugustoInter de Milão
    Alex SandroFlamengo
    WesleyFlamengo
    Yan CoutoDortmund
    Gleison BremerJuventus
    Alex TellesBotafogo
    Gabriel MagalhãesArsenal
    Murillo Nottingham Forest
    Guilherme AranaAtlético Mineiro
    Douglas SantosZenit
    Wesley FrancaRoma
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    Meio-campistas

    Assim como a defesa, o meio-campo do Brasil é uma mistura de novos talentos e estrelas experientes. Bruno Guimarães, do Newcastle United, consolidou-se como um dos melhores meio-campistas da Premier League e um jogador fundamental na seleção nacional. Sob o comando de Ancelotti, Guimarães pode ser uma das estrelas do Brasil na Copa do Mundo do ano que vem.

    Casemiro, estrela do Manchester United, é outro meio-campista da Premier League que pode ter um papel significativo na campanha do Brasil na Copa do Mundo. O fato de já ter jogado sob o comando de Ancelotti no Real Madrid faz de Casemiro um dos membros-chave da seleção.

    Lucas Paquetá foi um dos melhores jogadores do Brasil durante a edição de 2022 do torneio, mas sua vaga na seleção pode estar em dúvida depois que ele ficou de fora dos amistosos pré-Mundial contra França e Croácia.

    Nomes como Douglas Luiz, Gerson e Ederson também são opções de destaque para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

    JogadorClube
    Bruno GuimarãesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    EdersonAtalanta
    Andrey SantosChelsea
    GersonFlamengo
    Andreas PereiraFulham
    JoelintonNewcastle United
    Douglas LuizJuventus
    Lucas PaquetáWest Ham United
    Matheus PereiraCruzeiro
    Raphael VeigaPalmeiras
    João GomesWolverhampton
    Gabriel SaraGalatasaray
    FabinhoAl-Ittihad
  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Atacantes

    É no ataque que o Brasil se destaca de forma excepcional.

    A Seleção conta com inúmeras opções no ataque, incluindo algumas das maiores estrelas da Europa. Vinícius Júnior já conquistou vários títulos sob o comando de Carlo Ancelotti no Real Madrid, incluindo duas Ligas dos Campeões. Foi sob o comando de Ancelotti que Vinícius encontrou sua melhor forma, e ele tem apresentado um desempenho consistente desde então.

    Enquanto isso, Raphinha, do Barcelona, está na melhor fase de sua carreira sob o comando de Hansi Flick e está otimista em repetir desempenhos semelhantes pela Seleção na Copa do Mundo.

    No entanto, é Neymar quem vem ganhando as manchetes antes do torneio. O ex-jogador do Barcelona e do PSG tem lutado contra lesões nas últimas temporadas, o que levou ao seu retorno ao clube da infância, o Santos. Neymar voltou aos gramados, mas as dúvidas sobre sua forma física permanecem, e ele ficou de fora da convocação de Ancelotti para os amistosos de março contra França e Croácia.

    Outras opções, como Matheus Cunha e João Pedro, também são fortes candidatos e podem desempenhar papéis-chave no sistema de Ancelotti, enquanto Igor Thiago conquistou seu espaço após uma temporada brilhante no Brentford. O talentoso Endrick também é um jogador a ser observado, depois de impressionar por empréstimo na França, após sua transferência do Real Madrid em janeiro.

    Por outro lado, Richarlison enfrenta uma corrida contra o tempo para provar sua boa forma a tempo para o torneio, enquanto Rodrygo foi descartado devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA).

    JogadorClube
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelona
    Vinícius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RicharlisonTottenham
    João PedroBrighton
    Estevão WillianChelsea
    EvanilsonBournemouth
    Gabriel JesusArsenal
    Gabriel MartinelliArsenal
    SavinhoManchester City
    AntonyManchester United
    Igor Jesus Botafogo
    PaulinhoPalmeiras
    Pepe Porto
    Luiz HenriqueZenit 
    Igor Paixão Feyenoord
    EndrickReal Madrid
    Igor ThiagoBrentford
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-BOLAFP

    Jogadores de destaque do Brasil

    A seleção brasileira conta com grandes nomes no elenco para a Copa do Mundo de 2026, jogadores que podem ser decisivos na trajetória do time no torneio do ano que vem. Determinado a quebrar a maldição que já dura décadas, Ancelotti não terá falta de opções de ponta.

    O zagueiro central do PSG, Marquinhos, recentemente levou o time francês a conquistar a tríplice coroa e vem apresentando um desempenho de alto nível. Com sua experiência e habilidades de liderança, Marquinhos terá um papel vital na liderança da defesa do Brasil na Copa do Mundo.

    Outras estrelas, como Vinícius Júnior e Raphinha, precisarão se destacar no ataque da Seleção. Com Ancelotti no comando, ambos os jogadores estarão otimistas em relação a um bom desempenho no maior palco de todos.

    Enquanto isso, se Neymar conseguir recuperar sua vaga na escalação do Brasil, ele será, sem dúvida, o principal jogador da equipe, capaz de decidir jogos sozinho com sua habilidade ofensiva e talento. Os torcedores brasileiros esperam ver o retorno de seu ícone, mas ainda há grandes dúvidas sobre se ele estará em campo pela Seleção.

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Previsão da escalação inicial do Brasil para a Copa do Mundo de 2026

    No gol da Seleção Brasileira, espera-se que Alisson mantenha sua vaga no time titular como goleiro titular da equipe de Ancelotti na Copa do Mundo. Ederson provavelmente continuará atuando como reserva.

    Na defesa, Ancelotti tem preferido consistentemente uma linha de quatro zagueiros e deve adotar um sistema semelhante com a Seleção na Copa do Mundo. Marquinhos e Gabriel são atualmente a dupla preferida na zaga, enquanto Wesley Franca pode substituir o lesionado Vanderson na lateral direita. Alex Sandro, do Flamengo, deve atuar na lateral esquerda.

    No meio-campo, Bruno Guimarães e Casemiro são considerados titulares incontestáveis e serão cruciais para controlar o ritmo e a estabilidade defensiva do Brasil. Ainda há dúvidas sobre a participação de Neymar, mas Carlo Ancelotti tem diversas opções para o ataque. Vinícius Júnior, Willian Estêvão, Matheus Cunha e Raphinha podem todos ser titulares em um ataque repleto de estrelas.

    Previsão da escalação inicial do Brasil (4-2-4): Alisson; Wesley Franca, Gabriel, Marquinhos, Sandro; Guimarães, Casemiro; Vinícius, Estevão, Cunha, Raphinha.
Amistosos
Brasil crest
Brasil
BRA
França crest
França
FRA