Seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do grande evento nos EUA, no México e no Canadá?

Sem dúvida uma das seleções de futebol mais populares do mundo, o Brasil continua sendo uma potência a ser levada a sério no futebol mundial.

Jogadores lendários como Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazário, Ronaldinho e Rivaldo já vestiram a camisa amarela do Brasil, e a Seleção conquistou a Copa do Mundo cinco vezes, mais do que qualquer outra nação.

No entanto, a equipe não tem apresentado seu melhor desempenho nos últimos anos, especialmente na Copa do Mundo, já que suas atuações nas edições recentes têm sido decepcionantes. O time foi eliminado nas quartas de final e nas oitavas de final em 2006 e 2010, respectivamente, mas foi a edição de 2014 que trouxe a maior humilhação, ainda por cima em casa. O Brasil foi humilhado pela Alemanha em uma derrota chocante por 7 a 1 nas semifinais no Maracanã. Os alemães acabaram vencendo o torneio ao derrotar a Argentina na final.

Em 2018, o Brasil estava entre os favoritos com um elenco forte, mas mais uma vez ficou desapontado após ser eliminado pela Bélgica nas quartas de final. A Copa do Mundo de 2022 trouxe mais do mesmo, com a Croácia eliminando o Brasil em uma dramática disputa de pênaltis, mais uma vez nas quartas de final.

Seu desempenho nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo de 2026 também não tem sido convincente. No entanto, com um vencedor inveterado como Carlo Ancelotti no comando e alguns dos talentos mais empolgantes da Europa no elenco, há uma esperança renovada entre os fiéis adeptos do Joga Bonito.

Mas será isso suficiente para finalmente acabar com a seca de 24 anos? O GOAL analisa os jogadores à disposição para o grande evento de 2026 nos EUA, México e Canadá.