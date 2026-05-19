O Brasil continua sendo uma potência a ser levada a sério no futebol mundial e será um dos favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026.

Jogadores lendários como Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazário, Ronaldinho e Rivaldo já vestiram a famosa camisa amarela, e a Seleção venceu a Copa do Mundo cinco vezes, mais do que qualquer outra nação.

No entanto, a equipe não tem apresentado seu melhor desempenho nos últimos anos, especialmente na Copa do Mundo, já que suas atuações nas últimas edições foram decepcionantes. O time foi eliminado nas quartas de final em 2006 e nas oitavas de final em 2010, mas foi a edição de 2014 que trouxe a maior humilhação. O Brasil, jogando em casa, foi humilhado pela Alemanha em uma derrota chocante por 7 a 1 nas semifinais no Maracanã. Os alemães acabaram vencendo o torneio ao derrotar a Argentina na final.

Em 2018, o Brasil estava entre os favoritos com um elenco forte, mas mais uma vez decepcionou ao ser eliminado pela Bélgica nas quartas de final. A Copa do Mundo de 2022 trouxe mais do mesmo, com a Croácia eliminando o Brasil em uma dramática disputa de pênaltis, mais uma vez nas quartas de final.

Seu desempenho nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo de 2026 também não tem sido convincente. No entanto, com um vencedor inveterado como Carlo Ancelotti no comando e alguns dos talentos mais promissores da Europa no elenco, há uma esperança renovada de que a seleção consiga ter um bom desempenho e chegar às fases finais antes de enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C do torneio.

O GOAL analisa os jogadores que Ancelotti convocou para a grande competição de 2026 nos EUA, México e Canadá.