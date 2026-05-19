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Seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026: quais jogadores foram convocados para o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Brasil
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção brasileira para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

O Brasil continua sendo uma potência a ser levada a sério no futebol mundial e será um dos favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026.

Jogadores lendários como Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazário, Ronaldinho e Rivaldo já vestiram a famosa camisa amarela, e a Seleção venceu a Copa do Mundo cinco vezes, mais do que qualquer outra nação.

No entanto, a equipe não tem apresentado seu melhor desempenho nos últimos anos, especialmente na Copa do Mundo, já que suas atuações nas últimas edições foram decepcionantes. O time foi eliminado nas quartas de final em 2006 e nas oitavas de final em 2010, mas foi a edição de 2014 que trouxe a maior humilhação. O Brasil, jogando em casa, foi humilhado pela Alemanha em uma derrota chocante por 7 a 1 nas semifinais no Maracanã. Os alemães acabaram vencendo o torneio ao derrotar a Argentina na final.

Em 2018, o Brasil estava entre os favoritos com um elenco forte, mas mais uma vez decepcionou ao ser eliminado pela Bélgica nas quartas de final. A Copa do Mundo de 2022 trouxe mais do mesmo, com a Croácia eliminando o Brasil em uma dramática disputa de pênaltis, mais uma vez nas quartas de final.

Seu desempenho nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo de 2026 também não tem sido convincente. No entanto, com um vencedor inveterado como Carlo Ancelotti no comando e alguns dos talentos mais promissores da Europa no elenco, há uma esperança renovada de que a seleção consiga ter um bom desempenho e chegar às fases finais antes de enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C do torneio.

O GOAL analisa os jogadores que Ancelotti convocou para a grande competição de 2026 nos EUA, México e Canadá.

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Goleiros

    A situação dos goleiros da Seleção Brasileira sempre foi interessante. Embora Alisson, do Liverpool, seja o favorito para defender o gol, a Seleção também conta com a opção do ex-goleiro do Manchester City, Ederson, que possui vasta experiência e conquistou vários títulos durante o período em que atuou sob o comando de Pep Guardiola na Premier League. Weverton, por sua vez, será a terceira opção.

    JogadorClube 
    AlissonLiverpool
    EdersonFenerbahçe
    WevertonGrêmio
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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensores

    A defesa brasileira conta com uma mistura de veteranos experientes e jovens talentos em ascensão. A presença de Marquinhos será fundamental para liderar a retaguarda da Seleção no torneio deste verão, enquanto o ex-jogador da Juventus, Alex Sandro, continua sendo uma opção sólida na lateral esquerda.

    O craque do Arsenal, Gabriel Magalhães, chega à Copa do Mundo após uma temporada dominante com o Arsenal e deve formar dupla com Marquinhos no centro da zaga. Bremer, da Juventus, por sua vez, oferece uma opção alternativa no centro da defesa.

    JogadorClube
    MarquinhosPSG
    IbanezAl-Ahli
    Leo PereiraFlamengo
    DaniloFlamengo
    Alex SandroFlamengo
    WesleyRoma
    BremerJuventus
    Gabriel MagalhãesArsenal
    Douglas SantosZenit
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    Meio-campistas

    Bruno Guimarães, do Newcastle United, consolidou-se como um dos melhores meio-campistas da Premier League e continua sendo uma peça fundamental da seleção nacional. É provável que ele seja titular ao lado de Casemiro, já que o meio-campista do Manchester United foi convocado para o que certamente será seu último torneio internacional pela Seleção.

    Lucas Paquetá foi um dos melhores jogadores do Brasil durante a edição de 2022 do torneio e também foi convocado para a delegação de 26 jogadores, enquanto o experiente ex-meio-campista do Liverpool, Fabinho, também foi chamado e atuará como opção de reserva.

    JogadorClube
    Bruno GuimarãesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    Danilo SantosBotafogo
    Lucas PaquetáFlamengo
    FabinhoAl-Ittihad
  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Atacantes

    É no ataque que o Brasil se destaca de forma excepcional e conta com uma grande variedade de opções à disposição.

    O grande tema de discussão antes da convocação da seleção girava em torno de Neymar e se o atacante do Santos estaria em condições físicas para ser incluído. Ancelotti decidiu que sim, e o ex-atacante do Barcelona e do PSG foi escolhido à frente de jogadores como João Pedro e Antony. 

    Vinícius Júnior já conquistou vários títulos sob o comando de Ancelotti no Real Madrid e deve começar na esquerda do ataque, com Gabriel Martinelli como opção alternativa. Rodrygo, companheiro de Vinícius no Real Madrid, fica de fora devido a lesão, enquanto Raphinha está na melhor fase de sua carreira sob o comando de Hansi Flick e espera desempenhar um papel importante na América do Norte.

    Matheus Cunha ou Igor Thiago devem liderar o ataque da Seleção, enquanto o promissor Endrick é um jogador a ser observado, após impressionar no Lyon, por empréstimo, após sua transferência do Real Madrid em janeiro.

    Os atacantes da Premier League Richarlison e Estevão ficam de fora, com o último a lutar contra um problema na coxa que sofreu em abril.

    JogadorClube
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelona
    Vinícius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RayanBournemouth
    Gabriel MartinelliArsenal
    Luiz HenriqueZenit 
    EndrickReal Madrid/Lyon
    Igor ThiagoBrentford
  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Jogadores de destaque do Brasil

    O Brasil conta com grandes nomes em seu elenco para a Copa do Mundo de 2026, jogadores que podem ser decisivos na busca pelo título.

    O zagueiro central do PSG, Marquinhos, continua sendo a pedra angular da defesa e tem apresentado um desempenho de alto nível, ajudando o PSG a conquistar mais uma vez o título da Ligue 1. Gabriel, por sua vez, tem sido presença constante na zaga do Arsenal e representa uma ameaça de gol no outro lado do campo em jogadas de bola parada.

    Outras estrelas, como Vinícius Júnior e Raphinha, precisarão se destacar no ataque da Seleção, enquanto Neymar, sem dúvida, terá um papel a desempenhar, provavelmente como um substituto de impacto vindo do banco, já que busca se despedir em grande estilo no que certamente será seu último grande torneio internacional vestindo a camisa amarela do Brasil.

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Previsão da escalação inicial do Brasil para a Copa do Mundo de 2026

    No gol da Seleção Brasileira, espera-se que Alisson mantenha sua vaga no time titular como goleiro titular da equipe de Ancelotti na Copa do Mundo. Ederson provavelmente continuará como reserva.

    Na defesa, Ancelotti tem preferido consistentemente uma linha de quatro e deve adotar um sistema semelhante com a Seleção na Copa do Mundo. Marquinhos e Gabriel têm sido a dupla preferida na zaga, enquanto Wesley pode substituir o lesionado Vanderson na lateral direita. Alex Sandro, do Flamengo, deve atuar na lateral esquerda.

    No meio-campo, Bruno Guimarães e Casemiro devem formar a barreira defensiva à frente da zaga e serão cruciais para controlar o ritmo e proporcionar estabilidade defensiva ao Brasil. Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Raphinha, por sua vez, devem ser titulares em um ataque repleto de estrelas.

    Provável escalação do Brasil (4-2-3-1): Alisson; Wesley, Gabriel, Marquinhos, Alex Sandro; Guimarães, Casemiro; Raphinha, Endrick, Vinícius Júnior; Cunha.

Amistosos
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