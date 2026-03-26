Seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Coroada campeã mundial em 2022, a Argentina defenderá seu cobiçado título nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026.

A Albiceleste derrotou a França em uma final emocionante no Estádio Lusail, no Catar, conquistando seu terceiro título da Copa do Mundo, o primeiro desde o icônico triunfo de Diego Maradona no México em 1986. O brilhante hat-trick de Kylian Mbappé quase roubou a vitória da equipe de Lionel Scaloni, mas as defesas heroicas de Emiliano Martínez na disputa de pênaltis garantiram a vitória para os azuis e brancos, coroando a ilustre carreira de Lionel Messi.

A equipe garantiu com facilidade a classificação para a Copa do Mundo de 2026 ao liderar as eliminatórias da CONMEBOL, derrotando o arquirrival Brasil tanto em casa quanto fora de casa ao longo do caminho.

A Albiceleste é uma força a ser reconhecida, tendo conquistado duas Copas América e uma Copa do Mundo em apenas quatro anos. A equipe entrará mais uma vez no torneio como uma das favoritas, contando com jogadores de qualidade em todas as posições — incluindo o lendário Messi, que deve disputar sua última Copa do Mundo. Apesar da idade, Messi continua a ter um desempenho de alto nível na MLS e continua capaz de mudar o rumo dos jogos sozinho.

Antes do grande evento de 2026, o GOAL analisa a possível seleção que poderá viajar para os EUA, Canadá e México.