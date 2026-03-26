Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lionel Messi ArgentinaGetty

Traduzido por

Seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores vão participar do torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Argentina
World Cup

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção argentina para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

Coroada campeã mundial em 2022, a Argentina defenderá seu cobiçado título nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026.

A Albiceleste derrotou a França em uma final emocionante no Estádio Lusail, no Catar, conquistando seu terceiro título da Copa do Mundo, o primeiro desde o icônico triunfo de Diego Maradona no México em 1986. O brilhante hat-trick de Kylian Mbappé quase roubou a vitória da equipe de Lionel Scaloni, mas as defesas heroicas de Emiliano Martínez na disputa de pênaltis garantiram a vitória para os azuis e brancos, coroando a ilustre carreira de Lionel Messi.

A equipe garantiu com facilidade a classificação para a Copa do Mundo de 2026 ao liderar as eliminatórias da CONMEBOL, derrotando o arquirrival Brasil tanto em casa quanto fora de casa ao longo do caminho.

A Albiceleste é uma força a ser reconhecida, tendo conquistado duas Copas América e uma Copa do Mundo em apenas quatro anos. A equipe entrará mais uma vez no torneio como uma das favoritas, contando com jogadores de qualidade em todas as posições — incluindo o lendário Messi, que deve disputar sua última Copa do Mundo. Apesar da idade, Messi continua a ter um desempenho de alto nível na MLS e continua capaz de mudar o rumo dos jogos sozinho.

Antes do grande evento de 2026, o GOAL analisa a possível seleção que poderá viajar para os EUA, Canadá e México.

  • FBL-ARG-VEN-FRIENDLYAFP

    Goleiros

    A menos que haja alguma surpresa, espera-se que Emiliano Martínez, do Aston Villa, seja o goleiro titular da Argentina na Copa do Mundo de 2026. Martínez desempenhou um papel crucial no sucesso recente da Argentina, com atuações decisivas tanto na conquista da Copa América quanto na do Mundial. Ele é praticamente imbatível nas disputas de pênaltis, recorrendo a jogadas psicológicas capazes de abalar até mesmo os melhores atacantes nos momentos mais decisivos.

    Geronimo Rulli, do Marselha, deve atuar como goleiro reserva na equipe, com o ex-goleiro do PSV Walter Benitez provavelmente completando o grupo de goleiros, mesmo que Juan Musso ainda não tenha perdido a esperança de ser convocado.

    JogadorClube 
    Emiliano MartínezAston Villa
    Geronimo RulliMarseille
    Juan MussoAtlético de Madrid
    Walter BenítezCrystal Palace
    • Publicidade
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensores

    A seleção argentina está bem servida na defesa, com inúmeras opções de qualidade em todas as posições. A dupla de zagueiros formada por Cristian Romero e Lisandro Martínez está, sem dúvida, entre as melhores do mundo, com ambos os jogadores liderando a retaguarda e defendendo com agressividade e serenidade.

    Enquanto isso, o experiente Nicolás Otamendi continua sendo uma escolha confiável para a equipe de Lionel Scaloni e confirmou que o torneio de verão será sua última Copa do Mundo, já que planeja se aposentar do futebol internacional depois disso.

    Gonzalo Montiel, autor do pênalti decisivo na conquista da Copa do Mundo, e Nicolás Tagliafico também são fortes, proporcionando profundidade e flexibilidade valiosas em caso de lesões, enquanto Nahuel Molina chega ao torneio após marcar alguns gols impressionantes nesta temporada pelo Atlético de Madrid.

    Jovens promissores como Valentín Barco, Julio Soler e Mariano Troilo também esperam entrar na seleção, mas Juan Foyth fica de fora após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles.

    JogadorClube
    Valentin BarcoEstrasburgo
    Facundo MedinaLens
    Leonardo Balerdi Marselha
    Cristian RomeroTottenham Hotspur
    Nahuel MolinaAtlético de Madrid
    Nicolás OtamendiBenfica
    Lisandro MartínezManchester United
    Nicolás TagliaficoMarseille
    German Pezzella River Plate
    Gonzalo Montiel Sevilha
    Nehuen PérezPorto
    Marcos AcunaRiver Plate
    Mariano TroiloBelgrano
    Julio SolerBournemouth
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Meio-campistas

    Além de uma defesa sólida, a Albiceleste também conta com um meio-campo bem estruturado. Scaloni terá à sua disposição uma mistura de jogadores experientes e jovens talentos promissores para a Copa do Mundo de 2026.

    Jogadores como Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Leandro Paredes desempenharam papéis fundamentais na conquista da Argentina em 2022 e continuam sendo figuras essenciais no elenco.

    Talentos emergentes como Franco Mastantuono e Claudio Echeverri têm apresentado um desempenho brilhante em seus respectivos clubes e podem oferecer novas opções para Scaloni rumo ao torneio, enquanto alguém como Thiago Almada também impressionou no sistema de Scaloni e pode desempenhar um papel significativo na Copa do Mundo do ano que vem.

    Giovani Lo Celso parece destinado a perder a Copa do Mundo com a Argentina após sofrer uma lesão no quadríceps da perna direita enquanto estava emprestado ao Villarreal. Valentín Carboni é outra ausência, já que foi descartado devido a uma grave lesão no joelho. 

    JogadorClube
    Leandro ParedesAS Roma
    Rodrigo De PaulAtlético de Madrid
    Enzo FernándezChelsea
    Thiago AlmadaLyon
    Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
    Nicolas PazComo
    Franco MastantuonoReal Madrid
    Alexis Mac AllisterLiverpool
    Claudio EcheverriManchester City
    Guido RodríguezWest Ham United
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    Atacantes

    A Argentina também conta com um ataque de peso. Na verdade, é justamente no setor ofensivo que a Albiceleste se destaca como seu ponto forte. Liderada por ninguém menos que Lionel Messi, a torcida espera mais uma campanha mágica do lendário camisa 10.

    Messi conta com o apoio de jogadores como Julián Álvarez, que desempenhou um papel fundamental no triunfo de 2022, enquanto Lautaro Martínez, do Inter, também está no auge de sua forma, desempenhando um papel importante tanto pelo clube quanto pela seleção. Martínez foi o artilheiro da Copa América de 2024, marcando até mesmo o gol da vitória na final contra a Colômbia.

    Giuliano Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, também tem impressionado pelos campeões mundiais e pode surgir como uma opção para a equipe titular na Copa do Mundo.

    No entanto, a equipe não contará com o lendário Ángel Di María, que anunciou sua aposentadoria após a conquista do título da Copa América de 2024.

    JogadorClube
    Julian AlvarezAtlético de Madrid
    Lionel MessiInter Miami
    Nicolás GonzálezJuventus
    Giuliano SimeoneAtlético de Madrid
    Lautaro MartínezInter de Milão
    Ángel CorreaAtlético de Madrid
    Paulo DybalaAS Roma
    Matias SouleAS Roma
    Alejandro GarnachoManchester United
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    Jogadores de destaque da Argentina

    A Argentina é o berço de alguns dos talentos mais promissores do futebol mundial e revelou vários jogadores de ponta nos últimos anos. Uma dessas estrelas é Julián Álvarez, que tem sido uma ameaça constante no futebol europeu. Atualmente no Atlético de Madrid, Álvarez tornou-se um jogador fundamental sob o comando de Diego Simeone e carregará grandes expectativas dos torcedores da Albiceleste no torneio do próximo ano.

    Enquanto isso, Rodrigo De Paul é outro jogador que tem sido fundamental para o sucesso recente da Argentina. Ele será mais uma vez um trunfo importante para a equipe de Lionel Scaloni na Copa do Mundo.

    Na defesa, a Argentina conta com vários líderes, nenhum mais importante do que Emiliano Martínez. A presença do goleiro argentino entre as traves tem sido vital nas campanhas que renderam títulos, especialmente quando se trata de disputas de pênaltis. A dupla de zagueiros centrais formada por Cristian Romero e Lisandro Martínez também desempenhará um papel crucial para os atuais campeões mundiais.

    Por fim, nenhuma lista dos craques da Argentina estaria completa sem mencionar o mágico Lionel Messi. O astro do Inter Miami, ex-PSG e ex-Barcelona, terá quase 39 anos quando a Copa do Mundo começar e pode estar disputando seu último grande torneio com a Argentina. Tendo já conquistado o título em 2022, Messi continua determinado a superar seus limites e ainda tem a capacidade de mudar o rumo dos jogos sozinho. O icônico camisa 10 será mais uma vez uma figura decisiva na trajetória da Argentina no grande evento do próximo ano.

    Giuliano Simeone e Thiago Almada são mais dois jogadores que podem ter grande influência na equipe de Lionel Scaloni, especialmente após a aposentadoria de Ángel Di María.

  • Chile v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Previsão da escalação inicial da Argentina para a Copa do Mundo de 2026

    Na defesa, o goleiro titular de Scaloni será, sem dúvida, Emiliano Martínez. Martínez simplesmente superou todos os outros jogadores em sua posição e, atualmente, não tem concorrência real de outros goleiros.

    Na defesa, Scaloni tem preferido uma linha de quatro e tem escalado consistentemente a dupla de zagueiros Lisandro Martinez e Cristian Romero, com Nicolas Otamendi saindo do banco e Leonardo Balerdi, do Marselha, como outra opção.

    Nas laterais, Nahuel Molina e Nicolas Tagliafico são as escolhas preferidas de Scaloni e devem ser titulares mais uma vez.

    Enquanto isso, o meio-campo e o ataque serão um campo bastante interessante para os campeões mundiais. Espera-se que Rodrigo De Paul mantenha sua vaga no time titular, ao lado de Alexis Mac Allister, que é outro jogador indispensável no sistema de Scaloni. A terceira vaga no meio-campo será disputada acirradamente, já que tanto Thiago Almada quanto Enzo Fernández têm argumentos sólidos. Enzo desempenhou um papel fundamental no triunfo da Argentina em 2022, enquanto Almada tem impressionado enormemente sob o comando de Scaloni nos últimos meses. No momento, Fernández pode conseguir uma vaga no time titular.

    No ataque, Lionel Messi e Julián Álvarez devem ser titulares indiscutíveis, enquanto Lautaro Martínez também deve entrar no time titular.

    Previsão da escalação inicial da Argentina (4-3-3): Emi Martínez; Molina, Lisandro, Romero, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernández; Messi, Lautaro, Álvarez

Finalissima
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG