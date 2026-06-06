Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lionel Messi ArgentinaGetty

Traduzido por

Seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores garantiram vaga para o torneio nos EUA, no México e no Canadá?

Argentina
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre a seleção argentina para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

Coroada campeã mundial em 2022, a Argentina defenderá seu cobiçado título nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026.

A Albiceleste derrotou a França em uma final emocionante no Estádio Lusail, no Catar, conquistando seu terceiro título da Copa do Mundo, o primeiro desde o icônico triunfo de Diego Maradona no México, em 1986. O brilhante hat-trick de Kylian Mbappé quase roubou a vitória da equipe de Lionel Scaloni, mas as defesas heroicas de Emiliano Martínez na disputa de pênaltis garantiram a vitória para os azuis e brancos, coroando a ilustre carreira de Lionel Messi.

A equipe garantiu com facilidade a classificação para a Copa do Mundo de 2026 ao liderar as eliminatórias da CONMEBOL, derrotando o arquirrival Brasil tanto em casa quanto fora de casa ao longo do caminho.

A Albiceleste é uma força a ser reconhecida, tendo conquistado duas Copas América e uma Copa do Mundo em apenas quatro anos. A equipe entrará mais uma vez no torneio como uma das favoritas, contando com jogadores de qualidade em todas as posições — incluindo o lendário Messi, que está prestes a disputar sua última Copa do Mundo. Apesar da idade, Messi continua a ter um desempenho de alto nível na MLS e continua capaz de mudar o rumo dos jogos sozinho.

A Argentina iniciará a defesa do título contra a Argélia e também enfrentará a Áustria e a Jordânia no Grupo J.

Agora, Lionel Scaloni divulgou os 26 jogadores que finalmente entraram na lista final, após ter apresentado anteriormente uma lista provisória de 55 jogadores.

  • FBL-ARG-VEN-FRIENDLYAFP

    Goleiros

    A menos que haja surpresas, espera-se que Emiliano Martínez, do Aston Villa, continue sendo o goleiro titular da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O campeão mundial tem sido uma figura decisiva no sucesso recente da Argentina, apresentando atuações de destaque tanto na Copa América quanto na Copa do Mundo de 2022, especialmente em disputas de pênaltis sob alta pressão, onde sua vantagem psicológica muitas vezes se mostrou tão importante quanto sua habilidade em defender chutes.

    Atrás dele, Gerónimo Rulli, do Marselha, deve servir como reserva experiente, oferecendo confiabilidade e pedigree internacional quando for chamado, com Juan Musso, do Atlético de Madrid, também convocado.

    JogadorClube 
    Emiliano MartinezAston Villa
    Gerónimo RulliMarseille
    Juan MussoAtlético de Madrid
    • Publicidade
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensores

    A seleção argentina está bem servida na defesa, com inúmeras opções de qualidade em todas as posições. A dupla de zagueiros formada por Cristian Romero e Lisandro Martínez está, sem dúvida, entre as melhores do mundo, com ambos os jogadores liderando a retaguarda e defendendo com agressividade e serenidade.

    Enquanto isso, o experiente Nicolás Otamendi continua sendo uma escolha confiável para a equipe de Lionel Scaloni e confirmou que o torneio de verão será sua última Copa do Mundo, já que planeja se aposentar do futebol internacional depois disso.

    Gonzalo Montiel, autor do pênalti decisivo na conquista da Copa do Mundo, e Nicolás Tagliafico oferecem profundidade e flexibilidade valiosas em caso de lesões, enquanto Nahuel Molina chega ao torneio após marcar alguns gols impressionantes nesta temporada pelo Atlético de Madrid.

    Enquanto isso, os zagueiros do Marselha, Facundo Medina e Leonardo Balerdi, conquistaram vagas na seleção para reforçar a defesa da Albiceleste.

    JogadorClube
    Leonardo BalerdiMarseille
    Nicolas TagliaficoLyon
    Gonzalo MontielRiver Plate
    Lisandro MartínezManchester United
    Cristian RomeroTottenham Hotspur
    Nicolás OtamendiBenfica
    Facundo MedinaMarseille
    Nahuel MolinaAtlético de Madrid
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Meio-campistas

    Além de uma defesa sólida, a Albiceleste também conta com um meio-campo bem estruturado. Scaloni terá à sua disposição uma mistura de jogadores experientes e jovens talentos promissores para a Copa do Mundo de 2026.

    Nomes como Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Leandro Paredes tiveram papéis fundamentais no triunfo da Argentina em 2022 e continuam sendo figuras essenciais no elenco.

    Talentos emergentes como Valentín Barco e Nico Paz têm tido um desempenho brilhante em seus respectivos clubes e podem oferecer novas opções para Scaloni, enquanto alguém como Thiago Almada também impressionou no esquema de Scaloni e pode desempenhar um papel significativo na Copa do Mundo.

    Giovani Lo Celso e Exequiel Palacios também terão a chance de provar mais uma vez sua qualidade no cenário internacional.

    JogadorClube
    Leandro ParedesBoca Juniors
    Rodrigo De PaulInter Miami
    Valentin BarcoEstrasburgo
    Giovni Lo CelsoReal Betis
    Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
    Alexis Mac AllisterLiverpool
    Enzo FernándezChelsea
    Nico PazComo
    Thiago AlmadaAtlético de Madrid
  • messiGetty Images

    Atacantes

    A Argentina também conta com um ataque de peso. Na verdade, é justamente no setor ofensivo que a Albiceleste se destaca como seu ponto forte. Liderada por ninguém menos que Lionel Messi, a torcida espera mais uma campanha mágica do lendário camisa 10.

    Messi conta com o apoio de jogadores como Julián Álvarez, que desempenhou um papel fundamental no triunfo de 2022, enquanto Lautaro Martínez, do Inter, também está no auge de sua forma, desempenhando um papel importante tanto pelo clube quanto pela seleção. Martínez foi o artilheiro da Copa América de 2024, marcando até mesmo o gol da vitória na final contra a Colômbia.

    Giuliano Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, também tem impressionado pelos campeões mundiais e pode surgir como uma opção para a equipe titular na Copa do Mundo.

    Nicolas Gonzalez, jogador emprestado pela Juventus ao Atlético, provou seu valor para Scaloni depois de se tornar um dos pilares dos Rojiblancos na última temporada. Enquanto isso, o atacante do Palmeiras, José Manuel López, pode ser uma surpresa na Copa do Mundo, tendo marcado 14 gols pelo clube nesta temporada.

    JogadorClube
    Julian AlvarezAtlético de Madrid
    Lionel MessiInter de Miami
    Nicolás GonzálezJuventus
    Giuliano SimeoneAtlético de Madrid
    Lautaro MartínezInter de Milão
    José Manuel LópezPalmeiras
  • argentina Getty Images

    Jogadores de destaque da Argentina

    A Argentina é o berço de alguns dos talentos mais promissores do futebol mundial e revelou vários jogadores de ponta nos últimos anos. Uma dessas estrelas é Julián Álvarez, que tem sido uma ameaça constante no futebol europeu. Atualmente no Atlético de Madrid, Álvarez tornou-se um jogador fundamental sob o comando de Diego Simeone e carregará grandes expectativas dos torcedores da Albiceleste durante o torneio.

    Enquanto isso, Rodrigo De Paul é outro jogador que tem sido fundamental para o sucesso recente da Argentina. Ele será mais uma vez um trunfo importante para a equipe de Lionel Scaloni na Copa do Mundo.

    Na defesa, a Argentina conta com vários líderes, nenhum mais importante do que Emiliano Martínez. A presença do goleiro argentino entre as traves tem sido vital nas campanhas que renderam títulos, especialmente quando se trata de disputas de pênaltis. A dupla de zagueiros centrais formada por Cristian Romero e Lisandro Martínez também desempenhará um papel crucial para os atuais campeões mundiais.

    Por fim, nenhuma lista dos craques da Argentina estaria completa sem mencionar o mágico Lionel Messi. O astro do Inter Miami, ex-PSG e ex-Barcelona, terá quase 39 anos quando a Copa do Mundo começar e pode estar disputando seu último grande torneio com a Argentina. Tendo já conquistado o título em 2022, Messi continua determinado a superar seus limites e ainda tem a capacidade de mudar o rumo dos jogos sozinho. O icônico camisa 10 será mais uma vez uma figura decisiva na trajetória da Argentina no grande evento do ano que vem.

    Giuliano Simeone e Thiago Almada são mais dois jogadores que podem ter grande influência na equipe de Lionel Scaloni, especialmente após a aposentadoria de Ángel Di María.

  • Argentina 03312026(C)Getty Images

    Previsão da escalação inicial da Argentina para a Copa do Mundo de 2026

    Na defesa, o goleiro titular de Scaloni será, sem dúvida, Emiliano Martínez. Martínez simplesmente superou todos os outros jogadores em sua posição e, atualmente, não tem concorrência real de outros goleiros.

    Na defesa, Scaloni tem preferido uma linha de quatro e tem escalado consistentemente a dupla de zagueiros Lisandro Martinez e Cristian Romero, com Nicolas Otamendi saindo do banco e Leonardo Balerdi, do Marselha, como outra opção.

    Nas laterais, Nahuel Molina e Nicolas Tagliafico são as escolhas preferidas de Scaloni e devem ser titulares mais uma vez.

    Enquanto isso, o meio-campo e o ataque serão um campo bastante interessante para os campeões mundiais. Espera-se que Rodrigo De Paul mantenha seu lugar no time titular, ao lado de Alexis Mac Allister, que é outro jogador indispensável no sistema de Scaloni. A terceira vaga no meio-campo será disputada acirradamente, já que tanto Thiago Almada quanto Enzo Fernández têm se destacado. Enzo desempenhou um papel fundamental no triunfo da Argentina em 2022, enquanto Almada tem impressionado muito sob o comando de Scaloni nos últimos meses. No momento, Fernández pode conseguir uma vaga no time titular.

    No ataque, Lionel Messi e Julian Alvarez devem ser titulares indiscutíveis, enquanto Lautaro Martinez também deve entrar no time titular.

    Previsão da escalação inicial da Argentina (4-3-3): Emi Martinez; Molina, Lisandro, Romero, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Messi, Lautaro, Alvarez

Amistosos
Argentina crest
Argentina
ARG
Honduras crest
Honduras
HON