Como já se sabe, o FC Bayern está atualmente trabalhando na contratação de Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt. Segundo informações, a transferência do lateral-esquerdo estaria prestes a ser concretizada. Custo: cerca de 55 milhões de euros.

Também na seleção alemã, Brown já comprovou seu valor com uma estreia na Copa do Mundo extremamente bem-sucedida contra Curaçao, onde marcou um gol e deu uma assistência. O jogador de 23 anos aparentemente também já causou boa impressão no ex-líder da defesa, Antonio Rüdiger. Na coletiva de imprensa na noite de quarta-feira (horário da Europa Central), o veterano elogiou Brown com grande entusiasmo.

Quando questionado sobre o que diria a jovens jogadores como Brown, caso eles lhe perguntassem como alcançar “o equilíbrio perfeito” entre agressividade e serenidade, Rüdiger respondeu: “Boa pergunta, isso varia de jogador para jogador. Mas, no caso de um Nene Brown, não preciso dizer muito. Estou muito, muito positivamente surpreso com o garoto. A primeira vez que o vi foi no estágio de março e observei como ele neutralizou o Semenyo (Antoine Semenyo na vitória por 2 a 1, nota da redação)”, lembrou Rüdiger: “Acho que não preciso dizer muito a esse jogador. Ele é um rapaz tranquilo, mas em campo se transforma em um monstro!”

De modo geral, isso se aplica a todos os “jovens promessas” da seleção alemã, que, na opinião de Rüdiger, “já estão muito avançados”. Ele disse que isso merece “muito crédito”.

Rüdiger também elogiou seus concorrentes, que, no ano anterior à Copa do Mundo, haviam tirado dele a vaga na zaga central. Jonathan Tah é “uma figura e tanto. Só pelo físico, já pode ser bem complicado. Se eu fosse atacante e tivesse que jogar contra o Jona, seria bem difícil.” “O pé esquerdo de Nico Schlotterbeck vale ouro”, disse ele sobre o zagueiro do Real Madrid, “isso é preciso reconhecer”.

“Não é fácil ficar no banco”, admitiu ele, mas acrescentou que, acima de tudo, está a equipe. “Todos nós temos aqui apenas um objetivo, cada um é importante. Se a gente puder contribuir de fora, melhor ainda.” Por isso, ele tenta “se divertir com o pessoal e espalhar boas vibrações”.