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RüdigerGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Seleção alemã na Copa do Mundo, notícias e rumores: “Aí ele vai virar um monstro!” Antonio Rüdiger elogia o alvo de transferência do Bayern de Munique

Copa do Mundo
Alemanha x Cote D'Ivoire
Alemanha
Cote D'Ivoire
J. Nagelsmann
J. Kimmich
A. Ruediger
N. Brown
Bayern de Munique
Eintracht Frankfurt

Embora não haja nenhuma preocupação com o elenco antes do segundo jogo da seleção alemã na Copa do Mundo contra a Costa do Marfim, Antonio Rüdiger elogia efusivamente um jogador que está na mira do Bayern de Munique. As notícias e rumores em torno da seleção alemã.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Seleção da DFB, Copa do Mundo – Notícias: Antonio Rüdiger elogia Brown, jogador cobiçado pelo Bayern

    Como já se sabe, o FC Bayern está atualmente trabalhando na contratação de Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt. Segundo informações, a transferência do lateral-esquerdo estaria prestes a ser concretizada. Custo: cerca de 55 milhões de euros.

    Também na seleção alemã, Brown já comprovou seu valor com uma estreia na Copa do Mundo extremamente bem-sucedida contra Curaçao, onde marcou um gol e deu uma assistência. O jogador de 23 anos aparentemente também já causou boa impressão no ex-líder da defesa, Antonio Rüdiger. Na coletiva de imprensa na noite de quarta-feira (horário da Europa Central), o veterano elogiou Brown com grande entusiasmo.

    Quando questionado sobre o que diria a jovens jogadores como Brown, caso eles lhe perguntassem como alcançar “o equilíbrio perfeito” entre agressividade e serenidade, Rüdiger respondeu: “Boa pergunta, isso varia de jogador para jogador. Mas, no caso de um Nene Brown, não preciso dizer muito. Estou muito, muito positivamente surpreso com o garoto. A primeira vez que o vi foi no estágio de março e observei como ele neutralizou o Semenyo (Antoine Semenyo na vitória por 2 a 1, nota da redação)”, lembrou Rüdiger: “Acho que não preciso dizer muito a esse jogador. Ele é um rapaz tranquilo, mas em campo se transforma em um monstro!”

    De modo geral, isso se aplica a todos os “jovens promessas” da seleção alemã, que, na opinião de Rüdiger, “já estão muito avançados”. Ele disse que isso merece “muito crédito”.

    Rüdiger também elogiou seus concorrentes, que, no ano anterior à Copa do Mundo, haviam tirado dele a vaga na zaga central. Jonathan Tah é “uma figura e tanto. Só pelo físico, já pode ser bem complicado. Se eu fosse atacante e tivesse que jogar contra o Jona, seria bem difícil.”  “O pé esquerdo de Nico Schlotterbeck vale ouro”, disse ele sobre o zagueiro do Real Madrid, “isso é preciso reconhecer”.

    “Não é fácil ficar no banco”, admitiu ele, mas acrescentou que, acima de tudo, está a equipe. “Todos nós temos aqui apenas um objetivo, cada um é importante. Se a gente puder contribuir de fora, melhor ainda.” Por isso, ele tenta “se divertir com o pessoal e espalhar boas vibrações”.

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  • NagelsmannGetty Images

    Seleção da DFB, Copa do Mundo – Notícias: Nagelsmann pode contar com todo o elenco

    A seleção da DFB iniciou, com o elenco completo, a preparação para a segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo. No treino da manhã de quarta-feira (hora local) no Spry Soccer Stadium, no campus da Wake Forest University, todos os 26 jogadores, além do goleiro de treino Jonas Urbig, estiveram em campo.

    Após a estreia de sonho contra Curaçao (7 a 1), a equipe do técnico Julian Nagelsmann enfrenta a Costa do Marfim (Côte d’Ivoire) no sábado, em Toronto. Com mais uma vitória, a tetracampeã mundial garantiria antecipadamente a classificação para a fase eliminatória.

    Em Winston-Salem, ainda estão programados mais dois treinos antes da partida para Toronto, no avião fretado pela FIFA, no início da tarde desta sexta-feira. O último adversário da fase de grupos será o Equador, no dia 25 de junho, em East Rutherford.

    (Fonte: SID)

  • lahm(C)Getty Images

    Seleção da DFB, Copa do Mundo – Notícias: Lahm adverte a seleção nacional contra a arrogância

    O ex-capitão e campeão mundial Philipp Lahm alertou a seleção alemã de futebol, após seu início “muito satisfatório” na Copa do Mundo, para que não subestime os próximos adversários. A seleção alemã “não deve se acomodar” com o “bom início”, disse Lahm no programa “You never talk alone”, da DAZN, e enfatizou: “Os próximos dois desafios não serão tão fáceis.”

    A vitória por 7 a 1 sobre Curaçao “não foi o parâmetro do que ainda nos espera contra a Costa do Marfim, mas também contra o Equador e, esperamos, por mais tempo ainda no torneio”, acrescentou o jogador de 42 anos. Ele está “certo de que vamos passar de fase, com certeza”. No entanto, “será emocionante ver” como a equipe reagirá em “momentos críticos”, “quando o jogo estiver acirrado e o adversário estiver no mesmo nível. Até agora, ainda não vimos se a equipe consegue lidar com isso”, comentou Lahm.

    Lahm vê a Costa do Marfim como um adversário “muito atlético e dinâmico”, que vai apostar “muito” nos contra-ataques. “Nisso eles são extremamente perigosos. Eu não confiaria em duelos um contra um.” Em vez disso, é necessária “uma boa distribuição espacial quando estivermos com a posse de bola” e uma boa organização defensiva.

    Lahm está totalmente convencido do número 9, Kai Havertz. O jogador do Arsenal é um “atacante criativo, que finaliza muito bem e que, em jogos importantes, mostrou que sabe marcar gols e desempenhar um papel fundamental”. Além disso, a Alemanha tem “a sorte” de contar com “outros tipos de jogadores na reserva”, como Deniz Undav ou Nick Woltemade. “Temos várias opções”, disse Lahm, mas: “Minha primeira escolha seria sempre Kai Havertz!” Jamal Musiala estaria “bem posicionado” na posição dez, mas precisa de “mais minutos em campo”.

  • Seleção da DFB: Calendário da Seleção Alemã na Copa do Mundo

    DataHorário (horário da Alemanha)AdversárioResultado
    14 de junho de 202619hCuraçao7 a 1
    20 de junho de 202622hCosta do Marfim-:-
    25 de junho de 202622hEquador-:-
Copa do Mundo
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Alemanha
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Cote D'Ivoire
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