Seleção alemã na Copa do Mundo de 2026, notícias e rumores: “Muito interessado!” Será que Jürgen Klopp vai trazer um velho companheiro para a DFB?

Jürgen Klopp quer se tornar técnico da seleção alemã após a renúncia de Julian Nagelsmann — mas a decisão tão aguardada ainda não foi tomada. “Não há nada a relatar. Assim que houver novidades, vocês serão os primeiros a saber”, disse o candidato preferido da Federação Alemã de Futebol (DFB) no domingo, antes das oitavas de final da Copa do Mundo entre Brasil e Noruega, em sua função como comentarista da MagentaTV.

O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, e o presidente da Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, viajarão em breve para os EUA a fim de trocarem ideias. Klopp já havia sinalizado seu interesse geral pelo cargo, mas ainda está vinculado contratualmente à Red Bull como “Head of Global Soccer”, e não há cláusula de rescisão.

Caso as negociações entre Klopp e a DFB, bem como entre a DFB e a Red Bull, sejam bem-sucedidas, surge também a questão sobre a comissão técnica de Klopp. O jornal “Bild” especula agora que ele poderia trazer dois companheiros de longa data para a seleção nacional.

Um deles seria Pepijn Lijnders, que por muito tempo foi o principal assistente técnico de Klopp no Liverpool FC. O jornal “The Times” chegou a noticiar que Lijnders estaria “muito interessado” em integrar a comissão técnica de Klopp na seleção alemã, caso ele assumisse o cargo de técnico da seleção.

Lijnders tornou-se técnico do RB Salzburg após a saída de Klopp do Liverpool, mas foi demitido em dezembro, após 15 jogos sem vitórias em 28 partidas. Posteriormente, tornou-se assistente técnico de Pep Guardiola no Manchester City. Com a saída de Guardiola do City, Lijnders ficou novamente sem clube.

Além de Leijnders, Klopp também poderia estar pensando em uma reunião com Peter Krawietz. Krawietz foi assistente técnico no BVB e no Liverpool, além de ser um confidente próximo de Klopp, e também o acompanhou até o Red Bull.