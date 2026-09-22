Questionado sobre o que Klopp precisa entregar para que esses termos sejam cumpridos, com uma Eurocopa vindo primeiro em 2028, o ex-internacional da Alemanha Huth, que falou via SportsbookReview.com, que também cobre as atuais ofertas da Polymarket e a disponibilidade de códigos promocionais, disse à GOAL: “Ser menos merda! A barra não está muito alta, acho eu, neste momento.

“Acho que o que essa nomeação já fez na Alemanha, sem a Alemanha ainda ter jogado uma partida, foi meio que trazer essa união de volta imediatamente, o que meio que aconteceu no dia em que ele foi nomeado. Todo mundo dizia: ‘sim, sim, agora temos aquele cara que queríamos há 10 anos’.

“Obviamente, ele estava no Liverpool e no Dortmund antes disso. Mas ele tem essa personalidade, essa mentalidade, esse conhecimento do que é preciso para unir uma nação de novo. E não sei se você viu a primeira coletiva dele, mas eu fiquei tipo: ‘ah, cadê minhas chuteiras? Quero calçá-las de novo e voltar a jogar!’ Não que eu fosse ser convocado, mas você entende o que quero dizer? Tipo, eu assisti à coletiva de novo.

“Só consigo imaginar ser um jogador em atividade e ouvir uma coletiva dessas, porque não teve papo furado. Não teve palavras bonitas. Foi tipo: ‘escutem, se vocês querem jogar pela Alemanha, vão ter que correr um pouco mais, vão ter que lutar mais, isso vai ter que significar um pouco mais quando vocês vestirem o escudo’.

“Teria sido muito fácil jogar os técnicos anteriores aos leões, dizer ‘aquilo foi uma porcaria’, o que acho que ele não fez. Ele apenas disse: ‘bom, precisamos de algo a mais quando comparamos a Alemanha com outras seleções que foram mais longe na Euro e na Copa do Mundo’.

“Então, até agora, ele fala bem. O retorno tem sido bom vindo dos clubes da Bundesliga. Ele foi a muitos jogos na pré-temporada e nas partidas de clubes. Então, no papel, parece ótimo.

“Mas eu realmente imagino que a Alemanha vai ser muito melhor nos próximos torneios do que foi no passado. Não quer dizer que vá ganhar. Acho que eles mesmos disseram: ‘escutem, vamos tentar ganhar, claro, esse é o objetivo, mas há França, há Inglaterra, há Brasil, há Argentina, há outras verdadeiras potências do futebol por aí, mas vamos entrar em campo e certamente deixar tudo em campo’.

“Esse não tem sido o caso na situação da Alemanha nos últimos anos. Então estou animado. Vamos, Alemanha!

“Estamos uma merda desde 2014, então uma semifinal estaria bom. Mas, se a Alemanha conseguir reproduzir qualquer coisa da intensidade, do ritmo, da energia e do espírito de Liverpool e Dortmund, eu vou ficar animado! Eu sei que é difícil reproduzir isso na seleção, mas, se eles conseguirem, se você conseguir, isso seria futebol heavy metal!”