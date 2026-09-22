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“Seja menos merda”: Jurgen Klopp recebe desafio simples como técnico da Alemanha, enquanto ex-treinador do Liverpool é apontado para levar o “futebol heavy metal” à Euro e à Copa do Mundo
Klopp deixou o cargo de técnico do Liverpool em 2024
Klopp se afastou do estresse de ser técnico durante o verão de 2024, quando colocou um ponto final em uma icônica passagem de nove anos por Anfield. Ele conquistou os títulos da Premier League e da Liga dos Campeões para Merseyside.
Depois de optar por encurtar o seu contrato, o enigmático treinador se juntou à Red Bull como chefe global de futebol. Ele passou a aproveitar mais tempo com a família, com a pressão de escalar os times titulares e supervisionar negociações de transferências sendo retirada de seus ombros.
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Convencido a voltar ao banco de reservas pela Alemanha
Havia, no entanto, sempre uma coceira para Klopp aliviar, já que era difícil esquecer o campo de treinamento quando toda a sua vida adulta foi passada nesse ambiente. Ele foi ligado a vários cargos de destaque pela Europa, incluindo o do Real Madrid.
Por fim, depois de ver Julian Nagelsmann comandar uma decepcionante eliminação na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, Klopp foi atraído de volta ao banco de reservas pela Alemanha. Aos 59 anos, ele está pronto para levar seu estilo único de gestão de volta aos vestiários e às áreas técnicas ao redor do mundo, com um contrato assinado até a Copa do Mundo de 2030.
Como é o sucesso para Klopp?
Questionado sobre o que Klopp precisa entregar para que esses termos sejam cumpridos, com uma Eurocopa vindo primeiro em 2028, o ex-internacional da Alemanha Huth, que falou via SportsbookReview.com, que também cobre as atuais ofertas da Polymarket e a disponibilidade de códigos promocionais, disse à GOAL: “Ser menos merda! A barra não está muito alta, acho eu, neste momento.
“Acho que o que essa nomeação já fez na Alemanha, sem a Alemanha ainda ter jogado uma partida, foi meio que trazer essa união de volta imediatamente, o que meio que aconteceu no dia em que ele foi nomeado. Todo mundo dizia: ‘sim, sim, agora temos aquele cara que queríamos há 10 anos’.
“Obviamente, ele estava no Liverpool e no Dortmund antes disso. Mas ele tem essa personalidade, essa mentalidade, esse conhecimento do que é preciso para unir uma nação de novo. E não sei se você viu a primeira coletiva dele, mas eu fiquei tipo: ‘ah, cadê minhas chuteiras? Quero calçá-las de novo e voltar a jogar!’ Não que eu fosse ser convocado, mas você entende o que quero dizer? Tipo, eu assisti à coletiva de novo.
“Só consigo imaginar ser um jogador em atividade e ouvir uma coletiva dessas, porque não teve papo furado. Não teve palavras bonitas. Foi tipo: ‘escutem, se vocês querem jogar pela Alemanha, vão ter que correr um pouco mais, vão ter que lutar mais, isso vai ter que significar um pouco mais quando vocês vestirem o escudo’.
“Teria sido muito fácil jogar os técnicos anteriores aos leões, dizer ‘aquilo foi uma porcaria’, o que acho que ele não fez. Ele apenas disse: ‘bom, precisamos de algo a mais quando comparamos a Alemanha com outras seleções que foram mais longe na Euro e na Copa do Mundo’.
“Então, até agora, ele fala bem. O retorno tem sido bom vindo dos clubes da Bundesliga. Ele foi a muitos jogos na pré-temporada e nas partidas de clubes. Então, no papel, parece ótimo.
“Mas eu realmente imagino que a Alemanha vai ser muito melhor nos próximos torneios do que foi no passado. Não quer dizer que vá ganhar. Acho que eles mesmos disseram: ‘escutem, vamos tentar ganhar, claro, esse é o objetivo, mas há França, há Inglaterra, há Brasil, há Argentina, há outras verdadeiras potências do futebol por aí, mas vamos entrar em campo e certamente deixar tudo em campo’.
“Esse não tem sido o caso na situação da Alemanha nos últimos anos. Então estou animado. Vamos, Alemanha!
“Estamos uma merda desde 2014, então uma semifinal estaria bom. Mas, se a Alemanha conseguir reproduzir qualquer coisa da intensidade, do ritmo, da energia e do espírito de Liverpool e Dortmund, eu vou ficar animado! Eu sei que é difícil reproduzir isso na seleção, mas, se eles conseguirem, se você conseguir, isso seria futebol heavy metal!”
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Jogos da Alemanha: estreias de Klopp na Liga das Nações
A era de Klopp está prevista para começar na quinta-feira com um duelo da Liga das Nações da Uefa contra a Holanda na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã. Seu primeiro jogo em casa virá no domingo, quando receberá a Grécia na WWK Arena, em Augsburg.
A campanha de classificação para a Euro 2028 começará em março de 2027, com uma campanha até as quartas de final naquela competição em casa, em 2024, sendo o melhor resultado que a Alemanha conseguiu em suas últimas cinco participações em grandes torneios.
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