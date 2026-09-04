O Leeds, no entanto, precisa administrar seu principal artilheiro com cuidado. Herói do time campeão, Strachan admite isso, com o escocês, que falava em associação com o Grosvenor Sport, dizendo à GOAL que busca no atacante mais temido da Premier League uma referência: “Ele está constantemente sendo derrubado, chutado, trombado. É sem parar para Calvert-Lewin.

“Eu estava no jogo no domingo, e que bom ponto foi esse para o Leeds, porque o Brentford é um time de alto nível, aliás. Quero dizer, um time de altíssimo nível. Você está falando de uma equipe completa, e é isso que eles são. Os três jogadores de meio-campo deles, eu não saberia dizer qual foi o melhor. Os três atacantes, eu não saberia dizer qual foi o melhor. Só sei que todos são bons. Os três meio-campistas foram excelentes. Os três atacantes, com os jogadores de lado, que eu chamo de atacantes abertos, são mais completos. Eles são mais time do que o Manchester United neste momento, disso eu tenho certeza.

“Voltando ao Calvert-Lewin, sim, eu me preocupo com o contato que ele está sofrendo o tempo todo, não apenas no lado físico, mas também no mental. Calvert-Lewin precisa ter alguém ao lado dele, jogando como camisa 10, ou um meio-campista chegando ali. Então, para o resto da equipe, precisa haver uma zona de apoio ao redor de Calvert-Lewin, não apenas Calvert-Lewin. Então, se houver alguém mais por perto dele, não importa quem seja que chegue ali, isso tira 50% das pancadas que Calvert-Lewin está levando.

“E se você realmente o mantiver longe do jogo, como Haaland, se você colocar gente ali na frente, você o mantém longe do jogo como Haaland, porque é isso que ele faz: fica longe do jogo, deixa as pessoas à frente dele levarem as pancadas, receberem a bola, e é por isso que ele está sempre na área.

“Então eu só me preocupo que Calvert-Lewin esteja absorvendo tudo, e é muito difícil para ele entrar na área. Por isso acho que a atuação dele no domingo foi excelente, porque no primeiro tempo eu estava bem em frente ao lance e o vi sendo atropelado por dois zagueiros maravilhosos, zagueiros grandes, levando pancadas, tentando manter a bola em jogo. E ainda assim ele conseguiu marcar um gol, o que é algo bastante fenomenal.

“Então eu concordaria, acho que se você puder conseguir outro Calvert-Lewin, faça isso. Mas onde você encontra outro Calvert-Lewin que não vá custar £40-50 milhões, para esse tipo de atacante?”