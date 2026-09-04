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Seja como Erling Haaland! Leeds recebe conselho sobre Dominic Calvert-Lewin enquanto lenda campeã em Elland Road avalia falta de profundidade no ataque após o fim da janela de transferências
Calvert-Lewin marcou 14 gols na Premier League na temporada passada
Foi encontrado um valor impressionante no acordo do Leeds por Calvert-Lewin em 2025, com o internacional inglês de 12 partidas tendo chegado como agente livre após encerrar uma passagem de nove anos pelo Everton. Uma produtiva campanha de estreia em West Yorkshire rendeu 14 gols na Premier League.
O experiente jogador de 29 anos já desencantou nesta temporada, com as preocupações com lesões tendo diminuído consideravelmente ao longo dos últimos 12 meses. Os problemas físicos haviam sido uma questão no fim de sua passagem por Merseyside.
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O Leeds está sem opções de qualidade para cobrir Calvert-Lewin?
O Leeds tem Calvert-Lewin em grande fase, mas não há muito apoio por trás dele. Lukas Nmecha e Noah Okafor podem atuar como centroavantes, enquanto Mateo Joseph retornou de um período por empréstimo no Real Mallorca, mas eles não podem ser considerados artilheiros prolíficos.
Qualquer tentação de gastar alto com outro atacante em 2026 foi resistida, com a confiança continuando a ser depositada nos largos ombros de Calvert-Lewin. Ele está mais do que preparado para assumir essa responsabilidade.
Por que o Leeds precisa lidar com Calvert-Lewin como Haaland
O Leeds, no entanto, precisa administrar seu principal artilheiro com cuidado. Herói do time campeão, Strachan admite isso, com o escocês, que falava em associação com o Grosvenor Sport, dizendo à GOAL que busca no atacante mais temido da Premier League uma referência: “Ele está constantemente sendo derrubado, chutado, trombado. É sem parar para Calvert-Lewin.
“Eu estava no jogo no domingo, e que bom ponto foi esse para o Leeds, porque o Brentford é um time de alto nível, aliás. Quero dizer, um time de altíssimo nível. Você está falando de uma equipe completa, e é isso que eles são. Os três jogadores de meio-campo deles, eu não saberia dizer qual foi o melhor. Os três atacantes, eu não saberia dizer qual foi o melhor. Só sei que todos são bons. Os três meio-campistas foram excelentes. Os três atacantes, com os jogadores de lado, que eu chamo de atacantes abertos, são mais completos. Eles são mais time do que o Manchester United neste momento, disso eu tenho certeza.
“Voltando ao Calvert-Lewin, sim, eu me preocupo com o contato que ele está sofrendo o tempo todo, não apenas no lado físico, mas também no mental. Calvert-Lewin precisa ter alguém ao lado dele, jogando como camisa 10, ou um meio-campista chegando ali. Então, para o resto da equipe, precisa haver uma zona de apoio ao redor de Calvert-Lewin, não apenas Calvert-Lewin. Então, se houver alguém mais por perto dele, não importa quem seja que chegue ali, isso tira 50% das pancadas que Calvert-Lewin está levando.
“E se você realmente o mantiver longe do jogo, como Haaland, se você colocar gente ali na frente, você o mantém longe do jogo como Haaland, porque é isso que ele faz: fica longe do jogo, deixa as pessoas à frente dele levarem as pancadas, receberem a bola, e é por isso que ele está sempre na área.
“Então eu só me preocupo que Calvert-Lewin esteja absorvendo tudo, e é muito difícil para ele entrar na área. Por isso acho que a atuação dele no domingo foi excelente, porque no primeiro tempo eu estava bem em frente ao lance e o vi sendo atropelado por dois zagueiros maravilhosos, zagueiros grandes, levando pancadas, tentando manter a bola em jogo. E ainda assim ele conseguiu marcar um gol, o que é algo bastante fenomenal.
“Então eu concordaria, acho que se você puder conseguir outro Calvert-Lewin, faça isso. Mas onde você encontra outro Calvert-Lewin que não vá custar £40-50 milhões, para esse tipo de atacante?”
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Jogos do Leeds em 2026-27: visita ao Brighton é a próxima da lista
O Leeds tem Calvert-Lewin vinculado por contrato até 2028. Se ele conseguir manter o nível atual, não deve demorar para que as conversas por uma renovação comecem, já que o natural de Sheffield se tornou crucial para a causa coletiva.
Um bom início foi feito na temporada 2026-27, com quatro pontos conquistados em dois jogos até aqui, e a equipe de Farke voltará a entrar em ação na Premier League no sábado, quando fará uma visita ao Brighton.
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