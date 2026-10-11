O aguardado confronto entre os pesos-pesados da Premier League mudou de rumo em um período caótico do segundo tempo, que deixou a torcida em Anfield atônita e em silêncio. Após uma primeira hora de jogo equilibrada e cautelosa, o placar deixou de estar empatado não por causa de um gol, mas por uma imprudência de Ryan Gravenberch. O meio-campista holandês, que já havia recebido um cartão amarelo, levou o segundo por uma falta em Jeremy Doku aos 62 minutos. O árbitro Chris Kavanagh não hesitou em mostrar o cartão vermelho, deixando a equipe de Andoni Iraola com dez jogadores para enfrentar os atuais campeões na meia hora final.

Antes da expulsão, o Liverpool vinha fazendo frente ao adversário, com Victor Munoz dando trabalho constante à defesa do City. No entanto, a perda de Gravenberch tirou o fôlego do time da casa e permitiu que a equipe de Enzo Maresca assumisse o controle da disputa no meio-campo.