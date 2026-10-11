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Seis minutos avassaladores! Erling Haaland e Jeremy Doku marcam, e Manchester City castiga Liverpool após expulsão de Ryan Gravenberch provocar colapso em Anfield
Cartão vermelho muda o cenário em Anfield
O aguardado confronto entre os pesos-pesados da Premier League mudou de rumo em um período caótico do segundo tempo, que deixou a torcida em Anfield atônita e em silêncio. Após uma primeira hora de jogo equilibrada e cautelosa, o placar deixou de estar empatado não por causa de um gol, mas por uma imprudência de Ryan Gravenberch. O meio-campista holandês, que já havia recebido um cartão amarelo, levou o segundo por uma falta em Jeremy Doku aos 62 minutos. O árbitro Chris Kavanagh não hesitou em mostrar o cartão vermelho, deixando a equipe de Andoni Iraola com dez jogadores para enfrentar os atuais campeões na meia hora final.
Antes da expulsão, o Liverpool vinha fazendo frente ao adversário, com Victor Munoz dando trabalho constante à defesa do City. No entanto, a perda de Gravenberch tirou o fôlego do time da casa e permitiu que a equipe de Enzo Maresca assumisse o controle da disputa no meio-campo.
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Haaland e Doku aplicam dois golpes certeiros
O Manchester City não perdeu tempo para explorar a vantagem numérica e desmantelou a defesa do Liverpool poucos minutos após a expulsão. Aos 65 minutos, Erling Haaland deu sequência à sua notável fase individual ao aparecer na área para abrir o placar para o City. O gol foi especialmente significativo porque Haaland marcou em 6 partidas consecutivas pelo clube, sequência que inclui gols contra Manchester United, Porto e Sunderland.
A situação dos donos da casa piorou apenas três minutos depois, quando Jeremy Doku ampliou a vantagem com um golaço. O ponta belga, que havia sofrido a falta que resultou no cartão vermelho, cortou para dentro e soltou um chute sem chances para Alisson Becker, no gol do Liverpool. Esses seis minutos de caos em Anfield praticamente decidiram a partida: uma vantagem de dois gols para uma equipe com a qualidade técnica do City raramente é revertida, especialmente por um adversário com dez jogadores.
Cherki faz 3 a 0 para o Manchester City
O Manchester City ampliou seu domínio da partida com um belo gol coletivo e abriu três gols de vantagem, ficando a caminho de assumir a liderança da Premier League com três pontos de vantagem. A jogada mostrou a qualidade ofensiva dos visitantes: Elliot Anderson encontrou Rayan Cherki, que deixou a bola passar de forma inteligente para Josko Gvardiol antes de girar e entrar na área.
Gvardiol então devolveu o passe na medida para Cherki, que finalizou com calma e mandou a bola para o gol, sem chances para Alisson. Foi um gol construído com precisão, que deixou o Liverpool diante de uma tarefa enorme e pareceu definir o resultado.
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Atmosfera de Anfield é abafada por um Manchester City sereno
Apesar do ambiente hostil normalmente associado a uma visita ao território do Liverpool em Merseyside, o Manchester City mostrou uma tranquilidade que calou a torcida da casa por longos períodos. O primeiro tempo foi marcado por um impasse tático, com o City satisfeito em manter a posse de bola e reduzir a intensidade da pressão do Liverpool.
O ataque do Liverpool teve dificuldades para encontrar seu ritmo, sobretudo pela ausência de jogadores importantes como Alexander Isak e Cody Gakpo. Jamie Carragher, em análise para a Sky Sports, destacou o impacto dessas ausências: “Ainda há muito pela frente, mas acho que, com Alexander Isak e Cody Gakpo fora hoje, espera-se que os outros jogadores assumam a responsabilidade. Isak e Gakpo têm sido os dois melhores jogadores de ataque do Liverpool.”
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